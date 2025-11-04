Óriásit ment a pesti parketten, menedék is volt – most a gyorsjelentés sem ébresztette fel igazán az alvó papírt
Stabilan bővülő értékesítést, visszafogott költségeket és megugró profitot közölt a Zwack féléves gyorsjelentése. Ehhez képest nevetségesen alacsony, egymillió forintot alig felülmúló forgalommal reagált a piac, némi hezitálás után minimális pluszba tolva az Unicum-gyártó árfolyamát. Úgy látszik, az egykori alvó papír, mely az elmúlt évben nagyot ment, majd az idei esős napokon menedékként szolgált, ismét elszenderedett.
Gyorsjelentés: erős számok, stabil kilátások az Unicum-gyártótól
Markánsan nőtt a Zwack profitja az üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében. Ez két fő tényezőre vezethető vissza:
- a társaság legfőbb profittermelő márkájának, az Unicumnak számottevően nőtt az értékesített volumene,
- valamint az exportpiacon a bázishoz képest eltérő aktivitásütemezésnek köszönhetően az első fél évben csökkentek a marketing jellegű kiadások.
Eközben a nettó értékesítés az első félévben éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt, addig a bruttó fedezeti hányad 3 százalékponttal, 68,3 százalékra emelkedett. A társaság az üzleti év első felében 1,598 milliárd forint adózott nyereséget termelt, amely 408 millió forinttal (34,3 százalékkal) szárnyalja túl a bázist.
Ráadásul a menedzsment megerősítette, hogy a legutóbbi éves beszámolóban közzétett profit elérését tervezi. Úgy látják, hogy a tervezett profit a tartósan gyenge fogyasztói bizalom ellenére is teljesíthető. Az elmúlt évihez hasonló, 2,9 milliárd forint feletti adózott eredmény elérését tervezik.
Piaci reakció: fel sem ébredt az alvó papír
Épp csak milliós forgalommal, 100 forintot süllyedt, majd visszaállt 33 200 forintra a kurzus. Ami bő félszázalékos emelkedés. Vagyis alig reagált a piac a féléves gyorsjelentésre. Ami a korábbi években nem lett volna annyira meglepő, hiszen sokáig úgy tartotta a parketthagyomány, hogy a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik, türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra.
Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom sem volt jellemző ezen a piacon.
Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek.
Egyszer már felébredt és megindult
Tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából a részvény, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is átlépte a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.
Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt. Ám hiába korrigált ma a BUX, nem rohantak Zwackot venni a vásárlók.
Szeptemberben
a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,
mivel októbertől visszakerül az indexkosárba a részvény.
Most azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai támaszthatták a kurzust. Ám ez mostanra kifulladhatott. Újabb lendületet majd az osztalékvárakozások adhatnak.