Lefordultak a tőzsdék, a Richter állja a legjobban a sarat
Markánsan lefordultak pénteken a főbb európai részvényindexek a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők a német, a brit és az euróövezeti BMI-adatokra várnak. Emellett az Egyesült Királyság Nemzeti Statisztikai Hivatala várhatóan közzéteszi az ország kiskereskedelmi szektorának legfrissebb adatait is. Idehaza a Richter kezdte a legjobban a hét utolsó tőzsdenapját.
A DAX 1,72 százalékot, a FTSE 100 1,39 százalékot, az Euro Stoxx 50 pedig 1,25 százalékot veszített értékéből, míg a CAC 40 0,22 százalékkal csökkent.
Csütörtök este a Wall Streeten is méretes esés bontakozott ki, a Dow Jones 0,8 százalékkal, az S&P 500 1,6 százalékkal, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal zuhant, miután a Fed kamatdöntésre jogosult nyílt piaci bizottságának a tagjai közül egyre többen állnak ki amellett, hogy a decemberi ülésen további vágás helyett hagyják változatlanul az irányadó kamatokat.
A BUX 0,6 százalékos eséssel, 106 973 ponton kezdte a pénteki kereskedést. Valamennyi blue chip a negatív tartományban startolt el.
Az OTP 0,7 százalékkal, 32 130 forintra, a Mol 0,5 százalékkal, 3084 forintra, a Richter 0,05 százalékkal, 9685 forintra, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, 1726 forintra gyengült.
Az euró 0,14 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben, és 1,1544 dolláron állt reggel 9 körül. A forint kora reggel jól ráijesztett a piacra, hiszen az euró árfolyama 385 forint fölé tört, ám tőzsdenyitásra megnyugodtak a kedélyek. Az euró kurzusa egészen 383,4 forintig csúszott vissza.