Így drágulhat a bankolás 2026-ban: érdemes már jó előre felkészülni – ezt mindenki pénztárcája megérezheti

2025 végén sok háztartás és vállalkozás szembesül azzal a kérdéssel: drágább lesz-e a bankolás 2026-ban? Az ügyfelek egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a pénzügyi szolgáltatások nem csupán egyszerű tranzakciók, hanem költségtételek sorozata – számlavezetés, átutalás, készpénzfelvétel, kártyahasználat mind-mind egyedi díjakkal járhatnak. Bár 2025-ben részben egy szabályozási megállapodás és moratórium miatt sok bank nem emelte a díjakat, a következő évre nézve több olyan tényező is felmerül, amely komoly hatással lehet a banki költségekre.

2026: merre tartanak a bankolási díjak? – elemzés és várható trendek a banki költségekről / Fotó: Northfoto

Ez a moratórium átmeneti „fellélegzés” volt a fogyasztóknak, de nem oldotta meg azokat az alapkérdéseket, mint a bankok költségstruktúráját, a technológiai beruházások szükségességét, a szabályozói környezetet és a versenyt a fintech szolgáltatókkal, amelyek mind globálisan is meghatározzák a banki költségek alakulását.

2026 első fele: marad minden a régiben – de miért?

A 2026.első hat hónapjára vonatkozóan a jelenlegi díjak változatlanul érvényesek maradnak, kivéve a tranzakciós illeték hatását, amelytől a moratórium nem véd. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek számára rendelkezésre áll egy átmeneti időszak, amikor nem fognak széles körű díjemeléseket bevezetni ahhoz, hogy fedezzék működési költségeiket.

Ez az időszak azonban nem lesz „állóvíz”.

A pénzügyi szektorban – világszerte és Magyarországon is – folyamatosan nőnek a működési költségek: az infláció hatása, a technológiai beruházások (mobilbank, biztonság, automatizáció), a compliance és szabályozási terhek mind költségnövelő tényezők. Ezzel párhuzamosan a bankok profitja nem növekedett arányosan, így a nyitott kérdés az, miként osztják meg ezt a terhet az ügyfelekkel.

Mit jelenthet ez az ügyfeleknek? – várható banki költségek

A szakértők és piaci szereplők feltételezése szerint

2026 július 1-jétől akár tízszázalékos díjemelések is elképzelhetők a banki szolgáltatásoknál.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden bank minden díját ilyen mértékben növelik, de a bankok többsége élhet a lehetőséggel, hogy az éves igazításokat érvényesítse – egyrészt az inflációs kompenzáció, másrészt a megnövekedett költségek miatt.