Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Amerikai rakétára pattant a 4iG, jegybanki kommunikáció gyengíti a forintot

A hazai blue chipek közül csak a Mol mutat erőt. De a mostani bizonytalan nemzetközi hangulatban kedvezőnek mondható a pesti parkett startja. A 4iG emelkedését az amerikai rakéta-üzlet segíti. Míg a forint belereccsent a kamatdöntés utáni kommentárokba.
Faragó József
2025.12.17, 09:18

A BUX 110 145 pont közelébe nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. Míg a magyar deviza piacán meredek forintgyengülés indult.

pesti parkett
 Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában emelkednek a fontosabb indexek

Tegnap a tengerentúlon a széles piacot leképező S&P 500 negyed százalékot csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kétharmad százalékot esett. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékos emelkedéssel zárt.

Ma hajnalban Ázsiában is vegyes volt a hangulat, de a fontosabb indexek felfelé tartottak: a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot pattant, a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel másfél százalékot, míg a japán Nikkei negyed százalékot kapaszkodott. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel, enyhe emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

 

Pesti parkett: kilőtt a 4iG, pattant a Mol

Az OTP 34 690 forinton nyitott, negyed százalékos pluszban.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2 882 forintnál indított, ami bő 1 százalékos felpattanás.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9 805 forintról startolt, fél százalékos mínuszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 782 forintról indult, enyhe pluszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4 540 forintról indított, ami bő 2 százalékos felpattanás. A részvény 

emelkedését segíti az amerikai rakéta-üzlet.

 

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Gyengíti a forintot a jegybanki kommunikáció

Gyengült a forint az MNB kamatdöntését követő üzenetekre. A kommunikációs változás már tegnap enyhe forintgyengülést okozott, amennyiben az euró-forint megérkezett az 50 napos mozgóátlaghoz, mely jelenleg 385,57-nél képez fontos ellenállást, felette pedig az április óta tartó csökkenő trend felső trendvonala rajzolódik 386,50 közelében.

Ma tőzsdenyitás előtt meredek forintgyengülés indult.

Az euró-forint 386,65 fölé szúrt, keményen áttörve az 50 napos mozgóátlagot, s elérve a következő ellenálláshoz. Majd 386,55 közelében nyitott. 

 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,3988 +0,23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A legutóbbi jegyzőkönyvben a jegybanki döntéshozók már jelezték, hogy a decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából

 - írják reggeli jegyzetükben az Equilor elemzői. Hozzátéve: várható volt, hogy az inflációs prognózist csökkentik, így sejthető volt, hogy valamilyen változás jöhet, vagy annak előkészítése indulhat a jegybanki kommunikációban. A mostani kommunikáció természetesen nem jelenti automatikusan a kamatvágási ciklus előkészítését, de 

mindenképpen elmozdulás a korábbi szigorú hangvételtől. 

Feltűnő, hogy Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a Bloomberg arról írt a magyar kamatdöntés napján, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza. A Bank of America stratégái szerint a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak, míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választásokon az ellenzék győzelmére fogadva. 

