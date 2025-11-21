Lefordultak a tőzsdék, a Richter állja a legjobban a sarat

Markánsan lefordultak pénteken a főbb európai részvényindexek a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők a német, a brit és az euróövezeti BMI-adatokra várnak. Emellett az Egyesült Királyság Nemzeti Statisztikai Hivatala várhatóan közzéteszi az ország kiskereskedelmi szektorának legfrissebb adatait is. Idehaza a Richter kezdte a legjobban a hét utolsó tőzsdenapját.

A Richter volt péntek reggel a legerősebb blue chip / Fotó: Kallus György

A DAX 1,72 százalékot, a FTSE 100 1,39 százalékot, az Euro Stoxx 50 pedig 1,25 százalékot veszített értékéből, míg a CAC 40 0,22 százalékkal csökkent.

Csütörtök este a Wall Streeten is méretes esés bontakozott ki, a Dow Jones 0,8 százalékkal, az S&P 500 1,6 százalékkal, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal zuhant, miután a Fed kamatdöntésre jogosult nyílt piaci bizottságának a tagjai közül egyre többen állnak ki amellett, hogy a decemberi ülésen további vágás helyett hagyják változatlanul az irányadó kamatokat.

A BUX 0,6 százalékos eséssel, 106 973 ponton kezdte a pénteki kereskedést. Valamennyi blue chip a negatív tartományban startolt el.