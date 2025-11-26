Deviza
Főhet Zelenszkij feje: teljes titokban amerikai és brit befektetőkkel egyezkedik Ukrajna – adósságban úszik, most 3,2 milliárd dollárról kell alkut kötni

A GDP-kötvények újrarendezését célzó tárgyalások elindultak Kijevben. Az ukrán kormány és a résztvevő vagyonalapok bizalmas keretek között egyeztetnek, miközben a befektetők idén már 20 százalékos nyereséget könyvelhettek el.
2025.11.26, 20:46
Frissítve: 2025.11.26, 20:55

Az ukrán kormány újra tárgyalásokat indított a GDP-kötvények – gazdasági növekedéshez kötött adósságinstrumentumok – átalakításáról. A megbeszélésekben nagy nemzetközi, amrikai és brit vagyonalapok és más befektetők vesznek részt, a cél pedig 3,2 milliárd dollárnyi kötvény feltételeinek újrarendezése.

Ukrajna,Zelenszkij, tűzszünet ukrán kormány
Újabb fejfájás Zelenszkijnek: az elszálló kötvényhozamok miatt az ukrán kormánynak ismét tárgyalóasztalhoz kell ülni a vagyonalapokkal / Fotó: AFP

A tárgyalások korlátozott körben zajlanak, ami azt jelenti, hogy mivel bizalmas információkat osztanak meg, ideiglenes kereskedési korlátozások is érvénybe léphetnek a közeljövőben.

Az ukrán kormány elkerülné az adósságspirált

Az ukrán pénzügyminisztérium hivatalosan nem nyilatkozott a legújabb tárgyalásokról, ám a Bloomberg értesülései alapján a vagyonalapok által vezetett befektetői csoport már aláírta a titoktartási megállapodásokat, hogy részt vehessen a korlátozott körű tárgyalásokon. A szóban forgó megbeszélések célja, hogy újraalkossák a GDP-kötvények feltételeit, amelyek a gazdasági növekedéshez kötődnek.

Korábbi tárgyalások során a felek nem tudtak megegyezni a 3,2 milliárd dollárnyi kötvény átalakításáról. A kötvények jelenlegi piaci árfolyama 91 cent fölött mozog dolláronként, ami idén körülbelül 20 százalékos hozamemelkedést jelentett a befektetők számára. A kötvények fő tulajdonosai között szerepel az Aurelius Capital Management LP és a VR Capital Group, akik jogi és pénzügyi tanácsadóként a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP-t és a PJT Partners Inc.-t választották.

Az újraindított tárgyalások lehetőséget kínálnak Ukrajna számára, hogy stabilizálja adóssághelyzetét, miközben a befektetők is érdekeltek a kifizetések biztosításában. A folyamat további részletei egyelőre bizalmasak, és a piaci szereplők fokozott figyelemmel követik az eseményeket.

Állampapír: brutális hozamokat fizetnek Magyarország közvetlen szomszédjában – de kíméletlen kockázatot kell érte vállalni

Az ukrán államadós-besorolás már a háború előtt sem volt túlzottan jó, a fegyverropogás viszont még nehezebb helyzetbe hozta a kibocsátót. Az ukrán állampapírpiacon nem ritka a 17 százalékos kamat sem.

 

