A 4iG is hazahozott valami fontosat Törökországból, ahol a kormányfő páratlan üzletet kötött

Jelentős eredmények születtek a magyar-török űripari és védelmi együttműködés erősítésében - posztolta ki közösségi oldalán Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, egyben Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként vett részt Isztambulban a Törökországgal folytatott űr- és védelmi ipari együttműködésében stratégiai jelentőségű előrelépést hozó tárgyalássorozaton.

Orbán Viktor mögött Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke / Fotó: 4iG

Keretmegállapodást kötött a 4iG

A program első állomásaként Jászai Gellért kétoldalú egyeztetést folytatott Prof. Dr. Haluk Görgünnel, a török SSB (a török Védelmi Ipari Elnökség) vezetőjével. A felek megállapodtak egy stratégiai keretmegállapodás kialakításáról az űr- és védelmi ipar területén, amelynek célja a technológiatranszfer, a közös piacra lépés, az ipari partnerségek, a gyártás és a k+f együttműködés erősítése.

A 4iG elnöke ezt követően részt vett a Török-Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus első ülésén, ahol a felek áttekintették az eddig feltárt ipari együttműködési lehetőségeket, valamint meghatározták a következő konkrét lépéseket a két ország innovációs és ipari ökoszisztémáinak mélyebb összekapcsolása érdekében.

A hivatalos program legfontosabb állomásaként a magyar és török delegáció, Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdoğan elnök vezetésével plenáris ülést tartott. Az ülésen a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) stratégiai keretmegállapodást írt alá, amely hosszú távra kijelöli és megerősíti a két ország űr- és védelmi ipari együttműködését.

Kiderült Erdogan és Orbán Viktor titkos üzlete: amit a magyar miniszterelnök Isztambulban eladott, arra nemigen van példa

A miniszterelnök ajándéka, egy különleges, 19. századi könyv, szintén sikert aratott Erdogan körében. Orbán Viktor tréfásan „Magyarország legsikeresebb lókupecének” nevezte magát, miután páratlan üzletet kötött Isztambulban.

Két fontos egyetértési megállapodás

A keretrendszerhez kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies két fontos egyetértési megállapodást kötött:

a Nurol Makinával, a Gidran páncélozott járművek gyártójával a védelmi gyártási kooperáció bővítéséről,

valamint az Aselsannal, Törökország vezető védelmi technológiai cégével, közös fejlesztési és innovációs projektek indításáról.

A 4iG emellett a Türkiye Wealth Fund International Investments török szuverén befektetési alappal is előzetes megállapodást írt alá, amely új kiindulópontot teremt a közös befektetési kezdeményezések számára, és új kapukat nyithat a magyar-török együttműködés előtt a kiemelt stratégiai ágazatokban, a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, és az energetika területén.