Még egy ikonikus cég dobta be a törülközőt Európában, az Aegon is Amerikába tart
A svéd Klarna és Spotify, a német Linde, a brit Arm Holding és a szintén brit Wise Holding után legújabban az Aegon biztosító is úgy döntött, hogy szedi a sátorfáját az ókontinensen, és az Egyesült Államokba költözik, sőt még a nevét is megváltoztatja – jelentette be szerdán a néhány éve magyar üzletágán is túladó holland vállalat . A részvényárfolyam 8 százalékkal, 6,4 euró alá zuhant délelőtt Amszterdamban.
Rászánta magát a nagy lépésre az Aegon
Pedig igazság szerint ez a lépés már egy ideje napirenden volt, az Aegon augusztusban közölte, hogy fontolóra veszi elsődleges tőzsdei jegyzésének és jogi székhelyének az Egyesült Államokba való áthelyezését. A tervből tehát valóság lesz, persze nem eszik olyan forrón a kását. A biztosítótársaság két évet szán a költözés lezongorázására, és a 2028 első felére várt zárásig mintegy 350 millió euró kapcsolódó költségre számít.
Az Aegon nyereségének oroszlánrészét egyébként már most is az amerikai piacon termeli, legnagyobb üzletága, a Transamerica biztosítási, nyugdíj- és befektetési megoldásokat kínál az Egyesült Államokban. Lard Friese vezérigazgató szerint a vállalat a biztosítási szolgáltatásokkal kevéssé elkényeztetett szegmensekre,
- például a családokra
- és a középvállalkozásokra összpontosít a tengerentúlon.
Nem csoda, hogy az Újvilágban már jól bevezetett Transamerica lesz a vállalat új neve is. Ezen a néven jegyzik majd a New York-i börzén és az amszterdami Euronexten is
Az elkövetkező években fokozzuk piacvezető pozíciónk az amerikai élet- és nyugdíjbiztosítási üzletágakban
– tette hozzá Friese.
Sokak állásába kerül a költözés
A költözés szomorú hír az Aegon amszterdami központi irodájában dolgozó mintegy 250 alkalmazott számára, akik közül Friese szerint csak kevesen férnek majd fel az Amerikába tartó bárkára.
Sajnos arra számítunk, hogy a központi iroda személyzetét jelentősen érinteni fogja, viszont a hollandiai vagyonkezelési üzletág mintegy 350 alkalmazottját nem érinti a változás
– árulta el a vezérigazgató. Eszerint a vagyonkezelési szegmens továbbra is Hollandiában marad.
Nagy-Britanniát elhagyhatják a hollandok
További távolodás az európai fókusztól, hogy az Aegon a nagy-britanniai jelenlétét is stratégiai felülvizsgálat alá vonja, melynek során minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve az értékesítést is.
„Tanácsadókkal dolgozunk, a felülvizsgálat várhatóan a jövő év első felében fejeződik be” – mondta Friese.
Az Aegon azt is közölte, hogy jövőre 400 millió euró értékben vásárol vissza saját részvényeket, illetve az átmeneti időszakban évi több mint 5 százalékkal növeli az osztalékát a 2025-ös részvényenkénti nagyjából 0,4 euróról.
„A részvényesi javadalmazásról szóló bejelentések kiábrándítók voltak” – írta Michele Ballatore, a Keefe, Bruyette & Woods elemzője befektetőknek szóló jegyzetében.
Nem lennénk meglepve, ha a részvények ma rosszul teljesítenének
– fűzte hozzá.
Az Aegon Amszterdamban jegyzett részvényei amúgy idén eddig nagyjából 9 százalékkal drágultak. Az LSEG elemzői konszenzusa szerint a mediáncélár 7,3 euró, ami a szerda délelőtti 6,34 eurós kurzushoz mérten 15,3 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet. A konszenzus ajánlása vétel.