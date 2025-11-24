Továbbra is a tetőzés jeleit mutatja a BUX index

Az OTP árfolyama továbbra is oldalazó mozgást végez, a fontos szintek nem változtak. Alul a 30 napos mozgóátlag 31 539 forintnál, majd a 123,6 százalékos Fibo-szint képez meghatározó támaszt, utóbbi 31 865 forintnál. Felül pedig rövid távon kialakult egy ellenállási szint 32 500 forintnál, majd 33 316 forintnál látható erősebb akadály. A Bollinger-szalagok szűkülnek, néhány héten belül nagyobb elmozdulás várható. Az indikátorok egyelőre enyhén lefelé mutatnak.

Fotó: Equilor Trader

A Richter folytatja a csökkenést, a 9700 forintos gyenge támasz is elesett, a következő fontosabb szint 9500 forintnál húzódik. Ott megtorpanhat a mozgás a jelenlegi technikai kép alapján, de ha később megsérül, további tér nyílhat lefelé. Fordulatra utaló jelzés egyáltalán nem látszik a grafikonon.

Fotó: Equilor Trader

Jelentősen megemelkedett a volatilitás a Mol árfolyamában, nem tudott tartósan a 76,4 százalékos Fibo-szint felett maradni, amely 3044 forintnál húzódik. A következő fontos támaszok 3 ezer, majd 2966 forintnál láthatók. Az RSI indikátoron tripla negatív divergencia látható az árfolyammal szemben, az MACD is lefelé indult, de még nem adott eladási jelzést.

Fotó: Equilor Trader

A Magyar Telekom jegyzése a 200 napos mozgóátlag alá esett, mely így már ellenállást jelent 1737 forintnál. A következő fontos támasz 1690 forint közelében látható, mely jó eséllyel elérhető lehet hamarosan. Amennyiben a későbbiekben letörik, a következő támasz 1621 forintnál adódna.