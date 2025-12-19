Jön a Revolut magyar számlaszámmal, de az itthoni bankok sem ülnek ölbe tett kézzel
A digitális bankolás erőteljesen átalakította a pénzügyi szokásokat, és ma már sokan választanak fintech szolgáltatókat, mint a Revolut. Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyta és hazai fióktelepként regisztrálta a Revolut Bankot Magyarországon, sok ügyfél mégis úgy dönt, hogy tényleges magyar bankok kínálatából választ – különösen akkor, ha stabil fiókhálózatot, hatósági háttérrel védett betéteket és hagyományos banki szolgáltatásokat keres.
Miért érdemes fontolóra venni a hagyományos bankokat is?
A Revolut egyszerű, gyors és digitális élményt kínál, de a hagyományos bankok esetén a szolgáltatások köre – például hiteltermékek, betéti lehetőségek, összetettebb megtakarítási konstrukciók révén – még mindig szélesebb lehet. Emellett a fiókhálózat és a személyes ügyféltámogatás értéke sem lebecsülendő mindennapi pénzügyek intézésekor. Egy átlagos, 300–400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkező ügyfél számára több hazai bank is kínál kedvező, akár alacsony havi díjú számlacsomagot – igaz, eltérő feltételek mellett.
Gránit Bank: Kamat Plusz – számlavezetési díj nélkül, látható kamattal
A Gránit Kamat Plusz bankszámla abban különbözik a legtöbb hazai számlacsomagtól, hogy a díjak csökkentése mellett valódi, lekötés nélküli kamattal próbál versenyezni.
A számlának nincs havi számlavezetési díja, és amennyiben legalább 200 ezer forint jövedelem érkezik rá havonta, a teljes látra szóló egyenlegre évi 3,50 százalékos kamat jár.
Jövedelemjóváírás nélkül a kamat mindössze 0,01 százalék, így a feltétel teljesítése kulcsfontosságú. A kamat akár 100 millió forintos egyenlegig érvényes, efelett pedig a jegybanki alapkamat mínusz 3 százalékos mértéke vonatkozik az összegre. A konstrukció különösen azoknak lehet vonzó, akik a folyószámlájukon is tartanak megtakarítást, és nem szeretnék külön lekötésbe vagy befektetésbe mozgatni a pénzüket. Ebben a formában a Gránit ajánlata a Revolut érkezése mellett is kecsegtető alternatíva.
MBH Bank: alacsony havidíj, világos jövedelmi feltételek
Az MBH Banknál két számlacsomag is szóba jöhet ebben a jövedelmi sávban.
- Az MBH Kedvezmény Számlacsomag már havi 100 ezer forintos jóváírástól elérhető, elektronikus kivonattal 572 forintos havi díjjal, míg a bankkártya havi díja 785 forint. A csomag elsősorban azoknak kedvez, akik digitálisan intézik ügyeiket, és nem bonyolítanak le sok átutalást.
- A MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag már kifejezetten a 350 ezer forint feletti jövedelműeknek szól. Itt a havi számlavezetési díj 400 forintra csökken, és több alapművelet – például a kisebb összegű állandó vagy online átutalás – díjmentes. Ez a csomag azoknak lehet ideális, akik rendszeresen utalnak és több számlaműveletet végeznek havonta.
Erste Bank: kedvezmények aktív számlahasználóknak
Az Erste Privilégium „X” díjcsomag a 300–400 ezer forintos jövedelmi szinthez jól illeszkedik.
Megfelelő jóváírás esetén, amely minimum 225 000 forint egy összegben, vagy minimum 300 ezer forint két részletben, a havi ügyfélkapcsolati díj nulla forint, és a kisebb összegű belföldi forintátutalások szintén díjmentesek az online csatornákon. Előnye, hogy korlátlan számú forint- és devizaszámla nyitható benne, valamint az Erste digitális felületei (George Web és App) teljeskörűen használhatók.
Fontos ugyanakkor, hogy a feltételek nem teljesítése esetén a havi díj már több ezer forintra ugrik, így ez a csomag inkább a stabil jövedelmű, aktív ügyfeleknek kedvez.
MagNet Bank: értékalapú bankolás szigorúbb feltételekkel
A MagNet FIX 5 számlacsomag azoknak szólhat, akik tudatosan választanak bankot, és vállalják a feltételek teljesítését.
350 ezer forintos havi jóváírás mellett a számlavezetési díj 890 forint, ellenkező esetben jelentősen magasabb.
A modern digitális használat, az Apple Pay és Google Pay támogatás, valamint az, hogy több alapfunkció – például push értesítések, qvik kérelem – díjmentes, továbbá az átutalások egy része díjköteles, így ez a számla inkább azoknak ideális, akik kevés, tudatos tranzakcióval használják bankszámlájukat.
OTP Bank: erős belépő ajánlat új ügyfeleknek
Az OTP TOP számlacsomag kifejezetten új ügyfeleknek szól, mert
az első évben – legalább 150 ezer forintos havi jóváírás mellett – gyakorlatilag minden alapfunkció díjmentes: számlavezetés, bankkártya, online utalások, csoportos beszedés, készpénzfelvétel.
Ez a csomag rövid távon kifejezetten kedvező, ugyanakkor érdemes figyelni arra, hogy az első év után milyen díjszabás lép életbe, mert a kedvezmények időben korlátozottak.
CIB Bank: magasabb elvárás, prémium irány
A CIB ECO Plusz bankszámla akkor lehet igazán kedvező,
ha a havi jóváírás eléri a 450 ezer forintot, ami már kissé a vizsgált jövedelmi sáv fölött van, de akinek rendszeresen ennél magasabb összeg érkezik, annak a számlavezetés és a bármely forintalapú betéti vagy hitelkártya esetén a főkártya első éves díja díjmentes lehet.
A csomaghoz további kedvezmények is társulnak:
- havonta az első két külföldi ATM-es készpénzfelvétel is nulla forintba kerül,
- valamint azoknak, akik több számlát használnak, jól jöhet, hogy a bank kedvezményes devizaárfolyamot alkalmaz a saját számlák közötti átvezetések esetén.
Ez a számlacsomag tehát inkább a stabilabb jövedelmű, akár külföldön is bankoló ügyfeleknek lehet igazán versenyképes.
Raiffeisen Bank: akciók és feltételrendszer kombinációja
A Raiffeisen Aktív számlacsomag rugalmas megoldást kínál: a havi díj akciósan akár nulla forintra csökkenthető, ha teljesülnek a jóváírási és tranzakciós feltételek.
A minimum elvárt jövedelem akciósan a nettó minimálbérhez igazodik, belefér a 300–400 ezer forintos sávba.
Ez a csomag azoknak lehet jó választás, akik rendszeresen használják a számlájukat vásárlásra és átutalásra, és figyelnek a feltételek teljesítésére.
UniCredit Bank: Ikon – beérkező jóváírás teljesítéssel fél évig díjmentes
Az UniCredit Ikon számlacsomag
azoknak lehet érdekes, akik 400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkeznek, és hajlandók teljesíteni a rendszeres jóváírási feltételeket.
Ez esetben a számlavezetés az első hat hónapban díjmentes, amihez további kézzelfogható kedvezmények társulnak:
- havonta négy alkalommal díjmentes ATM-es készpénzfelvétel is jár,
- az átutalások mobilalkalmazáson, internetbankon vagy telefonbankon keresztül nullaforintos megbízási díjjal teljesíthetők,
a költség kizárólag a könyvelési tételdíjból áll, amely 0,138 százalék, legfeljebb 8377 forint. A csomag így azoknak kedvez, akik aktívan használják a számlájukat, de közben átlátható díjszerkezetet keresnek.
Nem fekete-fehér a kérdés
Jól láthatóan a 300–400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára ma már több magyar bank is kínál alacsony havi díjú, digitálisan jól használható bankszámlát. A különbséget elsősorban a feltételek szigorúsága, az átutalási díjak, valamint az akciók időtartama jelenti. A Revolut mellett tehát továbbra is van mozgástér a hazai bankok között – a tudatos választás akár évente több tízezer forintos különbséget is jelenthet.