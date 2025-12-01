Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.33 -0.49% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.98 -0.14% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.75 -0.23% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.33 -0.49% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.98 -0.14% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.75 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,358.1 +0.83% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,968 +1.95% OTP34,550 +0.98% RICHTER9,780 +0.46% OPUS525 -2.67% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,310.72 -0.89% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,355.01 +0.41% BUX110,358.1 +0.83% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,968 +1.95% OTP34,550 +0.98% RICHTER9,780 +0.46% OPUS525 -2.67% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,310.72 -0.89% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,355.01 +0.41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
Airbus
repülőgép
A320

Újabb problémára derült fény az Airbusnál – szabadesésben az árfolyam

A repülőgyártó képtelen lehet teljesíteni nagyra törő szállítási céljait a hiba miatt. Az Airbus a hétvégén szoftverhibával is küzdött.
K. B. G.
2025.12.01, 15:33
Frissítve: 2025.12.01, 15:40

Nincs vége az Airbus problémáinak a hétvégi zavarok után, ugyanis a repülőgyártó a népszerű A320 gépcsalád számos repülőgépénél észlelet minőségi problémát. Iparági források szerint a géptörzsek paneljeit érintő hibák gyanúja késleltetheti a szállításokat, ám annak egyelőre nincs jele, hogy az már szolgálatba is állított gépeket érint.

Zoom,Photo,Of,Airbus,A320,Passenger,Airplane,Taking,Off,In
Az Airbus A320-as repülőivel lehetnek minőségi problémák / Fotó: Aerial-motion / Shutterstock

A hiba okát egyelőre nem sikerült azonosítani, de az akkor jelentkezett, amikor az Airbus minden követ megmozgat, hogy képes legyen ambiciózus szállítási terveit teljesíteni az évre, miközben a hétvégén egy szoftverhiba miatt kellett számos repülőgépet visszahívnia.

Az Airbus durva célokat tűzött ki idén, de ezek kútba eshetnek

A Reuters információi szerint egyes szállításokat már érintett is a probléma, de egyelőre azt nem tudni, hogy a hiba mennyire széles körű. Iparági források szerint az európai repülőgyártó 72 gépet kézbesített a múlt hónapban, kevesebbet, mint amennyit számos elemző várt. 

Ezzel az Airbus 657 repülőt adott át idén eddig, miközben az év egészére a célja 820. 

A célok eléréséhez tehát decemberben több mint 160 gép átadását eredményező csúcsteljesítményre lenne szükség a vállalattól. A jelenlegi havi csúcs a 2019. decemberi 138.

Az elemzők már eddig is megosztottak voltak, hogy képes lesz-e a világ legnagyobb repülőgyártója elérni ezeket a célokat, aminek fontos szerepe van a bevétel és a cash-flow alakulásában is. A légitársaságok ugyanis a gép árának legnagyobb részét azok leszállításakor fizetik ki. Az Airbus árfolyamát mindenesetre megviselték a hétvégi problémák és a minőségi gondokról szóló hírek, így hétfőn 10 százalékos esésénél is járt a papír.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu