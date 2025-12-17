Állampapír: januárban bomba vételekkel bővülhet a kínálat, egész évben maradhat a szédületes forgalom - még a nagy amerikai bank elemzői is optimisták

A napokban tette közzé a jövő évre vonatkozó államadósság-finanszírozási tervét az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), melyből kiderült, a kibocsátó jövőre még az ideinél is jelentősebb lakossági állampapír-keresletre számít: az ÁKK becslése szerint nettó 1000 milliárd forint értékben kelhetnek majd el lakossági papírok, de ez a szám egy 1300 milliárdos nettó kibocsátás és egy 300 milliárd forinttal csökkenő diszkontkincstárjegy-állomány különbözeteként jön ki, így brutális keresletet feltételez a lakosság részéről – az októberi kínálati átalakítás óta látott számokat tekintve ez aligha tűnik megugorhatatlan akadálynak. Az ÁKK által várt 1000 milliárdos összeg egyébként 158 milliárd forintos növekményt jelent az idei év végére várt összeghez mérten.

Nagy dobással állt elő az ÁKK, fel is pörgött a lakossági állampapírpiac / Fotó: Kallus György

Nagy dobással állt elő az ÁKK, fel is pörgött a lakossági állampapírpiac

A lakossági állampapírpiac forgalma az idén, év közepére kicsit elvesztette a lendületét, a kötvényekkel elérhető hozamot ugyanis a befektetők minden bizonnyal kevesellték már ahhoz, hogy pénzük fialtatásának színhelyéül válasszák, látva, hogy a hazai részvénypiacon micsoda vagyonokat lehetett megkeresni az elmúlt években, illetve azt, hogy az infláció tartósan relatíve magasan maradt, így az állampapírokon elérhető reálhozam egyszerűen elégtelennek bizonyult számukra.

A heti forgalom egyre látványosabb visszaesését az ÁKK is észlelte, ezért október elsejével szinte teljes mértékben újrarajzolta a lakossági állampapírpiaci kínálatot, egyrészt, hogy növelje a forgalmat, másrészt, hogy a céljainak megfelelő irányba terelje a vevőket: a Covid utáni inflációs sokk során ugyanis brutális mértékben megszaladtak az államkincstár terhei, miután a befektetők hatalmas, több ezermilliárd forintos inflációkövető kamatozású PMÁP-állományon ültek. A hasonló váratlan helyzeteket megelőzendő, illetve azok költségvetési hatását csökkentendő a kibocsátó úgy döntött, hogy a változó kamatozású állampapírok felől a fix kötvények felé tereli a befektetőket, így mind a kibocsátó, mind a befektető pontosan tudja, hogy milyen számokkal kalkulálhat, ezzel minden fél megússza a(z ellenkező előjelű) meglepetéseket.