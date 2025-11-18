Wizz Air: már látni a fényt az alagút végén

Bár a Wizz Air bevételei 2026-os üzleti éve szeptember végén lezárt második negyedében – az utaskilométerre jutó egységbevétel (RASK) 1 százalékos romlása miatt – kismértékben elmaradtak az elemzői konszenzustól, az EBITDA mégis elérte 681 millió eurót – kezdte a légitársaság múlt héten publikált gyorsjelentésének elemzését Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.

Wizz Air: fény az alagút végén / Fotó: Olena Palaguta / Shutterstock

Megverte a konszenzust a Wizz Air profitja

A nettó eredmény a 262 millió eurós várakozásokat felülmúlva 288 millió euró lett, holott egy többlet halasztott adó is terhelte a sort, miközben a működési költségek féken tartásában éves összehasonlításban jelentősen javított a menedzsment – teszi hozzá az elemző.

A részvények a beszámoló közzétételét követően közel 20 százalékkal ugrottak meg csütörtökön napközben, ám ennek durván felét keddig már ledolgozta az árfolyam.

A Wizz Air az év második felére 10 százalék körüli kapacitásnövekedést jelez utaskilométerben (ASK) és nagyjából 13 százalékosat ülőhelyben számolva, ami jóval alacsonyabb a korábban tartott szinteknél – ez pedig Bukta Gábor szerint kedvező fejlemény. Nyilván a felelős költséggazdálkodásra tekintettel – tehetjük hozzá.

A kilátásokra áttérve a diszkontszolgáltató az év második felében a kihasználtság (load factor) alacsony egy számjegyű százalékos növekedésével számol, míg a RASK alacsony egy számjegyű százalékos csökkenését várja.

Ez utóbbi várakozást a Concorde elemzője eléggé konzervatívnak tartja, de hozzáteszi, hogy mivel a Wizz Air üzleti éve április elsején kezdődik, a rendre nagy utasforgalmat hozó húsvéti időszak már a 2027-es pénzügyi évre csúszik át, ami érthetővé teszi a visszafogott várakozást.

Optimalizálják a flottát

Noha az üzemanyag nélküli költségek (exfuel) második fél évre várt magas egy számjegyű százalékos növekedése némileg aggasztó, de összhangban áll a piaci várakozásokkal.

A flotta optimalizálása érdekében a Wizz Air a második fél évben 14 darab Airbus A320ceo repülőgépet ad vissza, a visszaadás előtt viszont ezeket a gépek költséges karbantartást igényelnek.