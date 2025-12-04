Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.56 -0.18% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.69 -0.09% RON/HUF75.4 -0.2% CZK/HUF15.82 -0.14% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.56 -0.18% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.69 -0.09% RON/HUF75.4 -0.2% CZK/HUF15.82 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,418.03 +0.49% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,040 -0.28% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,194.25 +0.16% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.1 +0.74% BUX108,418.03 +0.49% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,040 -0.28% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,194.25 +0.16% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.1 +0.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technológia
védelmi ipar
4iG

A 4iG is hazahozott valami fontosat Törökországból, ahol a kormányfő páratlan üzletet kötött

Egymás után kötötték a jelentős megállapodásokat Törökországban. Az Isztambulban aláírt megállapodások megalapozzák a két ország közötti technológiai együttműködést - posztolta ki közösségi oldalán Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.
VG
2025.12.09, 10:56
Frissítve: 2025.12.09, 11:47

Jelentős eredmények születtek a magyar-török űripari és védelmi együttműködés erősítésében - posztolta ki közösségi oldalán Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, egyben Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként vett részt Isztambulban a Törökországgal folytatott  űr- és védelmi ipari együttműködésében stratégiai jelentőségű előrelépést hozó tárgyalássorozaton.

4iG
Orbán Viktor mögött Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke / Fotó: 4iG

Keretmegállapodást kötött a 4iG

A program első állomásaként Jászai Gellért kétoldalú egyeztetést folytatott Prof. Dr. Haluk Görgünnel, a török SSB (a török Védelmi Ipari Elnökség) vezetőjével. A felek megállapodtak egy stratégiai keretmegállapodás kialakításáról az űr- és védelmi ipar területén, amelynek célja a technológiatranszfer, a közös piacra lépés, az ipari partnerségek, a gyártás és a k+f együttműködés erősítése.

A 4iG elnöke ezt követően részt vett a Török-Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus első ülésén, ahol a felek áttekintették az eddig feltárt ipari együttműködési lehetőségeket, valamint meghatározták a következő konkrét lépéseket a két ország innovációs és ipari ökoszisztémáinak mélyebb összekapcsolása érdekében.

A hivatalos program legfontosabb állomásaként a magyar és török delegáció, Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdoğan elnök vezetésével plenáris ülést tartott. Az ülésen a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) stratégiai keretmegállapodást írt alá, amely hosszú távra kijelöli és megerősíti a két ország űr- és védelmi ipari együttműködését.

Kiderült Erdogan és Orbán Viktor titkos üzlete: amit a magyar miniszterelnök Isztambulban eladott, arra nemigen van példa
A miniszterelnök ajándéka, egy különleges, 19. századi könyv, szintén sikert aratott Erdogan körében. Orbán Viktor tréfásan „Magyarország legsikeresebb lókupecének” nevezte magát, miután páratlan üzletet kötött Isztambulban.

Két fontos egyetértési megállapodás

A keretrendszerhez kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies két fontos egyetértési megállapodást kötött:

A 4iG emellett  a Türkiye Wealth Fund International Investments török szuverén befektetési alappal is előzetes megállapodást írt alá, amely új kiindulópontot teremt a közös befektetési kezdeményezések számára, és új kapukat nyithat a magyar-török együttműködés előtt a kiemelt stratégiai ágazatokban, a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, és az energetika területén.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény12:08:48
Árfolyam: 4,415 HUF +90 / +2.04 %
Forgalom: 712,432,750 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A magyar-török kapcsolatok stratégiai jelentősége folyamatosan nő

Jászai Gellért emellett megbeszélést folytatott az ALP Aviation elnökével, Tuncer Alpata-val, amelyen a felek a védelmi ipari képességek és a fejlett információs technológiák mentén számos együttműködési irányt azonosítottak. 

Az ALP Aviation egy törökországi székhelyű, magasan specializált repülőgépipari vállalat, amely helikopterekhez és repülőgépekhez gyárt precíziós alkatrészeket és kritikus rendszereket. 

A cég fontos beszállítója több nemzetközi védelmi és repülőgépgyártó vállalatnak, és jelentős szerepet tölt be a török védelmi ipar technológiai fejlesztéseiben.

Jászai Gellért szerint a tárgyalások egyértelművé tették, hogy a magyar-török kapcsolatok stratégiai jelentősége folyamatosan növekszik. 

Az Isztambulban aláírt megállapodások mérföldkövet jelentenek a kétoldalú kapcsolatokban és hosszú távon megalapozzák a közös technológiai együttműködést, a közös ipari értékteremtést, valamint a két ország közötti gazdasági és védelmi kapcsolatok további erősödését 

- emelte ki a 4iG Csoport elnöke.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu