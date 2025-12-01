Újabb problémára derült fény az Airbusnál – szabadesésben az árfolyam

Nincs vége az Airbus problémáinak a hétvégi zavarok után, ugyanis a repülőgyártó a népszerű A320 gépcsalád számos repülőgépénél észlelet minőségi problémát. Iparági források szerint a géptörzsek paneljeit érintő hibák gyanúja késleltetheti a szállításokat, ám annak egyelőre nincs jele, hogy az már szolgálatba is állított gépeket érint.

Az Airbus A320-as repülőivel lehetnek minőségi problémák / Fotó: Aerial-motion / Shutterstock

A hiba okát egyelőre nem sikerült azonosítani, de az akkor jelentkezett, amikor az Airbus minden követ megmozgat, hogy képes legyen ambiciózus szállítási terveit teljesíteni az évre, miközben a hétvégén egy szoftverhiba miatt kellett számos repülőgépet visszahívnia.

Az Airbus durva célokat tűzött ki idén, de ezek kútba eshetnek

A Reuters információi szerint egyes szállításokat már érintett is a probléma, de egyelőre azt nem tudni, hogy a hiba mennyire széles körű. Iparági források szerint az európai repülőgyártó 72 gépet kézbesített a múlt hónapban, kevesebbet, mint amennyit számos elemző várt.

Ezzel az Airbus 657 repülőt adott át idén eddig, miközben az év egészére a célja 820.

A célok eléréséhez tehát decemberben több mint 160 gép átadását eredményező csúcsteljesítményre lenne szükség a vállalattól. A jelenlegi havi csúcs a 2019. decemberi 138.

Az elemzők már eddig is megosztottak voltak, hogy képes lesz-e a világ legnagyobb repülőgyártója elérni ezeket a célokat, aminek fontos szerepe van a bevétel és a cash-flow alakulásában is. A légitársaságok ugyanis a gép árának legnagyobb részét azok leszállításakor fizetik ki. Az Airbus árfolyamát mindenesetre megviselték a hétvégi problémák és a minőségi gondokról szóló hírek, így hétfőn 10 százalékos esésénél is járt a papír.