Deviza
EUR/HUF387,6 0% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF442,48 0% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF92,22 -0,02% RON/HUF76,13 -0,03% CZK/HUF15,92 +0,03% EUR/HUF387,6 0% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF442,48 0% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF92,22 -0,02% RON/HUF76,13 -0,03% CZK/HUF15,92 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, megvan a megállapodás Ukrajnáról – ez a döntés az orosz vagyonról

stratégia
részvény
befektetés

Fokozott óvatossággal érdemes csak jövőre Amerikában befektetni: a számok aggasztó trendre figyelmeztetnek

Az amerikai időközi választásokat rendszerint az aktuális elnöki ciklus félidejében rendezik meg, céljuk a törvényhozói hatalom megújítása. Ilyenkor az Egyesült Államok teljes képviselőházát újraválasztják, valamint a szenátus tagjainak körülbelül egyharmadáról döntenek, mivel a szenátorok hatéves, eltolva lejáró mandátummal rendelkeznek. A szövetségi szint mellett gyakran állami és helyi tisztségekről is ekkor szavaznak az amerikaiak.
Somlai-Kiss Máté, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője
2025.12.19, 06:57

2025-ben az amerikai politikai adminisztráció alapjaiban befolyásolta a globális tőkepiacok alakulását. Donald Trump elnök protekcionista gazdaságpolitikája és kiszámíthatatlan kommunikációja folyamatos éberséget követelt meg a befektetőktől. Az előttünk álló évben az Egyesült Államok politikai folyamatai ismét meghatározó szerepet játszhatnak a piaci mozgások szempontjából, hiszen 2026 novemberében időközi választásokat tartanak a tengerentúlon. A politikai erőviszonyok alakulása mellett a befektetőknek egy rendkívül fontos szezonalitási tényezővel is számolniuk kell.

Investors,Analyze,The,Data,Stock,Market,Index,Via,Smartphone,Screen, Az amerikai időközi választások és a tőzsde,
Az amerikai időközi választások és a tőzsde / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

Az amerikai időközi választások és a tőzsde

Az amerikai időközi választásokat rendszerint az aktuális elnöki ciklus félidejében rendezik meg, céljuk a törvényhozói hatalom megújítása. Ilyenkor az Egyesült Államok teljes képviselőházát újraválasztják, valamint a szenátus tagjainak körülbelül egyharmadáról döntenek, mivel a szenátorok hatéves, eltolva lejáró mandátummal rendelkeznek. A szövetségi szint mellett gyakran állami és helyi tisztségekről is ekkor szavaznak. Az időközi választások eredménye alapvetően meghatározza, hogy az elnök milyen mozgástérrel rendelkezik politikai programjának érvényesítésében a kongresszuson keresztül.

Jelenleg a kongresszusi erőviszonyok szorosak és megosztottak: egyik párt sem rendelkezik elsöprő többséggel, ami gyakran politikai patthelyzetekhez vezet. A történelmi tapasztalatok alapján az időközi választásokon a hivatalban lévő elnök pártja jellemzően mandátumokat veszít, ami növeli az ellenzék esélyeit. A 2026-os voksoláson várhatóan a gazdasági környezet, az infláció alakulása és a belpolitikai feszültségek játszanak majd meghatározó szerepet. A kulcskérdés az lesz, hogy valamelyik párt képes-e tartós többséget kialakítani, vagy fennmarad a kiegyensúlyozott, megosztott törvényhozás.

Az időközi választásokat megelőző politikai bizonytalanság rendszerint a tőkepiacokon is érezteti hatását. 

Ennek nyomán jól kirajzolódó szezonalitás figyelhető meg az amerikai részvénypiacon: az S&P 500 index elmúlt hetven évének hozamadatait vizsgálva látható, hogy a négyéves elnöki ciklusban markáns különbségek jelentkeznek. A választási évek és a választásokat követő évek átlagos hozama nagyjából megegyezik az index hosszú távú átlagával, mindkét esetben körülbelül 9 százalék. A legerősebb teljesítményt jellemzően a választásokat megelőző években mutatta a piac, ami nagyrészt a választások előtti gazdaságélénkítő intézkedésekhez köthető.

Ezzel szemben az időközi választási években meglepően gyenge teljesítmény volt megfigyelhető: a vizsgált időszakban az amerikai részvénypiac átlagos hozama mindössze 1 százalék körül alakult. Hasonló mintázat volt megfigyelhető Trump elnök első ciklusa alatt is, amikor 2018 különösen hektikus évnek bizonyult az egyébként emelkedő trendben lévő piacon.

 

Mindezek fényében a 2026-os évre érdemes fokozott óvatossággal készülni. Az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos egyre erősödő kételyek, valamint az időközi választások körüli politikai bizonytalanság egyaránt növelhetik a volatilitást, és rázósabb időszakot hozhatnak az amerikai tőkepiac számára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu