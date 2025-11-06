A gyenge eredmények ellenére sincs veszélyben a Richter tekintélyes osztaléka, az erős forint tett be igazán a hazai gyógyszeripari óriásnak

Keményen betett a Richter harmadik negyedévének az erős forint, a hazai gyógyszergyártó vállalat 8,9 milliárd forintos árfolyamveszteséget volt kénytelen elkönyvelni ennek köszönhetően a harmadik negyedévben, az első kilenc hónap során pedig már 24,5 milliárd forintra rúg a veszteség, amit ilyen okból kellett elkönyveljen a társaság. A tisztított üzemi eredmény 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza, míg a 43,9 milliárd forintos nettó profit körülbelül 21 százalékkal múlta alul az elemzői konszenzust. A Richter jelentését követően, melyről itt írtunk bővebben, Kovács László András gazdasági igazgató, vezérigazgató-helyettes fejtette ki az eredményeket, mivel Orbán Gábor része annak a delegációnak, mely csütörtökön Washingtonba érkezik Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében.

Csalódást keltett a Richter harmadik negyedéves eredménye, de sok volt a kedvezőtlen körülmény / Fotó: Kallus György

Csalódást keltett a Richter eredménye, sok volt a kedvezőtlen körülmény

A Richter vezérhelyettese elmondta, a forint árfolyamán túl készletezéssel kapcsolatos nehézségek, és az amerikai piacon tapasztalt szabályozói bizonytalanságok is sújtották a céget, ugyanakkor úgy látják, a jelenlegi negyedév a szektorális versenytársakhoz hasonlóan alakult. A szakember kiemelte, a Richter gyógyszerértékesítés, tisztított EBIT, szabad cash flow terén is nőtt a negyedév során, az EPS és a saját tőke megtérülése viszont pirosba került, teljes egészében a forint árfolyamhatásának köszönhetően.

A szabad cash flow történelmi csúcsra futott, 200 milliárd forintot generált ezen a soron a cég az első három negyedév során, annak ellenére, hogy rekord mértékű osztalékot is kifizettek a befektetőknek ezzel párhuzamosan.

Kovács László András kiemelte, a negyedik negyedév a felzárkózásról fog szólni, 2,3 milliárd eurós árbevételt vár a vállalat a teljes évtől, ami a korábban megadott sáv alját jelenti. A tisztított EBIT 8-10 százalékkal nőhet az év során.

Az osztalék korábban ismertetett, emelt kifizetését ugyanakkor nem veszélyezteti a friss eredmény.

A Richter vezérhelyettese elmondta, két fontos nőgyógyászati akvizícióhoz is nagyon közel jártak, utolsó körös ajánlattételig jutottak a folyamatok során, de ezek végül nem valósultak meg. "Csak olyan akvizíciókat hajtunk végre, amelyek közvetlenül és szorosan kapcsolódnak a céljaink eléréséhez" - emelte ki a szakértő.