Deviza
Richter
osztalék
nőgyógyászat
gyógyszergyártó

A gyenge eredmények ellenére sincs veszélyben a Richter tekintélyes osztaléka, az erős forint tett be igazán a hazai gyógyszeripari óriásnak

A hazai gyógyszergyártó két nőgyógyászati akvizícióhoz is nagyon közel járt az elmúlt hónapokban, ezek viszont végül mégsem valósultak meg. A Richternek nagyon fáj az erős forint, de az osztalék távolról sincs veszélyben. A friss eredményeket Kovács László András vezérigazgató-helyettes ismertette, mivel Orbán Gábor része annak a delegációnak, mely Washingtonba látogat Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében.
Mészáros Gergő
2025.11.06, 09:30
Frissítve: 2025.11.06, 09:54

Keményen betett a Richter harmadik negyedévének az erős forint, a hazai gyógyszergyártó vállalat 8,9 milliárd forintos árfolyamveszteséget volt kénytelen elkönyvelni ennek köszönhetően a harmadik negyedévben, az első kilenc hónap során pedig már 24,5 milliárd forintra rúg a veszteség, amit ilyen okból kellett elkönyveljen a társaság. A tisztított üzemi eredmény 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza, míg a 43,9 milliárd forintos nettó profit körülbelül 21 százalékkal múlta alul az elemzői konszenzust. A Richter jelentését követően, melyről itt írtunk bővebben, Kovács László András gazdasági igazgató, vezérigazgató-helyettes fejtette ki az eredményeket, mivel Orbán Gábor része annak a delegációnak, mely csütörtökön Washingtonba érkezik Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében.

LUS_IMG_4466, richter,
Csalódást keltett a Richter harmadik negyedéves eredménye, de sok volt a kedvezőtlen körülmény / Fotó: Kallus György

Csalódást keltett a Richter eredménye, sok volt a kedvezőtlen körülmény

A Richter vezérhelyettese elmondta, a forint árfolyamán túl készletezéssel kapcsolatos nehézségek, és az amerikai piacon tapasztalt szabályozói bizonytalanságok is sújtották a céget, ugyanakkor úgy látják, a jelenlegi negyedév a szektorális versenytársakhoz hasonlóan alakult. A szakember kiemelte, a Richter gyógyszerértékesítés, tisztított EBIT, szabad cash flow terén is nőtt a negyedév során, az EPS és a saját tőke megtérülése viszont pirosba került, teljes egészében a forint árfolyamhatásának köszönhetően.

A szabad cash flow történelmi csúcsra futott, 200 milliárd forintot generált ezen a soron a cég az első három negyedév során, annak ellenére, hogy rekord mértékű osztalékot is kifizettek a befektetőknek ezzel párhuzamosan. 

Kovács László András kiemelte, a negyedik negyedév a felzárkózásról fog szólni, 2,3 milliárd eurós árbevételt vár a vállalat a teljes évtől, ami a korábban megadott sáv alját jelenti. A tisztított EBIT 8-10 százalékkal nőhet az év során. 

Az osztalék korábban ismertetett, emelt kifizetését ugyanakkor nem veszélyezteti a friss eredmény. 

A Richter vezérhelyettese elmondta, két fontos nőgyógyászati akvizícióhoz is nagyon közel jártak, utolsó körös ajánlattételig jutottak a folyamatok során, de ezek végül nem valósultak meg. "Csak olyan akvizíciókat hajtunk végre, amelyek közvetlenül és szorosan kapcsolódnak a céljaink eléréséhez" - emelte ki a szakértő.

A befektetők természetesen nem fogadták kitörő örömmel a friss számokat, a cég részvényeit 2 százalékos gödörbe rántották a Budapesti Értéktőzsdén, a kurzus egészen 10 050 forintig korrigált a kereskedés első perceiben. A Richter részvényei az idén alulteljesítők a pesti tőzsdén, a cég papírjai közel 3 százalékot vesztettek az értékükből 2025-ben, míg a BUX index 35 százalékot erősödött.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Így teljesített a Richter és üzletágai a harmadik negyedévben

  • A neuropszichiátriai üzletág árbevétele három százalékkal 67 milliárd forintra emelkedett. Ezen belül a Vraylarból származó jogdíjbevétel négy százalékkal 64 milliárd forintra nőtt.
  • A nőgyógyászati portfólió lendületes, két számjegyű – 12 százalékos – bevételnövekedést ért el, 75,5 milliárd forinttal hozzájárulva a társaság teljesítményéhez.
  • A biotechnológiai készítményekből származó bevétel 3 százalékkal 13,8 milliárd forintra mérséklődött.
  • A general medicines szegmensben pedig 17 százalékkal 53,6 milliárd forintra estek vissza az eladások.

A magyar gyógyszergyártó vállalat gyógyszergyártási bevétele 1 százalékkal 211,2 milliárd forintra csökkent a július és szeptember közötti időszakban, elmaradva ezzel a 7 százalékos bővülést és 232 milliárd forintos tételt jelző piaci konszenzustól.

A Richter tisztított üzemi eredménye (EBIT) 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza a legutóbbi negyedévben éves alapon. Az elemzők 1,8 százalékos növekedésre számítottak előzetesen. 

A harmadik negyedévben ebből 43,3 milliárd forintos nettó eredményt termelt a vállalat, ami jócskán elmarad az 50 százalékos bővülést és 56 milliárdos tételt prognosztizáló elemzői konszenzustól.

