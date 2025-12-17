Amerikai rakétára pattant a 4iG, jegybanki kommunikáció gyengíti a forintot

A BUX 110 145 pont közelébe nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. Míg a magyar deviza piacán meredek forintgyengülés indult.

Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában emelkednek a fontosabb indexek

Tegnap a tengerentúlon a széles piacot leképező S&P 500 negyed százalékot csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kétharmad százalékot esett. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékos emelkedéssel zárt.

Ma hajnalban Ázsiában is vegyes volt a hangulat, de a fontosabb indexek felfelé tartottak: a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot pattant, a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel másfél százalékot, míg a japán Nikkei negyed százalékot kapaszkodott.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel, enyhe emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

Pesti parkett: kilőtt a 4iG, pattant a Mol

Az OTP 34 690 forinton nyitott, negyed százalékos pluszban.