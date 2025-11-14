Vérfürdő a piacokon, végül az OTP-t is lerántották

Európában negatív hangulatban indult a pénteki kereskedés, miután előző nap a Wall Street is mínuszban zárt. A technológiai és kommunikációs szektorban újabb eladási hullámot láthattunk. Az OTP egész jól állta a sarat.

Mínuszban zárt a BUX és az OTP / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Tovább rontotta a hangulatot a tengerentúlon, hogy a Fed decemberi kamatcsökkentésének valószínűsége 50 százalék alá csökkent, miután több döntéshozó is a kamattartás mellett érvelt az elmúlt napokban. Emellett a legfrissebb amerikai gazdasági adatokat sem tudták közzétenni, annak ellenére, hogy véget ért a kormányzati leállás. Ezúttal a termelői árakról és a kiskereskedelmi forgalomról lett volna szó.

Bár pénteken az amerikai indexek gyorsan magukra találtak, a pesti börze kicsengetése idején a Nasdaq 100 és az S&P 500 már pluszban járt, a vén kontinens részvényindexei viszont továbbra is jelentős mínuszban maradtak.

A félelemindex (VIX) magyar idő szerint késő délutánig ugyan több mint 9 százalékkal, 23 közelébe emelkedett, ám a magyar tőzsde zárása környékén 21 pont alá esett vissza.

A BUX ehhez képest a nap folyamán végig felülteljesítő volt, az OTP gyengülése 1 százalék alatt maradt. A BUX 107 297 ponton zárt, azaz 0,9 százalékkal került lejjebb a csütörtöki záróértékéhez mérten. Az azonnali részvényforgalom a BÉT-en meghaladta a 15,3 milliárd forintot.