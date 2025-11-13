Drasztikus változások előtt áll a német ipar zászlóshajója – ez Magyarországot is érinti

A Siemens inkább csak keresgélte a fonalat, a német ipar büszkesége nem tudott felnőni a vele szemben támasztott vérmes elemzői elvárásoknak. Az ipari konglomerátum üzemi profitja a 2025-ös üzleti évének szeptemberrel zárult negyedik negyedévében csupán 2 százalékkal nőtt az előző évihez képest.

A Siemens ezúttal nem hozta a tőle joggal elvárható teljesítményt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A csütörtöki gyorsjelentésben publikált 3,19 milliárd eurós nyereség viszont elmarad a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 3,32 milliárd euróról szóló konszenzusától. Az adózott nyereségnél az 1,84 milliárdos tényadat áll szemben a 2,18 milliárdól szóló elvárásokkal. Az árbevételnél nem volt ilyen különbség, ezen a soron 3 százalékos emelkedést és 21,43 milliárd eurót mutattak ki, a vártnál haloványabb a teljesítményért a kínai megrendelések megcsappanását okolva. A többi között

az ipari automatizálás,

az épület- és energiamenedzsment,

a mobilitási megoldások,

a kötöttpályás járműipar,

az energiatermelés

és az egészségügy

területén aktív német óriásvállalat azonban most a múlt elemzése helyett a jövő tervezésével van elfoglalva, ennek jegyében új rövid és középtávú pénzügyi célokat tűzött ki, s a fókuszt a szoftverek fejlesztésére és a mesterséges intelligenciába történő beruházásokra helyezi át.

Új célokat fogalmazott meg a Siemens vezetése

Középtávon a vállalat az évi 6–9 százalékos tartományba emelte bevételnövekedési célját, melynek fő mozgatórúgójaként a digitális üzletág éves átlagban 15 százalékos bővülését nevezték meg, ez a divízió 2030-ra megduplázhatja a forgalmát. A most zárult üzleti évben a magyar piacon is rendkívül erős jelenléttel – gyártóüzemekkel és kutatás-fejlesztéssel – rendelkező Siemens bevételei 5 százalékkal gyarapodtak, az éves osztalékra pedig 5,35 euróra emelt javaslatot visz a menedzsment a közgyűlés elé.

Ahol a leglényegesebb kérdésben is döntést kell hozniuk a részvényeseknek, azaz rá kell bólintaniuk a szerdán felvázolt gigantikus tranzakcióra, ami az anyavállalatról 2018-ban leválasztott és önálló útjára indított egészségügyi leányvállalat tulajdonosi szerkezetét érinti. A frankfurti tőzsdére bevezetett, orvostechnikai berendezéseket gyártó

Siemens Healthineersben meglévő 67 százalékos részesedésüket 37 százalékosra vágják vissza

oly módon, hogy a nagyjából 15 milliárd euró értékű pakettet saját részvényeseiknek adják át, hogy a felszabaduló forrásokból folytassák az anyacég technológiai fókuszú átalakítását, akár további felvásárlások révén. A lépést azzal is indokolták, hogy a technológiai szektorban magasabb haszonkulccsal tudnak dolgozni, s ezzel a részvényeseik számára is pluszbevételt termelnek. Az ügylet legkorábban 2027 második negyedévében zárulhat.

Középtávon a Siemens célja, hogy a Healthineersben lévő részesedését egyszerű üzleti befektetéssé konvertálja, s tulajdonrészét 20 százalék alá csökkentse

– mondta Roland Busch, a konszern vezérigazgatója, megerősítve a részvényesi osztalék folyamatos emelése melletti elköteleződésüket. A Siemens Healthineers esetében az elemzők régóta kritizálják, hogy a Siemens főrészvényesként hatalmas összegeket invesztál a cégbe, miközben a két társaság közötti szinergiák kihasználásával finoman szólva is gondok vannak.