Állampapír: szédületes éve volt a befektetőknek, kiderült, kik jártak a legjobban - az is látszik, melyik papír lesz a favorit 2026-ban

Kivételesen izgalmas éve volt a befektetőknek 2025-ben, a hazai részvénypiacon globálisan is kiugró, bőven 30 százalék feletti hozamokat lehetett elérni akár csak a BUX index megvételével, a magyar tőkepiacon azonban azok sem jártak rosszul, akik nulla kockázatot akartak vállalni, és állampapírokba forgatták megtakarításaikat.

Az állampapírpiac éve a PMÁP-kifizetésektől a FixMÁP–BMÁP-fogatig, majd a FixMÁP teljes dominanciájáig / Fotó: Kallus György

Az év első hónapjaiban a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) különböző, köztük lejáró sorozatainak kamat- és tőkekifizetései uralták a gazdasági lapok címoldalait:

a kincstár januárban egy 234 milliárdos tétellel nyitott, ennyi kamatot írtak jóvá a PMÁP állampapír-sorozatok tulajdonosainak kamat formájában

ezt februárban egy 420 milliárdos „adag” követte,

márciusban pedig tetőzött a pénzözön, ugyanis több mint 540 milliárd forintra becsülhető összeggel gyarapodtak a PMÁP-tulajdonosok.

A hazai lakossági állampapír-befektetőknek így kiválóan indult az év, egy több mint ezermilliárd forintos „tőkeinjekcióval” vághattak neki az izgalmakban kifejezetten széles körben bővelkedő esztendőnek.

…a FixMÁP és a BMÁP páros fogatáig…

A PMÁP által kínált hozam az infláció csökkenése miatt hatalmas mértékben visszaesett az év eleji kifizetéseket követően, a korábbi sztárpapír ezért hirtelen elvesztette szinte minden vonzerejét, még ha nem is olyan váratlanul. A befektetők a PMÁP után alapvetően két állampapír felé fordultak: a FixMÁP és a BMÁP felé, melyek az akkori kínálatban egyértelműen a legjobb hozamokat kínálták a piacon.

Csak emlékeztetőül, az év első három negyedévében

a FixMÁP még 3 és 5 éves futamidővel is elérhető volt, évi 6,5 százalékos kamat mellett,

a BMÁP pedig 4 vagy 6 évre volt felmarkolható, az első négy évben 1, az utolsó kettőben pedig 1,5 százalékos kamatprémiummal a DKJ-hozam bázis felett.

A választék nem volt gyenge, de az év második felébe érve már egyértelműen látszott, hogy a befektetők lakossági állampapírpiaci étvágya megcsappant, a heti forgalmi adatok drasztikusan visszaestek az ősz elejére, és ez a trend természetesen az Államadósság Kezelő Központ figyelmét sem kerülte el – jött is a történelmi ráncfelvarrás, ami ismét berobbantotta a piacot.