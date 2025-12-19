Deviza
EUR/HUF387,15 -0,12% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF441,5 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF91,99 -0,27% RON/HUF76,08 -0,09% CZK/HUF15,92 +0,04% EUR/HUF387,15 -0,12% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF441,5 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF91,99 -0,27% RON/HUF76,08 -0,09% CZK/HUF15,92 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 091,81 +0,5% MTELEKOM1 826 +1,31% MOL2 846 +0,56% OTP35 000 +0,4% RICHTER9 725 +0,46% OPUS548 +0,36% ANY7 020 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX10 005,41 +0,13% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 449,17 +1,07% BUX110 091,81 +0,5% MTELEKOM1 826 +1,31% MOL2 846 +0,56% OTP35 000 +0,4% RICHTER9 725 +0,46% OPUS548 +0,36% ANY7 020 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX10 005,41 +0,13% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 449,17 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
számlavezetési díj
bank
bankszámlacsomag

Jön a Revolut magyar számlaszámmal, de az itthoni bankok sem ülnek ölbe tett kézzel

Neobank vagy hagyományos? Talán mindenkinek úgy tűnhet, hogy a válasz már megszületett, és nincs is miről tovább beszélni. A bankok azonban közben egészen más ajánlatokat tettek le az asztalra. Nem biztos, hogy minden élethelyzetben ugyanaz a megoldás a legjobb. Különösen akkor, ha a számok is szóba kerülnek.
Ballagó Dániel
2025.12.19, 16:15
Frissítve: 2025.12.19, 16:39

A digitális bankolás erőteljesen átalakította a pénzügyi szokásokat, és ma már sokan választanak fintech szolgáltatókat, mint a Revolut. Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyta és hazai fióktelepként regisztrálta a Revolut Bankot Magyarországon, sok ügyfél mégis úgy dönt, hogy tényleges magyar bankok kínálatából választ – különösen akkor, ha stabil fiókhálózatot, hatósági háttérrel védett betéteket és hagyományos banki szolgáltatásokat keres.

Close,Up,Shot,Of,African,Man's,Hands,Holding,Mobile,And, bank , bankszámla
Jön a Revolut magyar számlaszámmal, de az itthoni bankok sem ülnek ölbe tett kézzel / Fotó: Shutterstock

Miért érdemes fontolóra venni a hagyományos bankokat is?

A Revolut egyszerű, gyors és digitális élményt kínál, de a hagyományos bankok esetén a szolgáltatások köre – például hiteltermékek, betéti lehetőségek, összetettebb megtakarítási konstrukciók révén – még mindig szélesebb lehet. Emellett a fiókhálózat és a személyes ügyféltámogatás értéke sem lebecsülendő mindennapi pénzügyek intézésekor. Egy átlagos, 300–400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkező ügyfél számára több hazai bank is kínál kedvező, akár alacsony havi díjú számlacsomagot – igaz, eltérő feltételek mellett.

Gránit Bank: Kamat Plusz – számlavezetési díj nélkül, látható kamattal

A Gránit Kamat Plusz bankszámla abban különbözik a legtöbb hazai számlacsomagtól, hogy a díjak csökkentése mellett valódi, lekötés nélküli kamattal próbál versenyezni.

A számlának nincs havi számlavezetési díja, és amennyiben legalább 200 ezer forint jövedelem érkezik rá havonta, a teljes látra szóló egyenlegre évi 3,50 százalékos kamat jár.

Jövedelemjóváírás nélkül a kamat mindössze 0,01 százalék, így a feltétel teljesítése kulcsfontosságú. A kamat akár 100 millió forintos egyenlegig érvényes, efelett pedig a jegybanki alapkamat mínusz 3 százalékos mértéke vonatkozik az összegre. A konstrukció különösen azoknak lehet vonzó, akik a folyószámlájukon is tartanak megtakarítást, és nem szeretnék külön lekötésbe vagy befektetésbe mozgatni a pénzüket. Ebben a formában a Gránit ajánlata a Revolut érkezése mellett is kecsegtető alternatíva.

MBH Bank: alacsony havidíj, világos jövedelmi feltételek

Az MBH Banknál két számlacsomag is szóba jöhet ebben a jövedelmi sávban.

  • Az MBH Kedvezmény Számlacsomag már havi 100 ezer forintos jóváírástól elérhető, elektronikus kivonattal 572 forintos havi díjjal, míg a bankkártya havi díja 785 forint. A csomag elsősorban azoknak kedvez, akik digitálisan intézik ügyeiket, és nem bonyolítanak le sok átutalást.
  • A MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag már kifejezetten a 350 ezer forint feletti jövedelműeknek szól. Itt a havi számlavezetési díj 400 forintra csökken, és több alapművelet – például a kisebb összegű állandó vagy online átutalás – díjmentes. Ez a csomag azoknak lehet ideális, akik rendszeresen utalnak és több számlaműveletet végeznek havonta.

Erste Bank: kedvezmények aktív számlahasználóknak

Az Erste Privilégium „X” díjcsomag a 300–400 ezer forintos jövedelmi szinthez jól illeszkedik.

Megfelelő jóváírás esetén, amely minimum 225 000 forint egy összegben, vagy minimum 300 ezer forint két részletben, a havi ügyfélkapcsolati díj nulla forint, és a kisebb összegű belföldi forintátutalások szintén díjmentesek az online csatornákon. Előnye, hogy korlátlan számú forint- és devizaszámla nyitható benne, valamint az Erste digitális felületei (George Web és App) teljeskörűen használhatók.

Fontos ugyanakkor, hogy a feltételek nem teljesítése esetén a havi díj már több ezer forintra ugrik, így ez a csomag inkább a stabil jövedelmű, aktív ügyfeleknek kedvez.

MagNet Bank: értékalapú bankolás szigorúbb feltételekkel

A MagNet FIX 5 számlacsomag azoknak szólhat, akik tudatosan választanak bankot, és vállalják a feltételek teljesítését.

350 ezer forintos havi jóváírás mellett a számlavezetési díj 890 forint, ellenkező esetben jelentősen magasabb.

A modern digitális használat, az Apple Pay és Google Pay támogatás, valamint az, hogy több alapfunkció – például push értesítések, qvik kérelem – díjmentes, továbbá az átutalások egy része díjköteles, így ez a számla inkább azoknak ideális, akik kevés, tudatos tranzakcióval használják bankszámlájukat.

OTP Bank: erős belépő ajánlat új ügyfeleknek

Az OTP TOP számlacsomag kifejezetten új ügyfeleknek szól, mert

az első évben – legalább 150 ezer forintos havi jóváírás mellett – gyakorlatilag minden alapfunkció díjmentes: számlavezetés, bankkártya, online utalások, csoportos beszedés, készpénzfelvétel.

Ez a csomag rövid távon kifejezetten kedvező, ugyanakkor érdemes figyelni arra, hogy az első év után milyen díjszabás lép életbe, mert a kedvezmények időben korlátozottak.

CIB Bank: magasabb elvárás, prémium irány

A CIB ECO Plusz bankszámla akkor lehet igazán kedvező,

ha a havi jóváírás eléri a 450 ezer forintot, ami már kissé a vizsgált jövedelmi sáv fölött van, de akinek rendszeresen ennél magasabb összeg érkezik, annak a számlavezetés és a bármely forintalapú betéti vagy hitelkártya esetén a főkártya első éves díja díjmentes lehet.

A csomaghoz további kedvezmények is társulnak:

  • havonta az első két külföldi ATM-es készpénzfelvétel is nulla forintba kerül,
  • valamint azoknak, akik több számlát használnak, jól jöhet, hogy a bank kedvezményes devizaárfolyamot alkalmaz a saját számlák közötti átvezetések esetén.

Ez a számlacsomag tehát inkább a stabilabb jövedelmű, akár külföldön is bankoló ügyfeleknek lehet igazán versenyképes.

Raiffeisen Bank: akciók és feltételrendszer kombinációja

A Raiffeisen Aktív számlacsomag rugalmas megoldást kínál: a havi díj akciósan akár nulla forintra csökkenthető, ha teljesülnek a jóváírási és tranzakciós feltételek.

A minimum elvárt jövedelem akciósan a nettó minimálbérhez igazodik, belefér a 300–400 ezer forintos sávba.

Ez a csomag azoknak lehet jó választás, akik rendszeresen használják a számlájukat vásárlásra és átutalásra, és figyelnek a feltételek teljesítésére.

UniCredit Bank: Ikon – beérkező jóváírás teljesítéssel fél évig díjmentes

Az UniCredit Ikon számlacsomag

azoknak lehet érdekes, akik 400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkeznek, és hajlandók teljesíteni a rendszeres jóváírási feltételeket.

Ez esetben a számlavezetés az első hat hónapban díjmentes, amihez további kézzelfogható kedvezmények társulnak:

  • havonta négy alkalommal díjmentes ATM-es készpénzfelvétel is jár,
  • az átutalások mobilalkalmazáson, internetbankon vagy telefonbankon keresztül nullaforintos megbízási díjjal teljesíthetők,

a költség kizárólag a könyvelési tételdíjból áll, amely 0,138 százalék, legfeljebb 8377 forint. A csomag így azoknak kedvez, akik aktívan használják a számlájukat, de közben átlátható díjszerkezetet keresnek.

Nem fekete-fehér a kérdés

Jól láthatóan a 300–400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára ma már több magyar bank is kínál alacsony havi díjú, digitálisan jól használható bankszámlát. A különbséget elsősorban a feltételek szigorúsága, az átutalási díjak, valamint az akciók időtartama jelenti. A Revolut mellett tehát továbbra is van mozgástér a hazai bankok között – a tudatos választás akár évente több tízezer forintos különbséget is jelenthet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu