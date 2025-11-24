Ez gyors volt: elkapkodták a Lengyelországba készülő magyar társaság részvényeit – sínen az év üzlete
Sikeresenek bizonyul a Shopper Park Plus másodlagos nyilvános részvénykibocsátása (SPO), a Bloomberg információi szerint a társaság részvényeit ugyanis túljegyezték az egy hete indított kibocsátás során.
A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő vállalat újonnan kibocsátandó részvényeinek ára 10,8 euró volt a kibocsátás során, ez az eredetileg kitűzött, 10,8-11,9 eurós kibocsátási érték alja, egyben 6 százalékos diszkontot jelent a már tőzsdén forgó papírok jelenlegi piaci árához képest.
A tőkeemelés keretében a társaság legalább 7,6 millió, legfeljebb 9,3 millió darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű dematerializált törzsrészvény kibocsátását célozta.
Lengyel nagybevásárlást finanszíroz a tőkeemeléssel a Shopper Park Plus
A Shopper Park Plus (SPP) október végén jelentette be, hogy élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkok megvásárlását tervezi Lengyelországban. A 200 millió euró összértékű befektetést nagyjából fele-fele arányban bankhitelből, illetve újonnan kibocsátandó részvények értékesítéséből finanszíroznák.
Utóbbi a szóban forgó SPO, amely során körülbelül 90-110 millió eurós forrásbevonást tervezett a társaság.
A nyolc lengyelországi Auchan kiskereskedelmi ingatlanjának akvizíciója jelentős, nagyjából 50 százalékos ugrást jelent a magyar vállalat jelenlegi portfóliójában.
Az SPP a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban már bevált modellt követi a legnagyobb közép-európai piacon is, megveszik az ingatlanokat, majd bérbe adják az Auchannak úgy, hogy az üzletek továbbra is változatlanul működnek, a vevők semmit sem vesznek észre a tranzakciókból. A megállapodás 15 éves bérleti szerződést ír elő meghosszabbítási opcióval.
A Shopper Park Plus euróban jegyzett részvényei oldalaztak délután fél négyig a Budapesti Értéktőzsdén. Az év eleje óta 2,5 százalékot ereszkedett a kurzus. A társaság május végén részvényenként 84 cent osztalékot fizetett ki a befektetőknek.