Adóssághegyre épülnek a nagy vállalatfelvásárlások

Idén rekordszintre emelkedtek a legalább 10 milliárd dollár értékű akvíciók és fúziók. Ráadásul, a Dealogic szerint, az M&A megállapodásokat jórészt adósságból finanszírozzák. Felpörgött a vállalati kötvények, a szindikátált hitelek és a magánhitelek piaca.

Akvizíciók és fúziók adósságból / Fotó: NurPhoto via AFP

Gigaüzleteket finanszíroznak adósságból

Örülnek a részvényesek az adósságból finanszírozott gigaügyleteknek, ugyanakkor a kötvénybefektetők számára kockázatot jelent a hitelpiacok túlfűtöttsége. Mindenesetre, eszközökben nincs hiány:

vállalati kötvények,

szindikált hitelek,

magánhitelpiacok állnak rendelkezésre.

Merész fogadásokat látunk a piacon, amiket a rendelkezésre álló finanszírozás tesz lehetővé

– mondta Matthew Toole, a London Stock Exchange Group igazgatója.

Növeli az üzletek méretét az a piaci várakozás, hogy

a Trump-adminisztráció a korábbi kormányzatnál rugalmasabban kezeli a nagyvállalati fúziókat.

Idén rekordszintre emelkedtek a nagy M&A megállapodások

Felbolydult a kötvénypiac

Komoly figyelem övezte az elmúlt hetekben a Warner Bros. Discovery eladását. Érdekes, hogy

a Paramount ajánlata 54 milliárd dollár összegű hitelfinanszírozást tartalmazott a Bank of America, a Citigroup és az Apollo Global Management befektetési cégtől.

Míg a Netflix ajánlatát 59 milliárd dollárral támogatta a Wells Fargo, a BNP Paribas és a HSBC.

Amint a finanszírozás nyilvánosságra került, felbolydult a Warner kötvényeinek piaca,

egyetlen napon 450 millió dollár cserélt gazdát.

A kötvényárakra főként az hatott, hogy a Paramount ajánlata sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a hitelezőkre, mint ahogy azt az elemzők várták.

Ráadásul, az alapkezelők attól tartanak, hogy

egy licitháború csak eszkalálja az adósságterheket,

miközben a Warner pénzügyi nehézségei szintén az eladósodottságból fakadtak.

Bankoknak már nem annyira vonzó az adósságpiac

A vállalati felvásárlásfinanszírozások körül 2022-ben fordult a hangulat. Korántsem volt vonzó a befektetőknek a Twitter-felvásárlás 13 milliárd dolláros adósságtömege, s a részt vevő bankok évekig 500 millió dolláros nem realizált veszteségben fuldokoltak.

Miután, se kiköpni, se lenyelni nem szerették volna, függő ügyletté alakították a hitelgombócot.

És két évig mérlegben tartották a médiacég gyenge tőzsdei teljesítménye miatt. Inkább ezt választották, minthogy veszteséggel adják tovább befektetőknek. Ennek az ügyletnek az utolsó adósság pakettjétől csak idén tudtak megszabadulni.