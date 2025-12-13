Állampapír: ez az év összeomlása, közben elképesztő fölénnyel nyert egy másik kötvény – két ábra mutatja, alig lehet valós versenyről beszélni

Erősen indult, majd kicsit lassított, az év végén viszont hatalmasat hajrázott a hazai lakossági állampapírpiac az idén. Míg az év eleje a Prémium Magyar Állampapír szédületes kamat- és tőkekifizetéseiről szólt, addig az ősz második fele már az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által október elejével újrarajzolt kínálat okozta, brutális keresleti fellendülésről. Az ÁKK friss adataiból pedig minden kétséget kizáróan látható, hogy melyik papírt lehet megkoronázni az idei év egyértelmű királyaként.

A FixMÁP mindent vitt az idén a lakossági állampapírpiacon / Fotó: Kallus György

A hazai lakossági állampapírpiac heti értékesítési adatait itt, a VG-n is minden héten feldolgozzuk, visszatérő olvasóink számára így nem lehet különösebb meglepetés, hogy az éves versenyt – csakúgy, mint gyakorlatilag minden heti fordulót – a FixMÁP nyerte meg, mégpedig nem is kicsit:

A FixMÁP több mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát az idén, ezzel valósággal köröket vert a versenytársakra.

A dobogó második fokára egyébként a Bónusz Magyar Állampapír fért fel, ezermilliárd forint körüli nettó állománynövekedéssel,

a lakossági papírok versenyének bronzérmese pedig a MÁP Plusz lett, igaz, nagyságrendekkel maradva el az első két helyezettől.

Az ÁKK adataiból viszont több érdekes trend is kirajzolódik, melyek kiválóan foglalják össze a hazai lakossági állampapírpiac teljes 2025-ös évét. A lakossági termékek kinn lévő állományából tisztán leolvasható, hogy az év elején még messze a PMÁP dominálta a piacot, ez a dominancia azonban a rekordkamatok kifizetését követően szinte azonnal összeomlott, a 8 ezermilliárd forint körüli állomány villámgyorsan zsugorodni kezdett, a helyén kialakuló űrt pedig – ami az inflációhoz kötött kamatozás miatt hatalmasat romló kuponok okán alakult ki – szinte azonnal betöltötte az idei év sztárja, a FixMÁP.

Az őrségváltás ténye és tempója sem véletlen, a PMÁP vonzerővesztése ugyanis drasztikus, a FixMÁP hozamelsősége pedig kétségtelen volt már az év elején is, a sztárpapírnak az októberi kínálati átalakítás előtt és után is csak egyetlen valóban potens vetélytársa volt: az év első kilenc hónapjában a BMÁP, az utolsó kvarterben pedig a MÁP Plusz. Az ÁKK grafikonján egyébként ezek az időszakkal járó változások is tisztán lekövethetők: október elejével a FixMÁP és a MÁP Plusz kereslete láthatóan ugrott egy nagyot, a BMÁP állománya pedig szűkült egyet, és azzal a sávval folytatta az év utolsó hónapjaiban.

Alaposan belenyúlt a kínálatba az ÁKK

Az év vége felé megfigyelt trendek messze nem véletlenek, az ÁKK stratégiájának sikeres megvalósítását támasztják alá. A kibocsátó ugyanis az októberi kínálati átalakítással azt akarta elérni, hogy a lakossági befektetők a mind az államkincstár, mind a maguk számára bizonytalan kifizetéseket, melyek mértéke akár az infláció mértékétől, akár a DKJ-hozamoktól függően, de változott, maguk mögött hagyják, és olyan termékeket vegyenek fel befektetési portfóliójukba, melyek fix kamatozásúak, így sem a kincstárat, sem a befektetőket nem érhetik sokkok a piaci folyamatok kiszámíthatatlan alakulása nyomán.

Ennek eredményeként a PMÁP és a BMÁP vonzereje beszakadt,

a MÁP Plusz-é nagyot nőtt, a FixMÁP-é pedig ismét stabilizálódott a csúcson.