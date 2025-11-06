STRT Holding: Balogh Petyáék belépnek a nagyok ligájába, nyilvános részvénykibocsátásra készül a cég

Az STRT Holding tőkebevonás céljából törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalát (IPO) és a részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacára, a Standard kategóriába történő bevezetését tervezi – jelentette be szerdán, tőzsdezárás után a széles körű inkubációs tevékenységének köszönhetően a hazai startup-ökoszisztéma egyik kulcsszereplőjévé vált társaság.

Balogh Petya, az STRT Holding alapító-vezérigazgatója / Fotó: Kallus György

Az STRT a Standard kategóriába tart

A jelenleg a BÉT Xtend piacán jegyzett STRT a nyilvános ajánlattételhez és a bevezetéshez szükséges tájékoztatót már el is készítette, és a jóváhagyás iránti kérelemmel egyetemben benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz, a jóváhagyási eljárás folyamatban van.

A kibocsátás paraméterei, vagyis hogy hány új részvény kibocsátását és milyen áron tervezik, még nem nyilvánosak, ám az már tudható, hogy a lakossági értékesítés tervezett időszaka a november 24. és december 5. közötti 12 napos periódus lesz, míg az intézményi értékesítést decemberben tervezik lebonyolítani.

A kategóriaváltásra tehát vélhetőleg még idén sor kerül.

A K&H Értékpapír – a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe –, valamint közreműködője, a Patria Finance jár el forgalmazóként – áll a közleményben.

A Balogh Petya és társai által alapított STRT Holding közvetlenül vagy a 100 százalékos befolyása alatt álló leányvállalatán, az STRT Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül korai stádiumú, technológiai vállalkozásokba fektet be, ezáltal elősegítve azok növekedését. Jelenleg 108 régiós cégben van befektetése, 2024 végén az akkor még kisebb portfólióját közel 3,2 milliárd forintra értékelték.

A cég a befektetési tevékenysége mellett hangsúlyt fektet a portfóliójába tartozó társaságok humántőkéjének fejlesztésére is, másrészt oktatási és képzési programjain keresztül a külső partnerek számára is korszerű és gyakorlatorientált vállalkozási ismereteket nyújt.

Még nincs két éve a tőzsdén a cég

A tőzsde Xtend-platformján amúgy 2023 decemberében debütált az STRT, nagyjából háromnegyed évvel azután, hogy Balogh Petya az év márciusában bejelentette, elindítja befektetési cégét.