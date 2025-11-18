Wizz Air: már látni a fényt az alagút végén
Bár a Wizz Air bevételei 2026-os üzleti éve szeptember végén lezárt második negyedében – az utaskilométerre jutó egységbevétel (RASK) 1 százalékos romlása miatt – kismértékben elmaradtak az elemzői konszenzustól, az EBITDA mégis elérte 681 millió eurót – kezdte a légitársaság múlt héten publikált gyorsjelentésének elemzését Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.
Megverte a konszenzust a Wizz Air profitja
A nettó eredmény a 262 millió eurós várakozásokat felülmúlva 288 millió euró lett, holott egy többlet halasztott adó is terhelte a sort, miközben a működési költségek féken tartásában éves összehasonlításban jelentősen javított a menedzsment – teszi hozzá az elemző.
A részvények a beszámoló közzétételét követően közel 20 százalékkal ugrottak meg csütörtökön napközben, ám ennek durván felét keddig már ledolgozta az árfolyam.
A Wizz Air az év második felére 10 százalék körüli kapacitásnövekedést jelez utaskilométerben (ASK) és nagyjából 13 százalékosat ülőhelyben számolva, ami jóval alacsonyabb a korábban tartott szinteknél – ez pedig Bukta Gábor szerint kedvező fejlemény. Nyilván a felelős költséggazdálkodásra tekintettel – tehetjük hozzá.
A kilátásokra áttérve a diszkontszolgáltató az év második felében a kihasználtság (load factor) alacsony egy számjegyű százalékos növekedésével számol, míg a RASK alacsony egy számjegyű százalékos csökkenését várja.
Ez utóbbi várakozást a Concorde elemzője eléggé konzervatívnak tartja, de hozzáteszi, hogy mivel a Wizz Air üzleti éve április elsején kezdődik, a rendre nagy utasforgalmat hozó húsvéti időszak már a 2027-es pénzügyi évre csúszik át, ami érthetővé teszi a visszafogott várakozást.
Optimalizálják a flottát
Noha az üzemanyag nélküli költségek (exfuel) második fél évre várt magas egy számjegyű százalékos növekedése némileg aggasztó, de összhangban áll a piaci várakozásokkal.
A flotta optimalizálása érdekében a Wizz Air a második fél évben 14 darab Airbus A320ceo repülőgépet ad vissza, a visszaadás előtt viszont ezeket a gépek költséges karbantartást igényelnek.
Műszaki téren a Wizz eddigi 50 százalék körüli pontosságát nagyjából 60 százalékra javította, ezzel jelentős utaskompenzációt megtakarítva, ám továbbra is az iparági középmezőnyben van.
Bukta Gábor kiemeli, hogy
a budapesti székhelyű fapados légitársaság középtávú növekedési pályája évi 10–12 százalék lehet, ugyanakkor jövőre a flotta idei elkerülhetetlen bővülése miatt a kapacitásnövekedés közelebb lehet a 20 százalékhoz.
Ezt ugyan negatívan fogadhatta a piac, a menedzsment szerint azonban már nem rontja tovább a költségszerkezetet.
Továbbra is a régiónk marad fókuszban
Földrajzilag a fókusz változatlanul Kelet-Közép-Európa lesz, amely a kapacitások 70-75 százalékát köti le, míg Nyugat-Európában Olaszország és London jelent erős kitettséget.
A jelentést követően a részvény megítélése vegyesre sikeredett, hiszen több elemzői célárcsökkentés, valamint emelés is érkezett.
A Concorde nem látja okát a depresszív árazásnak, hiszen a menedzsment elmozdult abba a stratégiai irányba, melyet a befektetők és elemzők évek óta követeltek.
A jelentést megelőzően már körvonalazódott, hogy idei évi várakozásainkat le kell vágnunk a mínusz 50–nulla millió eurós sávba, így az előreláthatóan masszívan veszteséges második fél évre tekintettel a brókercég a most futó 2026-os pénzügyi évre nem vár profitot, amit vélhetően már a piac is beárazott
– írja Bukta Gábor.
Negyedéves összevetésben
- a Wizz teljes készpénzállománya 1985 millió eurón stagnált a szeptember 30-i végállapotot alapul véve,
- míg a nettó adósság enyhén, 4,8 milliárd euróra nőtt.
A társaság várakozásai szerint a januárban lejáró 500 millió eurós kötvényt saját készpénzállományából törleszti majd, ami újabb pozitív jel a piac számára, hogy nincs likviditási probléma, és látni a fényt az alagút végén.
A Concorde a fentiek alapján, illetve előrejelzései némi finomhangolása ellenére változatlanul 20 angol fonton hagyta a Wizz Air-részvények célárát, és a papírokat továbbra is vételre ajánlja.
Kedden reggel amúgy a vállalat Londonban jegyzett részvényei több mint 2 százalékkal, 1045 pennyre gyengültek, ami 90 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Idén eddig egyébként 27,5 százalékkal morzsolódott le az árfolyam.
Az LSEG elemzői konszenzusa ezzel szemben mindössze 1343 penny, az ajánlás pedig tartás.