Befektetés: szédületesen gyorsan hízik, a hozamokkal viszont adós maradt a befektetők kedvence – sokan hoppon maradtak
Újabb csúcsra futott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona az Egyesült Államokban, a költséghatékony és diverzifikált befektetés ezzel már közel 13,2 ezermilliárd dollár méretűre hízott november végére.
A tengerentúlon kibocsátott ETF-ek összvagyona újabb szűk 1 százalékkal nőtt, ezzel pedig október után újabb történelmi rekordszintre, 13 179, 6 milliárd dollárra ért a FactSet pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb statisztikája szerint.
A megtakarítóknak köszönhető az újabb amerikai ETF-csúcs
Az újabb, valamivel több mint 113 milliárd dolláros bővülésre negatív piaci környezetben, kissé leforduló eszközárak mellett került sor. A befektetők maguk is kissé visszavettek, az előző havinál 13 százalékkal kisebb összeget, 147,7 milliárd dollárt helyeztek el ezekbe a termékekbe.
A friss megtakarítások
- zöme, 103,3 milliárd dollár a részvény ETF-ekbe érkezett, ez közel kétmilliárd euróval több az októberi volumennél.
- A kötvényes eszközök iránti kereslet eközben 16 százalékkal 43,7 milliárd dollárra mérséklődött.
- A pénzpiaci és kripto fókuszú ETF-ek 3,45 milliárdos tőkekiáramlást regisztráltak az októberi 6,9 milliárd dolláros bővülés után.
- A vegyes ETF-ek nettó értékesítése 58 százalékkal 676 millió dollárra zuhant vissza.
- Az árupiaci termékekbe érkező megtakarítások harmadára, kétmilliárd dollárra zsugorodtak az októberi szinthez képest.
- Az alternatív eszközök iránti befektetői kereslet ötödével mérséklődött, 1,5 milliárd dollárra.
Az év eleje óta ezzel már összesen 1,26 ezermilliárd dollárt szívott fel az amerikai ETF-szektor.
A hozamok ezúttal elmaradtak
A meglévő eszközök értéke a jelentős tőkebeáramlás mellett is szerény mértékben nőtt a mostoha piaci környezetben. A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező részvény-ETF-ek stagnáltak, a kötvényes portfóliók értéke bő 2 százalékkal emelkedett, míg a legkisebb, többféle kategóriát magába foglaló egyéb szegmens tudott csak 10 százalék feletti kiugró növekedést felmutatni.
Zavarba ejtően sok új befektetés közül lehet választani
A kereslettel együtt a kínálat is bővült, november során 118 új ETF-et hoztak létre a befektetési szolgáltatók. A legtöbb új eszköz a piaci logikához igazodva részvény-ETF-volt, szám szerint 72. kötvénykitettséget adó termékből 23 új indult, pénzpiaci és kriptós ETF-ekből pedig 15-öt hoztak létre. Az alternatív ETF-ek kínálata hat új termékkel bővült.
A piac szédületes bővülésére jellemző, hogy 2025 első 11 hónapja során már több mint ezer új tőzsdén kereskedett alap indult el csak az Egyesült Államokban.