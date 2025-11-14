Deviza
Vérfürdő a piacokon, végül az OTP-t is lerántották

Kilengett pénteken a félelemindex, veszteségbe futott a BUX. A blue chipek közül az OTP vesztesége éppen csak egy százalék alatt maradt, a Mol szerepelt a legjobban.
Murányi Ernő
2025.11.14, 17:21
Frissítve: 2025.11.14, 17:39

Európában negatív hangulatban indult a pénteki kereskedés, miután előző nap a Wall Street is mínuszban zárt. A technológiai és kommunikációs szektorban újabb eladási hullámot láthattunk. Az OTP egész jól állta a sarat.

20251105_bet_012_VZ OTP
Mínuszban zárt a BUX és az OTP / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Tovább rontotta a hangulatot a tengerentúlon, hogy a Fed decemberi kamatcsökkentésének valószínűsége 50 százalék alá csökkent, miután több döntéshozó is a kamattartás mellett érvelt az elmúlt napokban. Emellett a legfrissebb amerikai gazdasági adatokat sem tudták közzétenni, annak ellenére, hogy véget ért a kormányzati leállás. Ezúttal a termelői árakról és a kiskereskedelmi forgalomról lett volna szó.

Bár pénteken az amerikai indexek gyorsan magukra találtak, a pesti börze kicsengetése idején a Nasdaq 100 és az S&P 500 már pluszban járt, a vén kontinens részvényindexei viszont továbbra is jelentős mínuszban maradtak.  

A félelemindex (VIX) magyar idő szerint késő délutánig ugyan több mint 9 százalékkal, 23 közelébe emelkedett, ám a magyar tőzsde zárása környékén 21 pont alá esett vissza. 

A BUX ehhez képest a nap folyamán végig felülteljesítő volt, az OTP gyengülése 1 százalék alatt maradt. A BUX 107 297 ponton zárt, azaz 0,9 százalékkal került lejjebb a csütörtöki záróértékéhez mérten. Az azonnali részvényforgalom a BÉT-en meghaladta a 15,3 milliárd forintot.

Az OTP zárás előtt néhány perccel teljesen ledolgozta napi árfolyamveszteségét, az árfolyam 32 440 forintig erősödött vissza, ám a zárószakaszban lerántották a kurzust, és 32 170 forinton, vagyis 0,8 százalékos csökkenéssel búcsúzott a parkettől a papír.

A többi blue chip közül a Mol csupán félszázalékkal, 3046 forintra gyengült.

A Richter árfolyama 1,1 százalékkal, 9725 forintra, míg a Magyar Telekomé 1,3 százalékkal, 1740 forintra süllyedt. 

Nagyot libikókázott a hazai deviza is. Az euró napközben egészen 386,2 forintig szállt el, de a forint a tőzsdezárásra teljesen ledolgozta napközbeni veszteségét, és 384,2 forintra esett vissza az euró kurzusa.

