Főhet Zelenszkij feje: teljes titokban amerikai és brit befektetőkkel egyezkedik Ukrajna – adósságban úszik, most 3,2 milliárd dollárról kell alkut kötni

Az ukrán kormány újra tárgyalásokat indított a GDP-kötvények – gazdasági növekedéshez kötött adósságinstrumentumok – átalakításáról. A megbeszélésekben nagy nemzetközi, amrikai és brit vagyonalapok és más befektetők vesznek részt, a cél pedig 3,2 milliárd dollárnyi kötvény feltételeinek újrarendezése.

Újabb fejfájás Zelenszkijnek: az elszálló kötvényhozamok miatt az ukrán kormánynak ismét tárgyalóasztalhoz kell ülni a vagyonalapokkal / Fotó: AFP

A tárgyalások korlátozott körben zajlanak, ami azt jelenti, hogy mivel bizalmas információkat osztanak meg, ideiglenes kereskedési korlátozások is érvénybe léphetnek a közeljövőben.

Az ukrán kormány elkerülné az adósságspirált

Az ukrán pénzügyminisztérium hivatalosan nem nyilatkozott a legújabb tárgyalásokról, ám a Bloomberg értesülései alapján a vagyonalapok által vezetett befektetői csoport már aláírta a titoktartási megállapodásokat, hogy részt vehessen a korlátozott körű tárgyalásokon. A szóban forgó megbeszélések célja, hogy újraalkossák a GDP-kötvények feltételeit, amelyek a gazdasági növekedéshez kötődnek.

Korábbi tárgyalások során a felek nem tudtak megegyezni a 3,2 milliárd dollárnyi kötvény átalakításáról. A kötvények jelenlegi piaci árfolyama 91 cent fölött mozog dolláronként, ami idén körülbelül 20 százalékos hozamemelkedést jelentett a befektetők számára. A kötvények fő tulajdonosai között szerepel az Aurelius Capital Management LP és a VR Capital Group, akik jogi és pénzügyi tanácsadóként a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP-t és a PJT Partners Inc.-t választották.

Az újraindított tárgyalások lehetőséget kínálnak Ukrajna számára, hogy stabilizálja adóssághelyzetét, miközben a befektetők is érdekeltek a kifizetések biztosításában. A folyamat további részletei egyelőre bizalmasak, és a piaci szereplők fokozott figyelemmel követik az eseményeket.