Lökést adott a brit óriásfúzió a Vodafone-nak, s ennek már a részvényesek is örülhetnek

Elkapta a fonalat a Vodafone, mióta eladta magyar leányvállalatát, és jelentős szerkezetátalakítási programba kezdett. A brit távközlési óriás nyolc év után most jutott olyan helyzetbe, hogy emelni tudja a részvényeseinek járó osztalékot, amellyel rögvest hurráhangulatot váltott ki körükben – ezt a londoni tőzsdén jegyzett társaság árfolyamának 5 százalékos megugrása is igazolja.

A Vodafone részvényeseinek végre van minek örülniük, a cégvezetés új osztalékstratégiát hirdetett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 94 pennyre drágult részvényért ilyen sokat legutóbb két és fél éve kellett fizetniük a tőzsdézőknek. Azért nagyon nem kapatják el a részvényeseket, a Vodafone az eddigi 4,5 eurócentes éves osztalékot szerény 2,5 százalékkal tervezi emelni a jövő márciussal záruló 2026-os üzleti évében, de azt

a pozitív irányt, amit a brit versenytárssal, a Three-vel történt fúzió pecsételt meg, díjazza a piac.

Az osztalék befagyasztása egyébként az 5G-koncessziók elnyerésére fordított, irgalmatlanul nagy kiadások, koncessziós díjak kapcsán vált szükségszerűvé bő fél évtizeddel ezelőtt. Csak a német frekvenciákért 1,88 milliárd eurót fizetett a Vodafone, amely az eladósodottsági szintjének megugrása miatt kényszerült az osztalék befagyasztására, illetve 2019-ben a 40 százalékos megvágására. Most viszont folyamatos emelkedéssel jellemzett osztalékpolitikára tettek ígéretet.

Olasz topmenedzser tette sínre a Vodafone-t

A jó hírek elsősorban a Vodafone csoport kiemelkedően teljesítő, németországi üzletágának köszönhetők, valamint az említett, májusban lezárult fúziónak, melynek révén a hongkongi Hutchinsonhoz tartozó Three-vel kiegészülve a Vodafone ismét a brit telekom piac éllovasává léphetett elő.

A hatvanéves Margherita Della Valle élete több mint felét a Vodafone-nál töltötte / Fotó: AFP

A siker kovácsának a Vodafone-hoz 31 évvel ezelőtt belépett olasz Margherita Della Valle tekinthető, aki a vállalati ranglétrát végigjárva 2023 januárja óta vezényli az egykori világelső behemót telekom társaság stratégiai átalakítását, melynek része volt a Vodafone Magyarország eladása is.

Ez az ügylet épp a vezérigazgató-váltás idején valósult meg, a magyar állam és a 4iG együtt 660 milliárd forintot fizetett a leányvállalatért. Azóta az állam kiszállt a One névre átkeresztelt cégből.