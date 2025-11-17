Az év üzlete: ismert magyar befektetők veszik meg Lengyelország egyik legnagyobb boltjának ingatlanait - mostantól ők az új tulajdonosok
Magyar befektetőnek, a Shopper Park Plusnak adja el a francia Auchan hipermarketlánc nyolc lengyelországi kereskedelmi ingatlanját – írja a lengyel Dla handlu hírportál. Ez lesz az év üzlete.
A Shopper Park Plus a lengyel piacot is meghódítja
A lap ugyan az Adventum Penta Fund befektetési alapot jelöli meg vevőként, ám az alap meghatározó tulajdonlásával működő pesti tőzsdei cég, a Shopper Park Plus (SPP) igazgatóságának elnöke, Bárány Kristóf korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy az SPP vásárolja meg a kiskereskedelmi célú lengyel ingatlanokat.
Az SPP amúgy a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban már bevált modellt követi a legnagyobb közép-európai piacon is, megveszik az ingatlanokat, majd bérbe adják az Auchannak úgy, hogy az üzletek továbbra is változatlanul működnek, a vevők semmit sem vesznek észre a tranzakciókból. A megállapodás 15 éves bérleti szerződést ír elő meghosszabbítási opcióval.
A Dla handlu kiemeli, hogy Lengyelországban ez lesz az idei év egyik legnagyobb ingatlanügylete.
Az ingatlanok eladása és visszabérlése – az Auchan szempontjából nézve – összhangban van a kereskedelmi láncok mérlegterhelésének csökkentésére, illetve a működésük fejlesztéshez szükséges források előteremtésére irányuló meghatározó globális trenddel.
A Shopper Park Plus 195 millió eurós vételárat fizet a nyolc ingatlanért, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokért, azaz a jelenlegi árfolyamon nagyjából 75 milliárd forint vándorol az Auchan kasszájába.
Logikus lépés a lengyel expanzió
A lengyel lap egy másik, Nyolc bevásárlóközpontot vett át a magyar óriás Lengyelországban című cikke szerint a Shopper Park Plus erős eredményekkel lép be Lengyelországba.
- A nettó üzemi eredmény 45 százalékos éves növekedést ért el 2025 harmadik negyedévében,
- a cég meglévő kiskereskedelmi ingatlanjai 95 százalékos kihasználtsági rátával
- és 425 millió eurós portfólióértékkel működnek Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.
Bárány Kristóf szerint a Shopper Park Plus regionális növekedési stratégiájának logikus lépése a cég jelenlétének kiépítése Lengyelországban, Kelet-Közép-Európa legnagyobb és legdinamikusabb piacán. Az ország folyamatosan növekvő gazdasága, erős fogyasztói vásárlóereje és rendkívül likvid kereskedelmi ingatlanszektora ideális környezetet teremt a fenntartható befektetésekhez és a hosszú távú értékteremtéshez.
Ez a bővítés tökéletesen illeszkedik portfóliónk diverzifikálására és régiós pozíciónk megerősítésére irányuló stratégiánkhoz
– hangsúlyozta a cégelnök.
A Shopper Park Plus egyik fő tulajdonosa, az Adventum az általa kezelt egyéb cégeken keresztül már most is jelentős befektető Lengyelországban – tette hozzá.
Az elmúlt években nyolc nagy méretű iroda-, kiskereskedelmi és raktáringatlanba fektettünk be, összesen körülbelül 400 ezer négyzetméter alapterülettel. Hiszünk a lengyel piac növekedési potenciáljában, és úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedelmi szegmens különösen vonzó belépési lehetőségeket kínál, amint azt mostani tranzakciónk is bizonyítja.
Az elmúlt 28 év legnagyobb részvénykibocsátása
A Shopper Park Plus egyébként éppen pénteken jelentette be már korábban beharangozott másodlagos nyilvános részvénykibocsátása (SPO) részleteit.
Eszerint nagyjából 100 millió euró friss forrást vonnának be a piacról, ami a lengyel beruházás tőkeigényének mintegy felét biztosítaná, s amit 50 százalék körüli banki finanszírozás egészítene ki.
A tőkeemelés keretében a társaság legalább 7,6 millió, legfeljebb 9,3 millió darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelyek a már kibocsátott és a BÉT-re bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg.
Az új részvények kibocsátási értékét az igazgatóság 10,80 euró és 11,90 euró közötti értékben határozta meg
azzal, hogy a részvények végleges kibocsátási értékét a jegyzési időszak lezárásával állapítja meg. Az SPO legkisebb tervezett összege 82,08 millió euró. Ha ennél kisebb kibocsátási összértéknek megfelelő új részvényt jegyeznek le a befektetők, a tőkeemelést meghiúsultnak kell tekinteni.
Bárány Kristóf a Portfóliónak azt is elmondta, hogy az SPO révén az elmúlt 28 év legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása valósulhat meg a BÉT-en.
A Shopper Park Plus részvényei hétfő délelőtt közel 5 százalékkal, 11,5 euróra csökkentek a BÉT-en. Az elmúlt egy évben 11,1 és 13,3 euró között hullámzott a kurzus. A csúcsértéket a részvényenkénti 0,84 eurós osztalékszelvény vágása előtt érte el a papír.