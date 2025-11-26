A háztartások jelentős része megnövekedett kiadásokkal szembesül ilyenkor, hiszen az ünnepi ajándékvásárlás, a családi összejövetelek költségei és az év végi akciók hatására sok fogyasztó keresi a gyors, kényelmes finanszírozási megoldásokat – és itt jöhet képbe a hitelkártya, egy olyan pénzügyi termék, amely valóban rugalmasságot kínál, ugyanakkor számos kockázatot is hordoz. A döntést különösen indokolttá teszi, hogy sok háztartás szűkös likviditással zárja az évet, így a hitelkártya könnyen „pénzügyi mentőövként” jelenhet meg. A látszat azonban csalóka lehet.

Az ünnepi pénztárcacsapda: sokan karácsony előtt nyúlnak hozzá – de vajon megéri? / Fotó: Ladóczki Balázs

Ünnepi költekezés, amikor a pénztárca is adventi naptárt nyit

A hitelkártya működésének lényege, hogy a vásárlások összege nem azonnal a saját bankszámlánkat terheli, hanem a kártya hitelkeretét, amit a bank biztosít.

A költési időszak jellemzően 30 nap, amelyet mintegy 15 nap türelmi idő követ, így az akár 45 napos időtartam kamatmentes, amennyiben a teljes tartozás határidőre rendezésre kerül.

A konstrukció jelentős likviditási előnyt nyújthat azzal, hogy lehetőséget ad arra, hogy a fogyasztó a saját pénzét átmenetileg megtakarításban tartsa, vagy egyszerűen későbbre halassza a fizetést.

A késedelmes fizetés az ünnep igazi Grincse

A probléma ott kezdődik, amikor a tartozás nem kerül időben visszafizetésre. Ebben az esetben a hitelkártyák kamata a teljes fennálló összegre számítódik fel, nem csupán a megmaradt részre.

A piacon nem ritka a 40–45 százalékos THM (teljes hiteldíj mutató), amely a legdrágább hitelek közé sorolja a hitelkártyát. Egyetlen elmulasztott fizetési határidő akár több ezer vagy több tízezer forintos többletet jelenthet, és ha a fogyasztó következő hónapban is megcsúszik, könnyen adósságspirál alakulhat ki.

Különösen kockázatos a készpénzfelvétel, amelyre nem vonatkozik a kamatmentes időszak: a kamatszámítás azonnal elindul és az egyik legdrágább szolgáltatás, ez a funkció gyakorlatilag kerülendő. A bankok tapasztalata alapján a hitelkártya-ügyfelek három csoportba sorolhatók:

azok, akik mindig időben fizetnek;

azok, akik évente néhányszor megcsúsznak;

és azok, akik tartósan görgetik a tartozást.

A harmadik csoport jelenti a bankok fő bevételi forrását, és a karácsonyi időszak tipikusan növeli ennek a veszélyét. A hitelkártya ugyanis könnyen illúziót kelt, amikoris fogyasztó úgy érezheti, hogy több forrás áll rendelkezésére, miközben valójában saját jövőbeli bevételét költi el.