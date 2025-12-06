Állampapír: így bukhat nagyot, aki ide fektette a pénzét, nagyon észnél kell lenni, a BYD új stratégiája miatt kitört a frász – a legolvasottabb tőzsdei hírek februárban

Január 20. óta kapják a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetői a kamatfizetéseket, attól függően, hogy mikor érkezik el az általuk vásárolt papírok kamatfizetési napja. Az utolsó ilyen dátum július 26. lesz (illetve volt) - hívta fel a figyelmet a Világgazdaság februárban.

Sűrű mezőnyben az állampapírokról szóló cikkek mellett jól olvasták a BYD hírét is / Fotó: NurPhoto via AFP

Állampapírok minden mennyiségben

Februárban például hat PMÁP állampapír-sorozat érkezett el a kamatfizetési fordulónaphoz 2025. február 20. és 23. között, amelyből egy sorozat le is járt (2025/I). A többi papír a kamatprémiummal együttesen évi 18,35 vagy 19,1 százalékos, inflációt meghaladó kamatozásról évi 4,45, illetve 5,2 százalékos kamatra vált.

Az új kamatszinttel elégedetlen befektetők persze a papírjaik futamidő előtti visszaváltásával új megtakarítási formába helyezhették a pénzüket. Az amúgy is lejáró 2025/I sorozat kivételével a visszaváltás tőkéjük 1 százalékába került, ezt azonban a magasabb hozammal később kompenzálhatták.

Cikkünk arra is felhívta az olvasók figyelmét, hogy abban az esetben, ha az ily módon készpénzzé tett befektetést valaki devizára akarja váltani, hogyan, s milyen pénzváltókkal, bankokkal érdemes beváltani. Nem érdemes megszokásból a fintech cégeknél devizát váltani, mert sok esetben már nem annyira kedvezően váltják a devizát, mint évekkel ezelőtt. Ez volt februárban a tőkepiaci rovat legolvasottabb cikke.

Szintén az állampapírokkal volt kapcsolatos a második és harmadik legnépszerűbb írás is. A második a február 20-i aukció eredményét ismertette, s kiderült belőle, hogy hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), s volt kereslet a hosszabb lejáratú állampapírokra is.

A harmadik legkedveltebb cikk pedig az újabb Magyar Állampapír Plusz sorozatot bemutató írás volt.

Eszerint a 2030/M3 sorozatszámú állampapír 2030. március 27-én jár le, az értékesítés időpontját március 3. és 31. közé hirdették meg, a forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség pedig százmilliárd forint volt.

A kamatforduló minden év március 27-e lesz, az évesített kamatot pedig 6,25 százalékra lőtték be.