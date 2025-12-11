AI-boom: áttörés vagy illúzió?

Az EV-forradalom bizonyos szempontból jó előképe annak, ami most az AI-sztorival történik. Az elektromos autókról pár évig azt hittük, hogy minden mobilitási bajunkra megoldást jelentenek. A tőke és a politika eufóriában tolta ezt a szektort, miközben a rendszerszintű mellékhatások (hálózati terhelés, energiatárolás, akkumulátor-nyersanyagok, valós CO₂-lábnyom, hagyományos beszállítói láncok sérülése) csak később jelentek meg a számlán. Ebben az esetben is kiderült, hogy az új technológiák elsőre mindent elsöprőnek tűnhetnek, de idővel mindig kialakul az a gazdaságos alkalmazási tér, ahol valóban értelme van őket használni. Nem lehet büntetlenül túltolni sem az EV-t, sem az AI-t. Ott, ahol van megalapozott szükségszerűség és tartós komparatív előny, oda érdemes ezeket a technológiákat beengedni, máshol inkább rombolnak, mint építenek.

Az AI a jövő, és minden más csak lábjegyzet? / Fotó: MUNGKHOOD STUDIO / Shutterstock

Az AI a jövő, és minden más csak lábjegyzet?

A piac viszont hajlamos egy-egy új sztoriba történelmet azonnal átíró megváltást belelátni. Nem véletlen, hogy végül Kína lett az EV-nagyhatalom, ennek van realitása. Itt koncentrálódik a gyártási ökoszisztéma, a nyersanyag-hozzáférés, az állami iparpolitikai háttér és a méretgazdaságosság. Más régiók kénytelenek voltak belátni, hogy ilyen adottságok nélkül nem tudnak és nem is érdemes versenyezni, ezért előbb-utóbb visszafordulnak a hagyományos autógyártás felé. Mellesleg kiderült az is, hogy a belső égésű motoroknak továbbra is vannak vitathatatlan előnyei, és az EV-nek is megvan a maga, de nem mindenre kiterjeszthető helye a rendszerekben.

Most ugyanezt a mintázatot látjuk az AI-nál, csak nagyobb tétekkel.

A tőke most az amerikai AI-sztorira áraz mindent: felhőszolgáltatók, GPU-gyártók, modelleket fejlesztő big tech cégek. Nem véletlenül az USA lett az AI természetes „otthona”. Itt találkozik a világ legnagyobb kockázatitőke- és részvénypiaca azzal a technológiai infrastruktúrával, amelyre az AI-ökoszisztéma rá tud ülni. A stratégia jól kiolvasható: lehet, hogy a fizikai nyersanyagtérben Kína és Oroszország nélkülözhetetlen, de a digitális-feldolgozó tevékenységet – ahol a legnagyobb profit képződik – az USA próbálja tartósan kontrollálni. Ha nagyon leegyszerűsítjük a képet, a most kibontakozó technológiai világrendben az USA az „agy” (innováció, szoftver, AI-modellek), Kína a „test” (gyártás, infrastruktúra, hardver), Oroszország pedig – néhány nyersanyag-perifériával együtt – a „vérkeringés” és „üzemanyagrendszer”, amely a fizikai inputot biztosítja a gépezethez. Az AI-profit azonban döntően az „agyban” csapódik le, ezért koncentrálódik most ekkora tőkemennyiség az amerikai AI-sztorira. A narratíva AI-témában most ugyanaz, mint az EV-nél: „ez a jövő, minden más csak lábjegyzet”. A kérdés az, hogy a befektetők mit nem áraznak be, milyen reálgazdasági, energetikai és társadalmi problémák fognak hamarosan körvonalazódni.

Az első nyilvánvaló problémakör az energiarobbanás kockázata. Az adatközpontok ma már a globális villamosenergia-felhasználás jól skálázható részét adják, és 2030-ig nagyjából megduplázódhat a fogyasztásuk. Az USA-ban már most arról vitáznak, hogy az AI-vezérelt fogyasztás a következő évtized közepére bizonyos régiókban hálózati szűkösséget, ebből eredően áremelkedést okozhat. Ez befektetői szempontból kétirányú kockázat. Egyrészt inputársokk a teljes gazdaság számára, másrészt politikai és szabályozói kontrollveszély (kapacitáskorlátok, különadók, kötelező zöldenergia-arány, AI-kvóták).

A második probléma a rejtett ökológiai lábnyom, különösen a vízhasználat. A nagy modellek hűtése rengeteg vízzel jár. Bár egyetlen AI-lekérdezés vízlábnyoma milliliteres nagyságrendű, de milliárdnyi kérdésnél ez már felfoghatatlan méretűre áll össze. Száraz régiókban az adatközpontok versenybe kerülnek a lakossági és mezőgazdasági felhasználással. A piac ezt ma úgy kezeli, mintha a víz ingyen paraméter lenne, pedig a helyi politikai reakciók – vízdíj, engedélyezési stop, társadalmi ellenállás – nagyon is valószínűek.

A harmadik a munkaerőpiaci sokk és az egyenlőtlenség. A fejlett gazdaságokban a munkahelyek többsége valamilyen módon érintett lesz. A munkák egy részénél az AI termelékenységnövelő kiegészítő eszköz, a másik részénél viszont részleges vagy teljes feladatkiváltást hoz. Különösen a közepes képzettségű, rutin-szellemi munkák széles sávja sérül, pont abban a zónában, ahol a nyugati középosztály masszív adófizető lenne. Ez társadalmi feszültséghez, politikai instabilitáshoz vezethet, és végső soron keresleti oldalról is visszaüthet a beláthatatlan növekedést beárazó AI-narratívára.

A negyedik a produktivitási paradoxon és a torz tőkeallokáció. A generatív AI jó eséllyel úgy viselkedik, mint korábban az elektrifikáció vagy az IT: mikroszinten gyorsan látni termelékenységi nyereségeket, makroszinten viszont éveken át alig mérhető a hatás, amíg a szervezetek, folyamatok, képzési rendszerek hozzá nem igazodnak. A tőzsde ezzel szemben már most egy azonnali AI-boomot áraz, miközben a cash-flow csak késve érkezik. Közben az AI-infrastruktúra-beruházások óriási tőkét szívnak el más, továbbra is nélkülözhetetlen ágazatok elől. Pont azok a szektorok maradnak alulfinanszírozottak, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy az AI–gazdaság stabilan működjön (villamosenergia-hálózat, vízközművek, telekommunikáció, klasszikus ipar, logisztika). Ez nem csupán egy „AI-lufi vs. részvénybefektető” történet, hanem egy rossz tőkeallokációs ciklus is. A bankrendszer és a tőkepiac pénzt tol a „hype” szektorba, miközben gyengíti azokat a fundamentumokat, amelyekre ez a szektor épül.

Itt jön be a mostani AI-boom egyik legfontosabb, új eleme: az adósság.

A dotkomlufi idején a veszteséget döntően részvénybefektetők viselték. A nagy technológiai cégek akkoriban jóval kevésbé voltak eladósodva. A mostani ciklus más. A vezető AI-szereplők – Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia és társaik – soha nem látott volumenben bocsátanak ki kötvényeket, részben kifejezetten AI-fejlesztések és adatközpontok finanszírozására. A tőkeáttétel szintje meredeken emelkedik, miközben a részvényárak már előre diszkontálják a hosszú távú produktivitási hozamot. Ráadásul a nagy szereplők között „körkörös” pénzügyi kapcsolatok alakulnak ki. Egymás projektjeibe szállnak be, egymás felhőjét, csipjét, szolgáltatását használják, gyakran strukturált, adóoptimalizált konstrukciókban. Nem véletlen, hogy nagy szereplők is elkezdtek nyíltan aggódni.