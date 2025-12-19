Jön a Revolut magyar számlaszámmal, de az itthoni bankok sem ülnek ölbe tett kézzel

A digitális bankolás erőteljesen átalakította a pénzügyi szokásokat, és ma már sokan választanak fintech szolgáltatókat, mint a Revolut. Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyta és hazai fióktelepként regisztrálta a Revolut Bankot Magyarországon, sok ügyfél mégis úgy dönt, hogy tényleges magyar bankok kínálatából választ – különösen akkor, ha stabil fiókhálózatot, hatósági háttérrel védett betéteket és hagyományos banki szolgáltatásokat keres.

Miért érdemes fontolóra venni a hagyományos bankokat is?

A Revolut egyszerű, gyors és digitális élményt kínál, de a hagyományos bankok esetén a szolgáltatások köre – például hiteltermékek, betéti lehetőségek, összetettebb megtakarítási konstrukciók révén – még mindig szélesebb lehet. Emellett a fiókhálózat és a személyes ügyféltámogatás értéke sem lebecsülendő mindennapi pénzügyek intézésekor. Egy átlagos, 300–400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkező ügyfél számára több hazai bank is kínál kedvező, akár alacsony havi díjú számlacsomagot – igaz, eltérő feltételek mellett.

Gránit Bank: Kamat Plusz – számlavezetési díj nélkül, látható kamattal

A Gránit Kamat Plusz bankszámla abban különbözik a legtöbb hazai számlacsomagtól, hogy a díjak csökkentése mellett valódi, lekötés nélküli kamattal próbál versenyezni.

A számlának nincs havi számlavezetési díja, és amennyiben legalább 200 ezer forint jövedelem érkezik rá havonta, a teljes látra szóló egyenlegre évi 3,50 százalékos kamat jár.

Jövedelemjóváírás nélkül a kamat mindössze 0,01 százalék, így a feltétel teljesítése kulcsfontosságú. A kamat akár 100 millió forintos egyenlegig érvényes, efelett pedig a jegybanki alapkamat mínusz 3 százalékos mértéke vonatkozik az összegre. A konstrukció különösen azoknak lehet vonzó, akik a folyószámlájukon is tartanak megtakarítást, és nem szeretnék külön lekötésbe vagy befektetésbe mozgatni a pénzüket. Ebben a formában a Gránit ajánlata a Revolut érkezése mellett is kecsegtető alternatíva.

MBH Bank: alacsony havidíj, világos jövedelmi feltételek

Az MBH Banknál két számlacsomag is szóba jöhet ebben a jövedelmi sávban.

Az MBH Kedvezmény Számlacsomag már havi 100 ezer forintos jóváírástól elérhető, elektronikus kivonattal 572 forintos havi díjjal, míg a bankkártya havi díja 785 forint. A csomag elsősorban azoknak kedvez, akik digitálisan intézik ügyeiket, és nem bonyolítanak le sok átutalást.

A MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag már kifejezetten a 350 ezer forint feletti jövedelműeknek szól. Itt a havi számlavezetési díj 400 forintra csökken, és több alapművelet – például a kisebb összegű állandó vagy online átutalás – díjmentes. Ez a csomag azoknak lehet ideális, akik rendszeresen utalnak és több számlaműveletet végeznek havonta.

Erste Bank: kedvezmények aktív számlahasználóknak

Az Erste Privilégium „X” díjcsomag a 300–400 ezer forintos jövedelmi szinthez jól illeszkedik.

Megfelelő jóváírás esetén, amely minimum 225 000 forint egy összegben, vagy minimum 300 ezer forint két részletben, a havi ügyfélkapcsolati díj nulla forint, és a kisebb összegű belföldi forintátutalások szintén díjmentesek az online csatornákon. Előnye, hogy korlátlan számú forint- és devizaszámla nyitható benne, valamint az Erste digitális felületei (George Web és App) teljeskörűen használhatók.

Fontos ugyanakkor, hogy a feltételek nem teljesítése esetén a havi díj már több ezer forintra ugrik, így ez a csomag inkább a stabil jövedelmű, aktív ügyfeleknek kedvez.