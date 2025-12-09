BAT: tarolnak a nikotinpárnák és az e-cigaretták, de a kínaiak rárepültek már erre a piacra is

A fogyasztókkal nincs különösebb gondja a British American Tobacco (BAT) vezetésének, az elé gördített adminisztratív, szabályozói akadályokkal viszont annál inkább, nem is beszélve a dohánygyártó termékeinek támasztott erős konkurenciáról, amely sokszor illegális módszerekkel támadja az állásait. A BAT előzetes éves forgalmi összesítése is ezt hozza fel magyarázatul arra, hogy az előrejelzettnél alacsonyabb bevételnövekedést jeleznek előre.

A BAT londoni székházából irányítják a dohánymulti globális üzleti tevékenységét / Fotó: AFP

A társaság 2 százalék körüli mértékben tudja növelni idei bevételeit az előzetes becslések szerint, míg jövőre a középtávú terv 3-5 százalékos keretein belül próbál maradni, de annak inkább az alsó szélét tekintik reális célkitűzésnek. A 4-6 százalékos korrigált üzemi nyereségnövekedési rátával kapcsolatban nem tettek negatív korrekciót, az idei üzleti évet 2 százalékos profitgyarapodással tudják zárni.

Megtorpanhat a BAT forgalmának növekedése

A BAT a konkrét forgalmi adatait nem részletezte a kedden reggel kiadott közleményében, de a trendeket felvázolta. E szerint a világ legnagyobb dohánygyártója a következő generációs termékekre, így az e-cigarettákra és a nikotintasakokra fókuszál, ezek szépen is fogynak, de az értékesítés igazi fellendülését számos piacon ezen szabályozatlan termékek elleni átfogó fellépés nehezíti, s az, hogy

a zavarosban halászó kínai konkurensek alacsonyabb áraikkal elhappolják előlük a vásárlókat.

De azért szépen halad a szekér, az e-cigaretták és a nikotintasakok alkotta „új kategória” címke alatt futó üzletág bevételbővülése a második félévben már két számjegyű volt, különösen a Velo nikotintasakok iránt fokozódik a kereslet.

A fogínyre helyezett párnácskákon keresztül fokozatosan felszívódó nikotin hosszan tartó hatása vonzó az élénkítőszert használók számára, de ez is ugyanolyan függéshez vezethet, mint a hagyományos cigaretták szívása. A többi között

a Dunhill,

a Kent,

a Lucky Strike,

a Pall Mall

és a Rothmans

márkáiról ismert, Magyarországon is gyártóbázissal rendelkező brit–amerikai dohányipari vállalat épp a legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban szembesül a legnehezebb kihívásokkal.