A lövöldözős játék lenyomja a mesterséges intelligenciát, a kínai óriás bebizonyította
A Tencent egyelőre ragaszkodik a hagyományos úthoz, és nem költ értelmezhetetlenül nagy összegeket a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások fejlesztésére és integrálására. S úgy tűnik, ezzel a konzervatív megközelítéssel is komoly sikereket tud felmutatni. Ezt igazolja a csütörtökön kiadott harmadik negyedéves gyorsjelentése, melyben 15 százalékos forgalomnövekedésről számolt be.
Kína legértékesebb vállalata, a 766 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Tencent 27,2 milliárd dolláros árbevételt jelentett a szeptemberrel véget ért három hónapról, a növekedésben oroszlánrészt vállalt a nemzetközi játéküzletág, amely a vártnál is dinamikusabb, 43 százalékos bővülést mutatott fel.
Lassított az MI-beruházásain a Tencent
Az internetes szolgáltatóóriás tiszta nyeresége 20,3 százalékkal, 9,14 milliárd dollárra ugrott. A WeChat révén közel 1,4 milliárd aktív felhasználót kiszolgáló és a világ legnagyobb online játékszolgáltatójának számító kínai cég ezúttal is kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciát fokról fokra építi be a szolgáltatásaiba, inkább a technológia integrálására összpontosít, s nem vesz részt a fejlesztésekre dollármilliárdokat költő olyan kínai óriásvállalatok rivalizálásában, mint
- az Alibaba,
- a Baidu,
- a ByteDace
- vagy a JDcom.
Az más kérdés, hogy a kényelmes álláspontját mikor kell feladnia, s lehet, hogy akkor már késő lesz. Szakértők szerint az Alibaba „Big Bang” megközelítésével ellentétben a Tencent alacsonyabb kockázatú, a mesterséges intelligencia belső kihasználására irányuló fókusza nagyobb eséllyel azonnali megtérülést eredményez.
A lövöldözős játékokra mindig van vevő
A magas haszonkulcsú online tartalmakra épülő stratégiájuk mindenesetre most rendesen hozza a pénzt, különösen a Tencent saját fejlesztésű, a hazai piacon tavaly bevezetett Delta Force lövöldözős videójátéka termeli a bevételeket, ezzel napi átlagban 30 millióan játszanak Kínában, s a globális terjeszkedés, a nemzetközi sikerek csak most következnek.
A Tencent azzal is jó lóra tett, hogy bevásárolta magát a nyugati videójáték-fejlesztő műhelyekbe. A nyáron debütált és bombasikert arató, zombigyilkos Dying Light: The Beast című játéka például ennek az együttműködésnek köszönhető.
Magas piaci kapitalizációja ellenére a Tencent befektetési szempontból még mindig alulértékeltnek számít, különösen a mesterségesintelligencia-alapú társaságok papírjait övező eufória közepette.
Az internetes óriás üzleti taktikájának hatékonyságát csak a közelmúltban kezdték elismerni a piacon, s míg riválisainak a részvényeiből kezd kiárazódni az MI-buborékkal járó túlnyomás, addig a Tencent felfelé vette az irányt, a részvénye novemberben a gyorsjelentés publikálásáig 4 százalékot erősödött, az idén pedig 57 százalékot, ami 280 milliárd dolláros értéknövekedés.
A Tencentnél az árfolyamesésre spekulálók az év eleje óta visszahúzódtak, a rövid pozíciók aránya a közkézhányad egy ezrelékét sem teszi ki az S&P Global adatai szerint. Azaz általános a befektetői bizalom a Tencent jövőjét tekintve.
A Bloomberg által idézett elemzők szerint a Tencent jó úton jár ahhoz, hogy az idei üzleti évet 17-19 százalékos profitbővüléssel zárja, ebben a videójáték-dizájn és a hirdetéselhelyezés mesterséges intelligenciával megtámogatott fejlesztései is a kezére játszanak.
Véleményük szerint a Tencent 2025–2028-ig várhatóan átlagosan 10-15 százalékos éves szabad cash flow növekedést fog produkálni, amit a stabilizálódó szabályozási környezet és a folyamatos költségfegyelem is alátámaszt.