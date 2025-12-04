Deviza
A 4iG visszautasítja Hadházy Ákos rágalmait: nem kívánják megvásárolni az RTL Magyarországot

A társaság közleménye szerint működése teljes mértékben átlátható, üzleti tevékenysége nyilvános. Ennek megfelelően a 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő által a 4iG Műsorszóró Kft. eladása kapcsán terjesztett félrevezető és hamis állításokat, és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.
VG
2025.12.12, 10:28
Frissítve: 2025.12.12, 10:34

A 4iG Műsorszóró Kft. eladásával kapcsolatban a sajtóban megjelent, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldaláról és nyilatkozataiból átvett, minden valóságalapot nélkülöző kijelentések alkalmasak a társaság jó hírnevének megsértésére és a tőkepiac tisztességtelen befolyásolására. A 4iG Nyrt. felelős, multinacionális nagyvállalatként határozottan visszautasítja a magyar sajtó által ellenőrzés nélkül átvett, súlyosan rágalmazó állításokat, és cáfolja az ellenzéki képviselő által terjesztett valótlan információkat. A vállalat vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy piacbefolyási kísérlet, illetve rágalmazás miatt pert indítson a képviselő ellen - áll a vállalat közleményében.

4ig,
A 4iG kategorikusan tagadja Hadházy vádjait / Fotó: Róka László / MTI

A 4iG kategorikusan tagadja Hadházy értesüléseit

A 4iG közleményében kiemeli, a médiában megjelent állításokkal ellentétben:

  1. Az Antenna Hungária Z­rt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) nem ingyen került a 4iG Csoport tulajdonába.
  2. A 4iG Nyrt. nem adta el az Antenna Hungária Zrt.-t (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) 
  3. A 4iG Műsorszóró Kft.-t az Antenna Hungária Zrt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) értékesítette.
  4. Az Antenna Hungária Zrt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) ma is a Magyar Állam 37,9 százalékos tulajdonában van, a 4iG Műsorszóró Kft. eladásából befolyó vételár az állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában lévő vállalatot illeti meg.
  5. A 4iG Csoport nem kívánja megvásárolni az RTL Magyarországot.

A 2022-ben zárult 534 milliárd forint értékű, kétlépcsős tőkeemelést követően a 4iG Nyrt. 76,78 százalékos tulajdont szerzett az Antenna Hungária Zrt.-ben. A Magyar Állam a tőkeemelést követően 23,22 százalékos részben tulajdonos maradt Magyarország ekkor és ily módon létrejött egyik legnagyobb távközlési vállalatában. Ezen tranzakciók sorozatát két nagy nemzetközi tanácsadó cég, a PWC Magyarország és a DLA Piper értékelései alapján és felügyelete mellett, a jogszabályi és törvényi feltételek betartásával hajtotta végre a 4iG Csoport és a Magyar Állam. A tranzakciók egészével kapcsolatos MEIP tesztet szintén a DLA Piper nemzetközi jogi tanácsadó iroda végezte. 

Az állami tulajdon 37,9 százalékra nőtt az Antenna Hungária Zrt.-ben (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) a Vodafone Magyarország felvásárlását és a működési hatékonyságot célzó, sikeresen végrehajtott transzformációs programot követő tranzakcióval, ezzel párhuzamosan a 4iG Nyrt. tulajdonrésze pedig 62,1 százalékra csökkent a vállalatban. A holdingvállalatként működő társaság portfólióvállalatai eredményesen működnek. A sajtóban megjelent, a képviselő által terjesztett valótlan állításokkal szemben az ügyletből származó bevétel nem kizárólag a 4iG Nyrt.-t, hanem a Magyar Állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában álló Antenna Hungária Zrt.-t (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) illeti.

A 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő azon kijelentéseit is, melyek pénzügyi mentőcsomagként próbálják beállítani a tranzakciót. 

A cégcsoport gazdasági beszámolói nyilvánosak, részvényeseit negyedéves gyorsjelentések formájában tájékoztatja, a Scope Ratings hitelvizsgálatain pedig a 4iG Nyrt. besorolását a független minősítő intézet rendszeresen megerősíti, stabil kilátással. 

A 4iG Csoport határozottan cáfolja az országgyűlési képviselő azon kijelentéseit is, mely szerint a cég értékesítéséből származó bevételt az RTL Magyarország esetleges felvásárlásra fordítaná. A 4iG Csoportnak nincs ilyen szándéka, és erre irányuló tárgyalásokat sem folytat a televíziótársaság tulajdonosaival.

A 4iG Nyrt. összes tranzakciójáról a törvényi előírásoknak megfelelően minden szükséges és kötelező tőzsdei, valamint kapcsolódó sajtóbejelentés nyilvánosan és kronológiai sorrendben elérhető a vállalatcsoport weboldalain, gyors- és éves jelentéseiben, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A társaság működése teljes mértékben átlátható, üzleti tevékenysége nyilvános. Ennek megfelelően a 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő által a 4iG Műsorszóró Kft. eladása kapcsán terjesztett félrevezető és hamis állításokat, és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.

