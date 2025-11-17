Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF331.56 +0.2% GBP/HUF436.49 +0.22% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.91 -0.05% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.91 +0.11% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF331.56 +0.2% GBP/HUF436.49 +0.22% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.91 -0.05% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.91 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,327.4 +0.03% MTELEKOM1,742 +0.11% MOL3,044 -0.07% OTP32,220 +0.16% RICHTER9,740 +0.15% OPUS524 -0.57% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,640 +2.13% BUMIX10,452.63 -0.43% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,332.9 -0.18% BUX107,327.4 +0.03% MTELEKOM1,742 +0.11% MOL3,044 -0.07% OTP32,220 +0.16% RICHTER9,740 +0.15% OPUS524 -0.57% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,640 +2.13% BUMIX10,452.63 -0.43% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,332.9 -0.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlan
Shopper Park Plus
Auchan

Az év üzlete: ismert magyar befektetők veszik meg Lengyelország egyik legnagyobb boltjának ingatlanait - mostantól ők az új tulajdonosok

A pesti tőzsdén jegyzett befektető vetett szemet a lengyel ingatlanokra. Az év ingatlanüzletének tartják Lengyelországban a Shopper Park Plus ottani befektetését, miközben idehaza a cég az elmúlt 28 év legnagyobb részvénykibocsátására készül.
Murányi Ernő
2025.11.17, 15:51

Magyar befektetőnek, a Shopper Park Plusnak adja el a francia Auchan hipermarketlánc nyolc lengyelországi kereskedelmi ingatlanját – írja a lengyel Dla handlu hírportál. Ez lesz az év üzlete.

Shopper Park Plus Warsaw/poland,June,30,,2019,View,Of,Auchan,Supermarket,Logo,,Entrance
A Shopper Park Plushoz kerülnek a lengyel Auchan ingatlanjai /  Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A Shopper Park Plus a lengyel piacot is meghódítja

A lap ugyan az Adventum Penta Fund befektetési alapot jelöli meg vevőként, ám az alap meghatározó tulajdonlásával működő pesti tőzsdei cég, a Shopper Park Plus (SPP) igazgatóságának elnöke, Bárány Kristóf korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy az SPP vásárolja meg a kiskereskedelmi célú lengyel  ingatlanokat.

Az SPP amúgy a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban már bevált modellt követi a legnagyobb közép-európai piacon is, megveszik az ingatlanokat, majd bérbe adják az Auchannak úgy, hogy az üzletek továbbra is változatlanul működnek, a vevők semmit sem vesznek észre a tranzakciókból. A megállapodás 15 éves bérleti szerződést ír elő meghosszabbítási opcióval.

A Dla handlu kiemeli, hogy Lengyelországban ez lesz az idei év egyik legnagyobb ingatlanügylete. 

Az ingatlanok eladása és visszabérlése – az Auchan szempontjából nézve – összhangban van a kereskedelmi láncok mérlegterhelésének csökkentésére, illetve a működésük fejlesztéshez szükséges források előteremtésére irányuló meghatározó globális trenddel.

A Shopper Park Plus 195 millió eurós vételárat fizet a nyolc ingatlanért, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokért, azaz a jelenlegi árfolyamon nagyjából 75 milliárd forint vándorol az Auchan kasszájába.

Logikus lépés a lengyel expanzió

A lengyel lap egy másik, Nyolc bevásárlóközpontot vett át a magyar óriás Lengyelországban című cikke szerint a Shopper Park Plus erős eredményekkel lép be Lengyelországba. 

  • A nettó üzemi eredmény 45 százalékos éves növekedést ért el 2025 harmadik negyedévében, 
  • a cég meglévő kiskereskedelmi ingatlanjai 95 százalékos kihasználtsági rátával 
  • és 425 millió eurós portfólióértékkel működnek Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.

Bárány Kristóf szerint a Shopper Park Plus regionális növekedési stratégiájának logikus lépése a cég jelenlétének kiépítése Lengyelországban, Kelet-Közép-Európa legnagyobb és legdinamikusabb piacán. Az ország folyamatosan növekvő gazdasága, erős fogyasztói vásárlóereje és rendkívül likvid kereskedelmi ingatlanszektora ideális környezetet teremt a fenntartható befektetésekhez és a hosszú távú értékteremtéshez.

Ez a bővítés tökéletesen illeszkedik portfóliónk diverzifikálására és régiós pozíciónk megerősítésére irányuló stratégiánkhoz

– hangsúlyozta a cégelnök.

A Shopper Park Plus egyik fő tulajdonosa, az Adventum az általa kezelt egyéb cégeken keresztül már most is jelentős befektető Lengyelországban – tette hozzá.

Az elmúlt években nyolc nagy méretű iroda-, kiskereskedelmi és raktáringatlanba fektettünk be, összesen körülbelül 400 ezer négyzetméter alapterülettel. Hiszünk a lengyel piac növekedési potenciáljában, és úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedelmi szegmens különösen vonzó belépési lehetőségeket kínál, amint azt mostani tranzakciónk is bizonyítja.

Az elmúlt 28 év legnagyobb részvénykibocsátása

A Shopper Park Plus egyébként éppen pénteken jelentette be már korábban beharangozott másodlagos nyilvános részvénykibocsátása (SPO) részleteit. 

Eszerint nagyjából 100 millió euró friss forrást vonnának be a piacról, ami a lengyel beruházás tőkeigényének mintegy felét biztosítaná, s amit 50 százalék körüli banki finanszírozás egészítene ki. 

A tőkeemelés keretében a társaság legalább 7,6 millió, legfeljebb 9,3 millió darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelyek a már kibocsátott és a BÉT-re bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg. 

Az új részvények kibocsátási értékét az igazgatóság 10,80 euró és 11,90 euró közötti értékben határozta meg

azzal, hogy a részvények végleges kibocsátási értékét a jegyzési időszak lezárásával állapítja meg. Az SPO legkisebb tervezett összege 82,08 millió euró. Ha ennél kisebb kibocsátási összértéknek megfelelő új részvényt jegyeznek le a befektetők, a tőkeemelést meghiúsultnak kell tekinteni.

Bárány Kristóf a Portfóliónak azt is elmondta, hogy az SPO révén az elmúlt 28 év legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása valósulhat meg a BÉT-en.

SPLUS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
SPLUS részvény15:25:26
Árfolyam: 11.6 EUR -0.5 / -4.31 %
Forgalom: 156,116 EUR
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Shopper Park Plus részvényei hétfő délelőtt közel 5 százalékkal, 11,5 euróra csökkentek a BÉT-en. Az elmúlt egy évben 11,1 és 13,3 euró között hullámzott a kurzus. A csúcsértéket a részvényenkénti 0,84 eurós osztalékszelvény vágása előtt érte el a papír. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu