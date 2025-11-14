A robotika forradalma: új növekedési korszak küszöbén az ipar

A legtöbb piaci előrejelzés 2033-ig évi 16 százalék körüli növekedést vár a robotika szektorától, ami kiemelkedő teljesítmény az iparágak között. Ennek oka egyrészt a fejlett országok elöregedő társadalma, amely egyre nagyobb munkaerőhiányt teremt a termelőágazatokban, másrészt a technológiai fejlődés és az automatizáció terjedése, ami rugalmasabbá és költséghatékonyabbá teheti a globális ellátási láncokat.

A robotika piaca jelentős növekedés előtt áll / Fotó: Unitree

Az egyre fejlettebb szoftver- és hardvermegoldások miatt a robotika már nemcsak a tőkeerős iparágak számára elérhető: egyre több közepes méretű vállalat is képes integrálni a technológiát. Az mesterséges intelligencia (MI) fejlődése pedig további optimalizálási képességekkel ruházza fel a robotokat, ami új szintre emeli a hatékonyságot.

A piac jelenleg mintegy 34 százalékban Ázsiára koncentrálódik, ugyanakkor az amerikai piac mutatja a leggyorsabb növekedési ütemet.

A robotikaszektor relatív értékeltsége

A szektor értékeltsége továbbra is magas, ugyanakkor a várt növekedési ütemek alapján a profitok jelentős bővülése várható. Piaci várakozások alapján az index komponenseinél átlagosan akár 20 százalék feletti ütemben is növekedhet az egy részvényre jutó eredmény.

A 12 havi előretekintő P/E mutató alapján a szektort lefedő index többnyire együtt mozgott a Nasdaq 100-zal, és az elmúlt két évben a korreláció tovább erősödött. Múltbeli átlagához, valamint az S&P 500 technológiai és félvezető szektorindexeihez képest a robotikai index jelenleg mérsékeltebb értékeltségen forog.

A robotikai szektor és komponensei földrajzilag erősen diverzifikáltak, ami az árfolyamok stabilitására is pozitívan hatott az elmúlt két évben.

Kockázati tényezők

A robotikai szektor egyre szorosabban összefonódik a mesterséges intelligenciával, így egy esetleges korrekció a szélesebb technológiai piacon láncreakció-szerű hatással lehet erre az ágazatra is.

Jelenleg az ipari robotika egyik legnagyobb felvevőpiaca az autógyártás, amelynek bizonytalan kilátásai további kockázatot jelentenek a szektor növekedésére nézve.

A kockázatok ellenére összességében úgy gondoljuk: