Richter: kiharapott az erős forint a profitból – gyengébb jelentés érkezett a vártnál

Átmeneti lassulásról és a várakozásokat alulmúló eredményekről számolt be a Richter a harmadik negyedévre vonatkozóan, a társaság az egész évre kitűzött eredménycéljaiból is kissé visszavett a csütörtök kora reggel közzétett beszámolójában.

A Richter bevétele és eredménye is csökkent a harmadik negyedévben / Fotó: Kallus György

A magyar gyógyszergyártó vállalat gyógyszergyártási bevétele 1 százalékkal 211,2 milliárd forintra csökkent a július és szeptember közötti időszakban, elmaradva ezzel a 7 százalékos bővülést és 232 milliárd forintos tételt jelző piaci konszenzustól.

Az év első kilenc hónapjában 7 százalékkal 668,8 milliárd forintra nőtt az értékesítés. Az árfolyamhatással szűrt bevételbővülés 5,4 százalék volt az első három negyedévben, elmaradva a társaság tervétől.

Így teljesítettek a Richter üzletágai

A harmadik negyedévben az egyes üzletágak közül

A neuropszichiátriai üzletág árbevétele három százalékkal 67 milliárd forintra emelkedett. Ezen belül a Vraylarból származó jogdíjbevétel négy százalékkal 64 milliárd forintra nőtt.

A nőgyógyászati portfólió lendületes, két számjegyű – 12 százalékos – bevételnövekedést ért el, 75,5 milliárd forinttal hozzájárulva a társaság teljesítményéhez.

A biotechnológiai készítményekből származó bevétel 3 százalékkal 13,8 milliárd forintra mérséklődött,

a general medicines szegmensben pedig 17 százalékkal 53,6 milliárd forintra estek vissza az eladások.

A Richter tisztított üzemi eredménye (EBIT) 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza a legutóbbi negyedévben éves alapon. Az elemzők 1,8 százalékos növekedésre számítottak előzetesen.

Az első három negyedévben 213 milliárd forintot könyveltek el ezen a soron, ami 7 százalékos bővülést jelent.

Nem kedvezett az erős forint, szűkebb lett a Richter nyeresége a vártnál

Az erős forint nem kedvezett a döntően exportpiacokra termelő Richternek. Az árfolyamveszteség 8,9 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, az első kilenc hónap során pedig 24,5 milliárd forint.

A kedvezőtlen devizahatások miatt a társaság a pénzügyi eredmény soron 9,5 milliárd forintos veszteséget mutatott ki.

Mivel az erősebb üzleti eredmény nem tudta ellensúlyozni az árfolyamveszteségeket és a magasabb adóterheket, ezért a Richter kilenchavi adózott nyeresége 7 százalékkal esett vissza, 163,3 milliárd forintra.

A harmadik negyedévben ebből 43,3 milliárd forintos nettó eredményt termelt a vállalat, ami jócskán elmarad az 50 százalékos bővülést és 56 milliárdos tételt prognosztizáló elemzői konszenzustól.