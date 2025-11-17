Az év üzlete: ismert magyar befektetők veszik meg Lengyelország egyik legnagyobb boltjának ingatlanait - mostantól ők az új tulajdonosok

Magyar befektetőnek, a Shopper Park Plusnak adja el a francia Auchan hipermarketlánc nyolc lengyelországi kereskedelmi ingatlanját – írja a lengyel Dla handlu hírportál. Ez lesz az év üzlete.

A Shopper Park Plushoz kerülnek a lengyel Auchan ingatlanjai / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A Shopper Park Plus a lengyel piacot is meghódítja

A lap ugyan az Adventum Penta Fund befektetési alapot jelöli meg vevőként, ám az alap meghatározó tulajdonlásával működő pesti tőzsdei cég, a Shopper Park Plus (SPP) igazgatóságának elnöke, Bárány Kristóf korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy az SPP vásárolja meg a kiskereskedelmi célú lengyel ingatlanokat.

Az SPP amúgy a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban már bevált modellt követi a legnagyobb közép-európai piacon is, megveszik az ingatlanokat, majd bérbe adják az Auchannak úgy, hogy az üzletek továbbra is változatlanul működnek, a vevők semmit sem vesznek észre a tranzakciókból. A megállapodás 15 éves bérleti szerződést ír elő meghosszabbítási opcióval.

A Dla handlu kiemeli, hogy Lengyelországban ez lesz az idei év egyik legnagyobb ingatlanügylete.

Az ingatlanok eladása és visszabérlése – az Auchan szempontjából nézve – összhangban van a kereskedelmi láncok mérlegterhelésének csökkentésére, illetve a működésük fejlesztéshez szükséges források előteremtésére irányuló meghatározó globális trenddel.

A Shopper Park Plus 195 millió eurós vételárat fizet a nyolc ingatlanért, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokért, azaz a jelenlegi árfolyamon nagyjából 75 milliárd forint vándorol az Auchan kasszájába.

Logikus lépés a lengyel expanzió

A lengyel lap egy másik, Nyolc bevásárlóközpontot vett át a magyar óriás Lengyelországban című cikke szerint a Shopper Park Plus erős eredményekkel lép be Lengyelországba.

A nettó üzemi eredmény 45 százalékos éves növekedést ért el 2025 harmadik negyedévében,

a cég meglévő kiskereskedelmi ingatlanjai 95 százalékos kihasználtsági rátával

és 425 millió eurós portfólióértékkel működnek Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.

Bárány Kristóf szerint a Shopper Park Plus regionális növekedési stratégiájának logikus lépése a cég jelenlétének kiépítése Lengyelországban, Kelet-Közép-Európa legnagyobb és legdinamikusabb piacán. Az ország folyamatosan növekvő gazdasága, erős fogyasztói vásárlóereje és rendkívül likvid kereskedelmi ingatlanszektora ideális környezetet teremt a fenntartható befektetésekhez és a hosszú távú értékteremtéshez.

Ez a bővítés tökéletesen illeszkedik portfóliónk diverzifikálására és régiós pozíciónk megerősítésére irányuló stratégiánkhoz

– hangsúlyozta a cégelnök.