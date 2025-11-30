Hatalmas áttörés az orvostudományban; megvan a kullancsok által terjesztett Lyme-kór vakcinája, több tízezer ember lélegezhet fel Magyarországon is

Nagyot emelkedett héten a Valneva részvényárfolyama a párizsi tőzsdén, miután a francia-osztrák vállalat közzétette a Lyme-kór elleni vakcinajelöltjének, a VLA15-nek a II. fázisú végleges pozitív adatait, amelyek erős immunválaszt mutattak a harmadik, éves emlékeztető oltás után is.

Áttörés előtt a francia Valneva biotech cég / Fotó: Hans Lucas via AFP

Hatékonynak tűnik a Valneva vakcinája

Az adatok jelentős antitestválaszokat mutattak ki mind a hat, a vakcina által célzott szerotípus esetében a gyermekeknél, a serdülőknél és a felnőtteknél is. A 42. hónapban beadott emlékeztető oltás után az antitestszint gyorsan emelkedett, és a 48. hónapban is jóval a kiindulási érték felett maradt, ami alátámasztja a Lyme-kór elleni egyéves védelem lehetőségét.

A három dózisú alapimmunizálási sorozat szignifikánsan magasabb antitest-szinteket eredményezett a két dózisú kezeléshez képest. A legerősebb válaszokat az 5-11 éves gyermekeknél figyelték meg.

Amellett a biztonsági profilok is továbbra is kedvezőek maradtak, a független adatmonitorozó bizottság sem azonosított aggályokat. A Pfizerrel együttműködésben fejlesztett VLA15 jelenleg a legfejlettebb, klinikai tesztelés alatt álló Lyme-kór elleni vakcina.

A kullancsok által terjesztett betegségre amúgy jelenleg még egyáltalán nincsenek engedélyezett vakcinák.

A VLA15 két III. fázisú vizsgálat a végéhez is közeledik, a piaci bevezetéshez szükséges kérelmek benyújtását

az amerikai FDA-hoz

és az uniós EMA-hoz

2026-ban tervezik, természetesen továbbra is a pozitív adatok függvényében.

A 2026 első felében várható III. fázisú eredményeket az európai biotechnológiai szektor egyik legmeggyőzőbb kockázat/nyereség katalizátorának tekintjük a következő hat hónapban

– jegyezték meg az amerikai Stifel brókercég elemzői.

Nőttek a biotech cég bevételei

A Valneva egyébként nemrégiben publikálta harmadik negyedéves gyorsjelentését is, amely szerint 127 millió eurós árbevételt ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből 119,4 millió euró termékértékesítésből, 7,5 millió pedig egyéb együttműködésekből, licencekből és szolgáltatásokból folyt be.

A profit azonban nyomás alatt maradt. A csoport 53,9 millió eurós üzemi veszteséget és 65,2 milliós nettó veszteséget termelt. A Valneva 2025. szeptember 30-án 143,5 millió euró likviditással rendelkezett.