Deviza
EUR/HUF386,1 +0,04% USD/HUF329,06 +0,13% GBP/HUF442,67 +0,04% CHF/HUF414,94 0% PLN/HUF91,37 -0,01% RON/HUF75,79 -0,08% CZK/HUF15,93 +0,09% EUR/HUF386,1 +0,04% USD/HUF329,06 +0,13% GBP/HUF442,67 +0,04% CHF/HUF414,94 0% PLN/HUF91,37 -0,01% RON/HUF75,79 -0,08% CZK/HUF15,93 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
számlavezetési díj
bank
2026
drágulás

Így drágulhat a bankolás 2026-ban: érdemes már jó előre felkészülni – ezt mindenki pénztárcája megérezheti

A háztartások és a vállalkozások számára egyre égetőbb kérdés, mire számíthatnak a következő évben a pénzügyeik terén. A banki költségek körüli bizonytalanság 2026 közeledtével ismét a figyelem középpontjába került, a háttérben pedig több, eddig kevéssé látható folyamat zajlik, amelyek érdemben befolyásolhatják a mindennapi pénzügyi döntéseket. Hogy pontosan mi és miért változhat, arra nem árt időben felkészülni.
Ballagó Dániel
2025.12.31, 05:57
Frissítve: 2025.12.31, 06:06

2025 végén sok háztartás és vállalkozás szembesül azzal a kérdéssel: drágább lesz-e a bankolás 2026-ban? Az ügyfelek egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a pénzügyi szolgáltatások nem csupán egyszerű tranzakciók, hanem költségtételek sorozata – számlavezetés, átutalás, készpénzfelvétel, kártyahasználat mind-mind egyedi díjakkal járhatnak. Bár 2025-ben részben egy szabályozási megállapodás és moratórium miatt sok bank nem emelte a díjakat, a következő évre nézve több olyan tényező is felmerül, amely komoly hatással lehet a banki költségekre.

bankok, magyar bankszövetség , banki költségek
2026: merre tartanak a bankolási díjak? – elemzés és várható trendek a banki költségekről / Fotó: Northfoto

Ez a moratórium átmeneti „fellélegzés” volt a fogyasztóknak, de nem oldotta meg azokat az alapkérdéseket, mint a bankok költségstruktúráját, a technológiai beruházások szükségességét, a szabályozói környezetet és a versenyt a fintech szolgáltatókkal, amelyek mind globálisan is meghatározzák a banki költségek alakulását.

2026 első fele: marad minden a régiben – de miért?

A 2026.első hat hónapjára vonatkozóan a jelenlegi díjak változatlanul érvényesek maradnak, kivéve a tranzakciós illeték hatását, amelytől a moratórium nem véd. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek számára rendelkezésre áll egy átmeneti időszak, amikor nem fognak széles körű díjemeléseket bevezetni ahhoz, hogy fedezzék működési költségeiket.

Ez az időszak azonban nem lesz „állóvíz”. 

A pénzügyi szektorban – világszerte és Magyarországon is – folyamatosan nőnek a működési költségek: az infláció hatása, a technológiai beruházások (mobilbank, biztonság, automatizáció), a compliance és szabályozási terhek mind költségnövelő tényezők. Ezzel párhuzamosan a bankok profitja nem növekedett arányosan, így a nyitott kérdés az, miként osztják meg ezt a terhet az ügyfelekkel.

Mit jelenthet ez az ügyfeleknek? – várható banki költségek

A szakértők és piaci szereplők feltételezése szerint

2026 július 1-jétől akár tízszázalékos díjemelések is elképzelhetők a banki szolgáltatásoknál. 

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden bank minden díját ilyen mértékben növelik, de a bankok többsége élhet a lehetőséggel, hogy az éves igazításokat érvényesítse – egyrészt az inflációs kompenzáció, másrészt a megnövekedett költségek miatt.

Ez a lehetséges díjemelés különösen érzékenyen érintheti a mindennapi tranzakciókat – például a havi bankszámlavezetési díjat, mezei átutalásokat vagy kártyahasználati jutalékokat –, hiszen ezek azok a tételek, amelyeknél az ügyfél közvetlenül érzi a költségek változását.

Mi állhat a díjemelések hátterében?

Noha a moratórium megállította a díjak növekedését átmenetileg, az infláció és a működési költségek továbbra is fennállnak. A banki infrastruktúra karbantartása, új technológiák bevezetése és az ügyféligények növekedése mind drágábbá teszi a bankok működését. Ezenfelül a fintech cégek – mint a Revolut vagy a Wise – világszerte olcsóbb alternatívát kínálnak olyan szolgáltatásokban, amelyeket korábban csak bankon keresztül intézhettünk. Ezt a versenyt a hagyományos bankok gyakran nehezen viselik: egyrészt befektetnek a digitális szolgáltatásokba, másrészt meg kell tartaniuk profitabilitásukat.

Bár a hazai piac sajátosságai – például a magyar szabályozói moratórium – befolyásolják a helyi díjakat, az európai trendeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. A nemzetközi színtéren látszik, hogy a bankok – akár az Egyesült Államokban vagy Európában – növekvő költségekkel küzdenek, amelyek részben átkerülhetnek az ügyfelekre is. Például a JPMorgan 2026-ra nagyobb kiadásokkal számol, amelyek növelik a működési költségeket, és potenciálisan a díjakra is hatással lehetnek.

A bankok számára a kihívás tehát kettős: egyszerre kell versenyezniük a fintech szereplőkkel, fenntartaniuk a profitabilitást, és alkalmazkodniuk a szabályozói környezethez, 

az ügyfelek számára pedig most egyre fontosabb lesz tudatosan választani és optimalizálni a pénzügyi költségeiket.

Mire készüljünk 2026-ban? 

Várhatóan maradnak a 2024-es díjak, de a tranzakciós illeték hatása továbbra is érvényesül. 2026 júliusától több banknál díjemelések lehetnek, amelyek az inflációs hatások és a működési költség növekedése miatt akár 10 százalék körül vagy afelett is lehetnek. A banki díjak és szolgáltatások versenye tovább él, miközben a digitális szolgáltatások szerepe erősödik, kiváltképpen azért is, mert a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a Revolut Bank UAB hazai fióktelepének létrehozását. Az ügyfelek számára a 2026-os év lehetőséget ad arra, hogy tudatosabban viszonyuljanak pénzügyi szolgáltatásaikhoz, újragondolják bankszámlájukat, és optimalizálják költségeiket egy egyre versengőbb piacon. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu