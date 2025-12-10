Deviza
Még egy ikonikus cég dobta be a törülközőt Európában, az Aegon is Amerikába tart

Átkel az óceánon a holland biztosító. Kerül, amibe kerül, megy az amerikai üzlet után az Aegon, a cél érdekében még a nevét is megváltoztatja, de nem mindenki fér fel a tengerentúlra tartó hajóra.
Murányi Ernő
2025.12.10, 12:20

A svéd Klarna és Spotify, a német Linde, a brit Arm Holding és a szintén brit Wise Holding után legújabban az Aegon biztosító is úgy döntött, hogy szedi a sátorfáját az ókontinensen, és az Egyesült Államokba költözik, sőt még a nevét is megváltoztatja – jelentette be szerdán a néhány éve magyar üzletágán is túladó holland vállalat . A részvényárfolyam 8 százalékkal, 6,4 euró alá zuhant délelőtt Amszterdamban.

Milan,,Italy,-,April,10,,2021:, Aegon ,Logo,On,Laptop
Amerikába tart az Aegon / Fotó: Casimiro PT / Shutterstock

Rászánta magát a nagy lépésre az Aegon

Pedig igazság szerint ez a lépés már egy ideje napirenden volt, az Aegon augusztusban közölte, hogy fontolóra veszi elsődleges tőzsdei jegyzésének és jogi székhelyének az Egyesült Államokba való áthelyezését. A tervből tehát valóság lesz, persze nem eszik olyan forrón a kását. A biztosítótársaság két évet szán a költözés lezongorázására, és a 2028 első felére várt zárásig mintegy 350 millió euró kapcsolódó költségre számít.

Az Aegon nyereségének oroszlánrészét egyébként már most is az amerikai piacon termeli, legnagyobb üzletága, a Transamerica biztosítási, nyugdíj- és befektetési megoldásokat kínál az Egyesült Államokban. Lard Friese vezérigazgató szerint a vállalat a biztosítási szolgáltatásokkal kevéssé elkényeztetett szegmensekre, 

  • például a családokra 
  • és a középvállalkozásokra összpontosít a tengerentúlon.

Nem csoda, hogy az Újvilágban már jól bevezetett Transamerica lesz a vállalat új neve is. Ezen a néven jegyzik majd a New York-i börzén és az amszterdami Euronexten is

Az elkövetkező években fokozzuk piacvezető pozíciónk az amerikai élet- és nyugdíjbiztosítási üzletágakban

– tette hozzá Friese.

Sokak állásába kerül a költözés

A költözés szomorú hír az Aegon amszterdami központi irodájában dolgozó mintegy 250 alkalmazott számára, akik közül Friese szerint csak kevesen férnek majd fel az Amerikába tartó bárkára.

Sajnos arra számítunk, hogy a központi iroda személyzetét jelentősen érinteni fogja, viszont a hollandiai vagyonkezelési üzletág mintegy 350 alkalmazottját nem érinti a változás

– árulta el a vezérigazgató. Eszerint a vagyonkezelési szegmens továbbra is Hollandiában marad.

Nagy-Britanniát elhagyhatják a hollandok

További távolodás az európai fókusztól, hogy az Aegon a nagy-britanniai jelenlétét is stratégiai felülvizsgálat alá vonja, melynek során minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve az értékesítést is.

„Tanácsadókkal dolgozunk, a felülvizsgálat várhatóan a jövő év első felében fejeződik be” – mondta Friese.

Az Aegon azt is közölte, hogy jövőre 400 millió euró értékben vásárol vissza saját részvényeket, illetve az átmeneti időszakban évi több mint 5 százalékkal növeli az osztalékát a 2025-ös részvényenkénti nagyjából 0,4 euróról.

„A részvényesi javadalmazásról szóló bejelentések kiábrándítók voltak” – írta Michele Ballatore, a Keefe, Bruyette & Woods elemzője befektetőknek szóló jegyzetében. 

Nem lennénk meglepve, ha a részvények ma rosszul teljesítenének

– fűzte hozzá.

 

Az Aegon Amszterdamban jegyzett részvényei amúgy idén eddig nagyjából 9 százalékkal drágultak. Az LSEG elemzői konszenzusa szerint a mediáncélár 7,3 euró, ami a szerda délelőtti 6,34 eurós kurzushoz mérten 15,3 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet. A konszenzus ajánlása vétel.

