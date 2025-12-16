Már beadták a kérelmet, bankot nyitna a magyarok által is sokszor használt pénzforgalmi cég – mutatjuk, kire lőnének leginkább

A PayPal kérelmet nyújtott be egy bank alapítására az Egyesült Államokban. A kaliforniai San Joséban székhellyel rendelkező vállalat az utahi Pénzügyi Intézmények Felügyeletéhez, valamint az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társasághoz (FDIC) nyújtotta be a kérelmet egy ipari hitelintézet létrehozására – írja a Bloomberg a fizetési szolgáltató hétfői közlésére hivatkozva.

A PayPal bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban / Fotó: Northfoto

Jóváhagyás esetén a PayPal megerősítheti az amerikai kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési szolgáltatásait, valamint csökkentheti harmadik felektől való függőségét.

A PayPal Bank létrehozása erősíteni fogja üzletmenetünket, és javítja hatékonyságunkat, lehetővé téve, hogy még jobban támogassuk a kisvállalkozások növekedését és a gazdasági lehetőségeket az Egyesült Államok egész területén

– jelentette ki Alex Chriss vezérigazgató.

A fizetési szolgáltató emellett kamatozó megtakarítási számlák bevezetését is tervezi az ügyfelei számára. A vállalat közlése szerint 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt és tőkét biztosított.

A PayPal vezetője egyben arra figyelmeztetett, hogy „a tőkéhez jutás továbbra is jelentős akadály a növekedni és bővülni kívánó kisvállalkozások számára”.

A cég Mara McNeillt választotta a PayPal Bank elnökének. McNeill több mint húszéves banki és kereskedelmi hitelezési tapasztalattal rendelkezik, korábban pedig a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatójaként dolgozott.

A lépés hátterében az áll, hogy Donald Trump kedvezőbb szabályozási környezetet teremtett a fintech és a kriptovállalatok számára, hogy banki engedélyt szerezhessenek az üzleti tevékenységük bővítéséhez. Trump hivatalba lépése óta meg is ugrott a banki engedélykérelmek száma. A múlt héten az Egyesült Államok Valutafelügyeleti Hivatala (OCC) előzetes engedélyt adott több kriptoipari óriásnak – köztük a Ripple-nek és a Circle-nek – nemzeti letétkezelő bankok létrehozására, ami fontos lépés lehet a digitális eszközök bankszektorba történő integrálásában.

