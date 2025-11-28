Szupererősen várja Orbán Viktor érkezését a rubel

A dollár árfolyama 78 rubel alá esett a bankközi devizapiacon, pénteken, Orbán Viktor kormányfő moszkvai látogatásának napján. Hónapok óta nem volt ilyen erős az orosz fizetőeszköz, sőt már a több mint kétéves csúcsokat közelíti, idei nyeresége most 28 százalék.

Az orosz jegybank a rubel legfőbb őre / Fotó: AFP

Az orosz jegybank eközben 34 kopejkával, 78,25 rubelre csökkentette a dollár hivatalos kurzusát is, míg az euróét 72 centtel, 90,79 rubelre vitte le.

A rubel árfolyamát jelenleg a magas, 16,5 százalékos alapkamat, a csökkenő import által vezérelt kereskedelmi többlet, a kőolaj világpiaci ára, valamint a geopolitikai tényezők kombinációja: a nyugati szankciók, Oroszország katonai kiadásainak nagysága, valamint az ukrajnai tűzszünet, illetve béke lehetősége határozzák meg.

Azonkívül van egy aktuális tényező is, hogy tudniillik

a hónap végén fizetik be adóikat az orosz exportőrök

– idézi a Reuters Makszim Timosenkót, az Orosz Standard Bank pénzügyi piaci osztályának igazgatóját.

Az orosz vállalkozások az adók befizetéséhez ugyanis devizabevételeik részleges átváltásával teremtik elő a kellő rubellikviditást.