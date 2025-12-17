Deviza
EUR/HUF385,8 +0,08% USD/HUF329,27 +0,36% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF413,05 +0,12% PLN/HUF91,52 +0,02% RON/HUF75,78 +0,11% CZK/HUF15,87 +0,07% EUR/HUF385,8 +0,08% USD/HUF329,27 +0,36% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF413,05 +0,12% PLN/HUF91,52 +0,02% RON/HUF75,78 +0,11% CZK/HUF15,87 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BAMOSZ
hozam
befektetés
alapkezelők
befektetési alap

Befektetés: nagyítóval kell keresni a hozamokat, de így is új csúcson a magyarok egyik kedvence

Noveberben lassított, de így is új rekordszintre emelkedett a hazai befektetési alapok vagyona. A bőséges megtakarítások ugyanis kompenzálni tudták a kedvelt befektetés elmaradó hozamait.
K. T.
2025.12.17, 06:24

Novemberben lassított a hazai befektetési alapok vagyonának bővülése, ám ezzel együtt is új csúcsra ért a kdvelt befektetés nettó eszközértéke a  a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) kedden közzétett adatai szerint.

befektetés, befektetési alapok
Öntik a pénzt az alapkezelőkhöz, bár novemberben nem sok hozamot termelzt ez a befektetés / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

Az eszközosztály vagyona csekély 0,2 százalékkal emelkedett az október vége óta eltelt egy hónap során, ezzel pedig minden korábbinál magasabbra, 20 237,9 milliárd forintra nőtt.

A megtakarításoknak köszönhető a befektetési alapok újabb rekordja

Az újabb, 35 milliárd forintos bővülés teljes egészében a beérkező friss megtakarításoknak köszönhető, az ügyfelek ugyanis 70 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél. A hozamok novemberben ugyanakkor nem támogatták őket, a leforduló árfolyamok 35 milliárd forinttal mérsékelték a befektetések értékét.

A bő 6150 milliárd frorinttal magasan a legnagyobb méretű kategóriának számító kötvényalapokból 12 milliárd forintnyit váltottak vissza, és mivel a hozamok sem alakultak kedvezően, ezért 0,3 százalékkal apadt az ilyen portfóliók összértéke.

A második legméretesebb terméktípus, az abszolút hozamú alapok másfél százalékos gyarapodást tudtak felmutatni, köszönhetően a kiemelkedően magas, 63 milliárd forintos befektetői érdeklődésnek. Az árfolamok itt is lefelé vették az irányt, tompítva a bővülést.

A 3200 milliárdos vagyon útját egyengető vegyes alapokba 23 milliárd forint friss megtakarítás érkezett, ez pedig kellett is ahhoz, hogy a negítív hozamokat ellensúlyozzák. A harmadik legnagyobb terméktípus így szerény, 0,3 százalékos növekedéssel nyugtázta az év utolsó előtti hónapját.

Ritka volt az ősz végén jól fialó befektetés

Az ugyacsak a méretesebb kategóriák közé tartozó zárt körű valamint ingatlanalapoknak még ennyire sem futotta, előbbi 0,6 százalékkal, utóbbi 0,2 százalékkal zsugorodott novemberben. A zárt körű alapokból hét milliárdot, az ingatlanos ezsközökből nyolc milliárd forintot vontak ki a kezelés alól, a hozamok pedig csak utóbbinál tudták némileg tompítani ezek hatását.

A részvényalapok egy százalékkal gyarapodtak, de mivel a tőzsdéken elmaradt az újabb felívelés, ez kizárólag az ilyen termékekbe érkező bőséges, 25 milliárd forintnyi friss tőkének volt betudható.

Gyengén muzsikáltak viszont a tőkevédett alapok és a pénzpiaci kategória is, ahol az elmaradó hozamokat jelentős, 19 milliárd, illetve 10 milliárd forint tőkekivonás súlyosbította, 2,7-2,4 százalékos visszaesést eredményezve.

A kisebb méretű, nagyságrendileg 200 milliárdos vagyonnal rendelkező árupiaci alapok jelentős, 11 százalékos méretugrást hajtottak végre, amiben az arányaiban kimagasló, 15 milliárd forintos beérkező megtakarítás mellett a jókora, hét milliárd forintos pozitív hozamok egyaránt közejátszottak.

A legkisebb, alig 20 milliárd forintot kezelő származtatott alapok erodálódása tovább folytatódott a csökkenő hozamok hatására.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu