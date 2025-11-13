Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF329.71 -0.63% GBP/HUF435.16 -0.09% CHF/HUF416.32 +0.12% PLN/HUF90.79 -0.05% RON/HUF75.51 -0.18% CZK/HUF15.89 +0.2% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF329.71 -0.63% GBP/HUF435.16 -0.09% CHF/HUF416.32 +0.12% PLN/HUF90.79 -0.05% RON/HUF75.51 -0.18% CZK/HUF15.89 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15% BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technológiai cégek
stratégiai áttörés
egészségügy
Siemens

Drasztikus változások előtt áll a német ipar zászlóshajója – ez Magyarországot is érinti

A technológiai vonal megerősítését, a digitalizáció és a mesterségesintelligencia-alkalmazások fókuszba emelését célozza a Siemens felfrissített stratégiája, amely azonban áldozatokkal is jár. A cégvezetés lepasszolja az egészségügyi üzletágat, 20 százalék alá csökkentve a Siemens Healthineersben meglévő 67 százalékos részesedését, hogy pluszforrásokat szerezzen digitális offenzívájának finanszírozásához.
Kriván Bence
2025.11.13, 16:03
Frissítve: 2025.11.13, 16:05

A Siemens inkább csak keresgélte a fonalat, a német ipar büszkesége nem tudott felnőni a vele szemben támasztott vérmes elemzői elvárásoknak. Az ipari konglomerátum üzemi profitja a 2025-ös üzleti évének szeptemberrel zárult negyedik negyedévében csupán 2 százalékkal nőtt az előző évihez képest. 

Siemens company location
A Siemens ezúttal nem hozta a tőle joggal elvárható teljesítményt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A csütörtöki gyorsjelentésben publikált 3,19 milliárd eurós nyereség viszont elmarad a londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzőinek 3,32 milliárd euróról szóló konszenzusától. Az adózott nyereségnél az 1,84 milliárdos tényadat áll szemben a 2,18 milliárdól szóló elvárásokkal. Az árbevételnél nem volt ilyen különbség, ezen a soron 3 százalékos emelkedést és 21,43 milliárd eurót mutattak ki, a vártnál haloványabb a teljesítményért a kínai megrendelések megcsappanását okolva. A többi között

  • az ipari automatizálás,
  • az épület- és energiamenedzsment,
  • a mobilitási megoldások,
  • a kötöttpályás járműipar,
  • az energiatermelés
  • és az egészségügy

területén aktív német óriásvállalat azonban most a múlt elemzése helyett a jövő tervezésével van elfoglalva, ennek jegyében új rövid és középtávú pénzügyi célokat tűzött ki, s a fókuszt a szoftverek fejlesztésére és a mesterséges intelligenciába történő beruházásokra helyezi át. 

Új célokat fogalmazott meg a Siemens vezetése

Középtávon a vállalat az évi 6–9 százalékos tartományba emelte bevételnövekedési célját, melynek fő mozgatórúgójaként a digitális üzletág éves átlagban 15 százalékos bővülését nevezték meg, ez a divízió 2030-ra megduplázhatja a forgalmát. A most zárult üzleti évben a magyar piacon is rendkívül erős jelenléttel – gyártóüzemekkel és kutatás-fejlesztéssel – rendelkező Siemens bevételei 5 százalékkal gyarapodtak, az éves osztalékra pedig 5,35 euróra emelt javaslatot visz a menedzsment a közgyűlés elé. 

Ahol a leglényegesebb kérdésben is döntést kell hozniuk a részvényeseknek, azaz rá kell bólintaniuk a szerdán felvázolt gigantikus tranzakcióra, ami az anyavállalatról 2018-ban leválasztott és önálló útjára indított egészségügyi leányvállalat tulajdonosi szerkezetét érinti. A frankfurti tőzsdére bevezetett, orvostechnikai berendezéseket gyártó 

Siemens Healthineersben meglévő 67 százalékos részesedésüket 37 százalékosra vágják vissza 

oly módon, hogy a nagyjából 15 milliárd euró értékű pakettet saját részvényeseiknek adják át, hogy a felszabaduló forrásokból folytassák az anyacég technológiai fókuszú átalakítását, akár további felvásárlások révén. A lépést azzal is indokolták, hogy a technológiai szektorban magasabb haszonkulccsal tudnak dolgozni, s ezzel a részvényeseik számára is pluszbevételt termelnek. Az ügylet legkorábban 2027 második negyedévében zárulhat.

Középtávon a Siemens célja, hogy a Healthineersben lévő részesedését egyszerű üzleti befektetéssé konvertálja, s tulajdonrészét 20 százalék alá csökkentse

– mondta Roland Busch, a konszern vezérigazgatója, megerősítve a részvényesi osztalék folyamatos emelése melletti elköteleződésüket. A Siemens Healthineers esetében az elemzők régóta kritizálják, hogy a Siemens főrészvényesként hatalmas összegeket invesztál a cégbe, miközben a két társaság közötti szinergiák kihasználásával finoman szólva is gondok vannak. 

 

Ezért most a kötelékek jelentős lazítását, a dekonszolidációt racionális lépésnek nevezik a Bloomberg által idézett elemzők. A piac nem lelkesedett túlzottan a felvázolt tervek és a gyengébb gyorsjelentés kapcsán, a Siemens árfolyama 3,4 százalékos, a Siemens Healthineersé pedig félszázalékos mínusszal indította a kereskedést a frankfurti börzén.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu