Így drágulhat a bankolás 2026-ban: érdemes már jó előre felkészülni – ezt mindenki pénztárcája megérezheti
2025 végén sok háztartás és vállalkozás szembesül azzal a kérdéssel: drágább lesz-e a bankolás 2026-ban? Az ügyfelek egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a pénzügyi szolgáltatások nem csupán egyszerű tranzakciók, hanem költségtételek sorozata – számlavezetés, átutalás, készpénzfelvétel, kártyahasználat mind-mind egyedi díjakkal járhatnak. Bár 2025-ben részben egy szabályozási megállapodás és moratórium miatt sok bank nem emelte a díjakat, a következő évre nézve több olyan tényező is felmerül, amely komoly hatással lehet a banki költségekre.
Ez a moratórium átmeneti „fellélegzés” volt a fogyasztóknak, de nem oldotta meg azokat az alapkérdéseket, mint a bankok költségstruktúráját, a technológiai beruházások szükségességét, a szabályozói környezetet és a versenyt a fintech szolgáltatókkal, amelyek mind globálisan is meghatározzák a banki költségek alakulását.
2026 első fele: marad minden a régiben – de miért?
A 2026.első hat hónapjára vonatkozóan a jelenlegi díjak változatlanul érvényesek maradnak, kivéve a tranzakciós illeték hatását, amelytől a moratórium nem véd. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek számára rendelkezésre áll egy átmeneti időszak, amikor nem fognak széles körű díjemeléseket bevezetni ahhoz, hogy fedezzék működési költségeiket.
Ez az időszak azonban nem lesz „állóvíz”.
A pénzügyi szektorban – világszerte és Magyarországon is – folyamatosan nőnek a működési költségek: az infláció hatása, a technológiai beruházások (mobilbank, biztonság, automatizáció), a compliance és szabályozási terhek mind költségnövelő tényezők. Ezzel párhuzamosan a bankok profitja nem növekedett arányosan, így a nyitott kérdés az, miként osztják meg ezt a terhet az ügyfelekkel.
Mit jelenthet ez az ügyfeleknek? – várható banki költségek
A szakértők és piaci szereplők feltételezése szerint
2026 július 1-jétől akár tízszázalékos díjemelések is elképzelhetők a banki szolgáltatásoknál.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden bank minden díját ilyen mértékben növelik, de a bankok többsége élhet a lehetőséggel, hogy az éves igazításokat érvényesítse – egyrészt az inflációs kompenzáció, másrészt a megnövekedett költségek miatt.
Ez a lehetséges díjemelés különösen érzékenyen érintheti a mindennapi tranzakciókat – például a havi bankszámlavezetési díjat, mezei átutalásokat vagy kártyahasználati jutalékokat –, hiszen ezek azok a tételek, amelyeknél az ügyfél közvetlenül érzi a költségek változását.
Mi állhat a díjemelések hátterében?
Noha a moratórium megállította a díjak növekedését átmenetileg, az infláció és a működési költségek továbbra is fennállnak. A banki infrastruktúra karbantartása, új technológiák bevezetése és az ügyféligények növekedése mind drágábbá teszi a bankok működését. Ezenfelül a fintech cégek – mint a Revolut vagy a Wise – világszerte olcsóbb alternatívát kínálnak olyan szolgáltatásokban, amelyeket korábban csak bankon keresztül intézhettünk. Ezt a versenyt a hagyományos bankok gyakran nehezen viselik: egyrészt befektetnek a digitális szolgáltatásokba, másrészt meg kell tartaniuk profitabilitásukat.
Bár a hazai piac sajátosságai – például a magyar szabályozói moratórium – befolyásolják a helyi díjakat, az európai trendeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. A nemzetközi színtéren látszik, hogy a bankok – akár az Egyesült Államokban vagy Európában – növekvő költségekkel küzdenek, amelyek részben átkerülhetnek az ügyfelekre is. Például a JPMorgan 2026-ra nagyobb kiadásokkal számol, amelyek növelik a működési költségeket, és potenciálisan a díjakra is hatással lehetnek.
A bankok számára a kihívás tehát kettős: egyszerre kell versenyezniük a fintech szereplőkkel, fenntartaniuk a profitabilitást, és alkalmazkodniuk a szabályozói környezethez,
az ügyfelek számára pedig most egyre fontosabb lesz tudatosan választani és optimalizálni a pénzügyi költségeiket.
Mire készüljünk 2026-ban?
Várhatóan maradnak a 2024-es díjak, de a tranzakciós illeték hatása továbbra is érvényesül. 2026 júliusától több banknál díjemelések lehetnek, amelyek az inflációs hatások és a működési költség növekedése miatt akár 10 százalék körül vagy afelett is lehetnek. A banki díjak és szolgáltatások versenye tovább él, miközben a digitális szolgáltatások szerepe erősödik, kiváltképpen azért is, mert a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a Revolut Bank UAB hazai fióktelepének létrehozását. Az ügyfelek számára a 2026-os év lehetőséget ad arra, hogy tudatosabban viszonyuljanak pénzügyi szolgáltatásaikhoz, újragondolják bankszámlájukat, és optimalizálják költségeiket egy egyre versengőbb piacon.