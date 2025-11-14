Deviza
A lövöldözős játék lenyomja a mesterséges intelligenciát, a kínai óriás bebizonyította

Vetélytársaihoz képest sokkal megfontoltabban kezeli a mesterséges intelligencia előretörését a világ legnagyobb online videojáték-választékát kínáló vállalata. A WeChat közösségi szolgáltatása révén 1,4 milliárd felhasználót elérő Tencent kevesebbet költ MI-re, de azt optimálisan teszi, így mind a bevételeit, mind a nyereségét stabil növekedési pályán tudja tartani.
Kriván Bence
2025.11.14, 06:10

A Tencent egyelőre ragaszkodik a hagyományos úthoz, és nem költ értelmezhetetlenül nagy összegeket a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások fejlesztésére és integrálására. S úgy tűnik, ezzel a konzervatív megközelítéssel is komoly sikereket tud felmutatni. Ezt igazolja a csütörtökön kiadott harmadik negyedéves gyorsjelentése, melyben 15 százalékos forgalomnövekedésről számolt be.

Tencent Booth at 2024 WAIC in Shanhai
A Tencent negyedéves profitja már a tízmilliárd dollárt közelíti / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína legértékesebb vállalata, a 766 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Tencent 27,2 milliárd dolláros árbevételt jelentett a szeptemberrel véget ért három hónapról, a növekedésben oroszlánrészt vállalt a nemzetközi játéküzletág, amely a vártnál is dinamikusabb, 43 százalékos bővülést mutatott fel. 

Lassított az MI-beruházásain a Tencent

Az internetes szolgáltatóóriás tiszta nyeresége 20,3 százalékkal, 9,14 milliárd dollárra ugrott. A WeChat révén közel 1,4 milliárd aktív felhasználót kiszolgáló és a világ legnagyobb online játékszolgáltatójának számító kínai cég ezúttal is kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciát fokról fokra építi be a szolgáltatásaiba, inkább a technológia integrálására összpontosít, s nem vesz részt a fejlesztésekre dollármilliárdokat költő olyan kínai óriásvállalatok rivalizálásában, mint

  • az Alibaba,
  • a Baidu,
  • a ByteDace
  • vagy a JDcom.

Az más kérdés, hogy a kényelmes álláspontját mikor kell feladnia, s lehet, hogy akkor már késő lesz. Szakértők szerint az Alibaba „Big Bang” megközelítésével ellentétben a Tencent alacsonyabb kockázatú, a mesterséges intelligencia belső kihasználására irányuló fókusza nagyobb eséllyel azonnali megtérülést eredményez. 

A lövöldözős játékokra mindig van vevő

A magas haszonkulcsú online tartalmakra épülő stratégiájuk mindenesetre most rendesen hozza a pénzt, különösen a Tencent saját fejlesztésű, a hazai piacon tavaly bevezetett Delta Force lövöldözős videójátéka termeli a bevételeket, ezzel napi átlagban 30 millióan játszanak Kínában, s a globális terjeszkedés, a nemzetközi sikerek csak most következnek. 

A Tencent azzal is jó lóra tett, hogy bevásárolta magát a nyugati videójáték-fejlesztő műhelyekbe. A nyáron debütált és bombasikert arató, zombigyilkos Dying Light: The Beast című játéka például ennek az együttműködésnek köszönhető.

 

Magas piaci kapitalizációja ellenére a Tencent befektetési szempontból még mindig alulértékeltnek számít, különösen a mesterségesintelligencia-alapú társaságok papírjait övező eufória közepette. 

Az internetes óriás üzleti taktikájának hatékonyságát csak a közelmúltban kezdték elismerni a piacon, s míg riválisainak a részvényeiből kezd kiárazódni az MI-buborékkal járó túlnyomás, addig a Tencent felfelé vette az irányt, a részvénye novemberben a gyorsjelentés publikálásáig 4 százalékot erősödött, az idén pedig 57 százalékot, ami 280 milliárd dolláros értéknövekedés.

A Tencent befektetési szempontból is egyre vonzóbb üzletnek számít / Fotó: Cfoto

A Tencentnél az árfolyamesésre spekulálók az év eleje óta visszahúzódtak, a rövid pozíciók aránya a közkézhányad egy ezrelékét sem teszi ki az S&P Global adatai szerint. Azaz általános a befektetői bizalom a Tencent jövőjét tekintve.

A Bloomberg által idézett elemzők szerint a Tencent jó úton jár ahhoz, hogy az idei üzleti évet 17-19 százalékos profitbővüléssel zárja, ebben a videójáték-dizájn és a hirdetéselhelyezés mesterséges intelligenciával megtámogatott fejlesztései is a kezére játszanak.

Véleményük szerint a Tencent 2025–2028-ig várhatóan átlagosan 10-15 százalékos éves szabad cash flow növekedést fog produkálni, amit a stabilizálódó szabályozási környezet és a folyamatos költségfegyelem is alátámaszt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

