Fokozott óvatossággal érdemes csak jövőre Amerikában befektetni: a számok aggasztó trendre figyelmeztetnek

2025-ben az amerikai politikai adminisztráció alapjaiban befolyásolta a globális tőkepiacok alakulását. Donald Trump elnök protekcionista gazdaságpolitikája és kiszámíthatatlan kommunikációja folyamatos éberséget követelt meg a befektetőktől. Az előttünk álló évben az Egyesült Államok politikai folyamatai ismét meghatározó szerepet játszhatnak a piaci mozgások szempontjából, hiszen 2026 novemberében időközi választásokat tartanak a tengerentúlon. A politikai erőviszonyok alakulása mellett a befektetőknek egy rendkívül fontos szezonalitási tényezővel is számolniuk kell.

Az amerikai időközi választások és a tőzsde / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

Az amerikai időközi választások és a tőzsde

Az amerikai időközi választásokat rendszerint az aktuális elnöki ciklus félidejében rendezik meg, céljuk a törvényhozói hatalom megújítása. Ilyenkor az Egyesült Államok teljes képviselőházát újraválasztják, valamint a szenátus tagjainak körülbelül egyharmadáról döntenek, mivel a szenátorok hatéves, eltolva lejáró mandátummal rendelkeznek. A szövetségi szint mellett gyakran állami és helyi tisztségekről is ekkor szavaznak. Az időközi választások eredménye alapvetően meghatározza, hogy az elnök milyen mozgástérrel rendelkezik politikai programjának érvényesítésében a kongresszuson keresztül.

Jelenleg a kongresszusi erőviszonyok szorosak és megosztottak: egyik párt sem rendelkezik elsöprő többséggel, ami gyakran politikai patthelyzetekhez vezet. A történelmi tapasztalatok alapján az időközi választásokon a hivatalban lévő elnök pártja jellemzően mandátumokat veszít, ami növeli az ellenzék esélyeit. A 2026-os voksoláson várhatóan a gazdasági környezet, az infláció alakulása és a belpolitikai feszültségek játszanak majd meghatározó szerepet. A kulcskérdés az lesz, hogy valamelyik párt képes-e tartós többséget kialakítani, vagy fennmarad a kiegyensúlyozott, megosztott törvényhozás.

Az időközi választásokat megelőző politikai bizonytalanság rendszerint a tőkepiacokon is érezteti hatását.

Ennek nyomán jól kirajzolódó szezonalitás figyelhető meg az amerikai részvénypiacon: az S&P 500 index elmúlt hetven évének hozamadatait vizsgálva látható, hogy a négyéves elnöki ciklusban markáns különbségek jelentkeznek. A választási évek és a választásokat követő évek átlagos hozama nagyjából megegyezik az index hosszú távú átlagával, mindkét esetben körülbelül 9 százalék. A legerősebb teljesítményt jellemzően a választásokat megelőző években mutatta a piac, ami nagyrészt a választások előtti gazdaságélénkítő intézkedésekhez köthető.