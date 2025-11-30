Deviza
EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF90.28 +0.25% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09% EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF90.28 +0.25% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Valneva
lyme-kór
vakcina
kullancs

Hatalmas áttörés az orvostudományban; megvan a kullancsok által terjesztett Lyme-kór vakcinája, több tízezer ember lélegezhet fel Magyarországon is

Jövőre kerülhet piacra a kullancsok által terjesztett betegség ellen védő szer. A Valneva Pfizerrel együtt fejlesztett VLA15 nevű vakcinája a legfejlettebb, klinikai tesztelés alatt álló Lyme-kór elleni hatóanyag.
Murányi Ernő
2025.11.30., 13:10

Nagyot emelkedett héten a Valneva részvényárfolyama a párizsi tőzsdén, miután a francia-osztrák vállalat közzétette a Lyme-kór elleni vakcinajelöltjének, a VLA15-nek a II. fázisú végleges pozitív adatait, amelyek erős immunválaszt mutattak a harmadik, éves emlékeztető oltás után is.

FRANCE - VALNEVA
Áttörés előtt a francia Valneva biotech cég / Fotó: Hans Lucas via AFP

Hatékonynak tűnik a Valneva vakcinája

Az adatok jelentős antitestválaszokat mutattak ki mind a hat, a vakcina által célzott szerotípus esetében a gyermekeknél, a serdülőknél és a felnőtteknél is. A 42. hónapban beadott emlékeztető oltás után az antitestszint gyorsan emelkedett, és a 48. hónapban is jóval a kiindulási érték felett maradt, ami alátámasztja a Lyme-kór elleni egyéves védelem lehetőségét.

A három dózisú alapimmunizálási sorozat szignifikánsan magasabb antitest-szinteket eredményezett a két dózisú kezeléshez képest. A legerősebb válaszokat az 5-11 éves gyermekeknél figyelték meg.

Amellett a biztonsági profilok is továbbra is kedvezőek maradtak, a független adatmonitorozó bizottság sem azonosított aggályokat. A Pfizerrel együttműködésben fejlesztett VLA15 jelenleg a legfejlettebb, klinikai tesztelés alatt álló Lyme-kór elleni vakcina. 

A kullancsok által terjesztett betegségre amúgy jelenleg még egyáltalán nincsenek engedélyezett vakcinák. 

A VLA15  két III. fázisú vizsgálat a végéhez is közeledik, a piaci bevezetéshez szükséges kérelmek benyújtását 

  • az amerikai FDA-hoz 
  • és az uniós EMA-hoz 

2026-ban tervezik, természetesen továbbra is a pozitív adatok függvényében.

A 2026 első felében várható III. fázisú eredményeket az európai biotechnológiai szektor egyik legmeggyőzőbb kockázat/nyereség katalizátorának tekintjük a következő hat hónapban

– jegyezték meg az amerikai Stifel brókercég elemzői.

Nőttek a biotech cég bevételei

A Valneva egyébként nemrégiben publikálta harmadik negyedéves gyorsjelentését is, amely szerint 127 millió eurós árbevételt ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből 119,4 millió euró termékértékesítésből, 7,5 millió pedig egyéb együttműködésekből, licencekből és szolgáltatásokból folyt be.
A profit azonban nyomás alatt maradt. A csoport  53,9 millió eurós üzemi veszteséget és 65,2 milliós nettó veszteséget termelt. A Valneva 2025. szeptember 30-án 143,5 millió euró likviditással rendelkezett. 

Az Ixiaro/Jespect nevű, japán encephalitis (agyvelőgyulladás) ellen fejlesztett vakcina járult hozzá a bevételekhez a legnagyobb mértékben, mintegy 74,3 millió euróval, ami a termékértékesítés közel 62 százalékát teszi ki, miközben a kolera elleni Dukoral orális vakcina 21,5 millió eurót hozott a konyhára (18 százalék).

A chikungunya-lázra fejlesztett Ixchiq  vakcina forgalmazásából viszont csupán  7,6 millió euróra tett szert a cég, mivel az FDA ideiglenesen felfüggesztette az amerikai értékesítést. A vállalat a vakcina hatóanyagát alacsony és közepes jövedelmű országokba szállította át.

A Valneva részvényei szerdán napközben 6 százalékkal, 4,016 euróra erősödtek, év eleje óta pedig 85 százalékkal drágultak.  Az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja a papírt, a mediáncélár kereken 7 euró, azaz a felértékelődési potenciál csaknem 75 százalék.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
lyme-kór

Hatalmas áttörés az orvostudományban; megvan a kullancsok által terjesztett Lyme-kór vakcinája, több tízezer ember lélegezhet fel Magyarországon is

Jövőre kerülhet piacra a kullancsok által terjesztett betegség ellen védő szer.
3 perc
Met-gála

Bezosék beszálltak a Met-gálába és elszabadult a pokol – milliárdok repkednek a háttérben, miközben a Vogue dolgozókat rúg ki

A Met-gála a milliárdosok játszóterévé válik.
3 perc
drón

Áttörés a hadiiparban: először lőtt le a levegőben vadászgépet egy pilóta nélküli drón, mindenki a csodájára jár, új fejezet nyílt a repülés történetében

Áttörésről számolt be a török Baykar a hadiiparban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu