BAT: tarolnak a nikotinpárnák és az e-cigaretták, de a kínaiak rárepültek már erre a piacra is
A fogyasztókkal nincs különösebb gondja a British American Tobacco (BAT) vezetésének, az elé gördített adminisztratív, szabályozói akadályokkal viszont annál inkább, nem is beszélve a dohánygyártó termékeinek támasztott erős konkurenciáról, amely sokszor illegális módszerekkel támadja az állásait. A BAT előzetes éves forgalmi összesítése is ezt hozza fel magyarázatul arra, hogy az előrejelzettnél alacsonyabb bevételnövekedést jeleznek előre.
A társaság 2 százalék körüli mértékben tudja növelni idei bevételeit az előzetes becslések szerint, míg jövőre a középtávú terv 3-5 százalékos keretein belül próbál maradni, de annak inkább az alsó szélét tekintik reális célkitűzésnek. A 4-6 százalékos korrigált üzemi nyereségnövekedési rátával kapcsolatban nem tettek negatív korrekciót, az idei üzleti évet 2 százalékos profitgyarapodással tudják zárni.
Megtorpanhat a BAT forgalmának növekedése
A BAT a konkrét forgalmi adatait nem részletezte a kedden reggel kiadott közleményében, de a trendeket felvázolta. E szerint a világ legnagyobb dohánygyártója a következő generációs termékekre, így az e-cigarettákra és a nikotintasakokra fókuszál, ezek szépen is fogynak, de az értékesítés igazi fellendülését számos piacon ezen szabályozatlan termékek elleni átfogó fellépés nehezíti, s az, hogy
a zavarosban halászó kínai konkurensek alacsonyabb áraikkal elhappolják előlük a vásárlókat.
De azért szépen halad a szekér, az e-cigaretták és a nikotintasakok alkotta „új kategória” címke alatt futó üzletág bevételbővülése a második félévben már két számjegyű volt, különösen a Velo nikotintasakok iránt fokozódik a kereslet.
A fogínyre helyezett párnácskákon keresztül fokozatosan felszívódó nikotin hosszan tartó hatása vonzó az élénkítőszert használók számára, de ez is ugyanolyan függéshez vezethet, mint a hagyományos cigaretták szívása. A többi között
- a Dunhill,
- a Kent,
- a Lucky Strike,
- a Pall Mall
- és a Rothmans
márkáiról ismert, Magyarországon is gyártóbázissal rendelkező brit–amerikai dohányipari vállalat épp a legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban szembesül a legnehezebb kihívásokkal.
A szabályozás szigorodása rontja a kilátásokat
Az e-cigaretták és nikotinpárnák forgalmazásához előzetes hatósági engedély kell a szabályozásért felelős FDA részéről, amely több innováció esetében is visszadobta a dokumentációt, például a Vuse e-cigaretta termékcsalád egyes elemeire, a mentolos és az ízesített termékekre.
Ez hátráltatja a piacra lépést, mivel a jogi procedúra költséges és időrabló, eközben pedig a kínaiak készségesen kiszolgálják az amerikai fogyasztókat sokszor illegális, kétes eredetű termékeikkel.
A másik gond, hogy számos szövetségi államban helyi korlátozásokat vagy tiltásokat vezettek be ízesített e-cigarettákra és más ízesített nikotintermékekre, ezzel csapást mérve a forgalomra. A BAT marketingstratégiája és a fogyasztást népszerűsítő kampányai is szigorú korlátok közé lettek szorítva, a cég nem élhet olyan kockázatcsökkentő állításokkal, amelyeket előzetesen nem hagyott jóvá az FDA. Az engedélyeztetési procedúra a marketinghatékonyságot korlátozza, a tudományos alátámasztás magas költségeiről nem is beszélve.
A részvényárfolyam a fellegekben jár
Mindennek ellenére a British American Tobacco nemcsak a fogyasztók, de a befektetők körében is a kedvencek közé tartozik, a vállalat részvényárfolyama 42 százalékkal erősödött az idén, ám ebből lejön majd az a több mint 3 százalékos tétel, amit a gyengébb jövő évi kilátások miatt elszenvedhet. Legalábbis a nyitás előtti kereskedésben ennyit esett a BAT kurzusa. Ezen még az a bejelentés sem segített, hogy a társaság ma egy 1,3 milliárd fontos részvény-visszavásárlási programot hirdetett meg.
Hatvanmilliárdért épül Baranyában a BAT új gyáregysége
Valódi nikotinpárna-gyártó nagyhatalommá válik Magyarország, amint belép a termelésbe a BAT várhatóan a jövő év végére elkészülő új, mintegy 7500 négyzetméteres pécsi gyáregysége, amely nagyságrendekkel növeli a cég nikotintasak-gyártó kapacitását. A jelenlegi nyolc helyett akkor 24 gyártósoron állítják majd elő a terméket. A beruházásnak köszönhetően a jelenlegi 1200 fős foglalkoztatotti létszámot 450 fővel bővítik majd.