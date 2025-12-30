Ígéretes vállalatok, avagy ki okozhatja 2026 meglepetését a tőkepiacon?
Mi várható jövőre a devizapiacon? Beszélhetünk részvénypiaci AI-buborékról? Merre tart az arany? Kérdések, amelyek gyakran felmerülnek, amikor a 2026-os év tőkepiaci esélyeit latolgatjuk. Vannak azonban olyan vállalatok, amelyekről kevesebb szó esik, pedig megérdemelnék a figyelmet, hiszen mind tevékenységüket, mind az általuk biztosított befektetői perspektívát tekintve kiemelkedőek.
A Ferrari (RACE.IT) a luxus sportautók ikonikus szereplője, amely egyedülálló módon ötvözi a hagyományt és a csúcstechnológiát. A vállalat tudatosan, kontrollált ütemben növekszik, és 2026 és 2030 között évente átlagosan négy új modell bemutatását tervezi, köztük az első teljesen elektromos Ferrari, a Ferrari Elettrica piacra lépését. A fejlesztési beruházások célja a márka pozíciójának erősítése úgy, hogy közben megmaradjon a Ferrari exkluzivitása. A következetes árbevétel-növekedés és a magas árrés szinten tartása erős, kiszámítható készpénztermelő képességet biztosít. Erős márkaerejével és következetes innovációjával a Ferrari továbbra is vonzó, hosszú távú befektetési lehetőségnek tekinthető.
Az AbCellera (ABCL.US) jó példája annak, hogyan alakíthatja át a modern technológia az orvostudományt: a vállalat mesterséges intelligenciát, gépi tanulást és egysejtes elemzést használ új terápiás lehetőségek azonosítására. Platformja a nagy adathalmazokat, a biológiát és a robotikát integrálja egy automatizált rendszerbe, amely nehezen másolható technológiai előnyt jelent. A cég már most is rendelkezik aktív klinikai projektekkel és globális gyógyszergyártókkal kötött partnerségekkel, amelyek kézzelfogható bevételeket és gyakorlati alkalmazásokat hoznak. Stabil pénzügyi helyzete és fegyelmezett költséggazdálkodása több évre előre tervezhető fejlesztési pályát biztosít, miközben 2026 első fele számos fontos mérföldkő elérésének időszaka lehet.
A Symbotic (SYM.US) a logisztikai automatizáció egyik vezető szereplője, amely fejlett mesterséges intelligenciát és robotikát alkalmaz olyan nagy ügyfelek kiszolgálására, mint a Walmart vagy az Albertsons. A vállalat mintegy 22,4 milliárd dollár értékű megrendelésállománnyal rendelkezik, ami kiváló bevételi láthatóságot ad a következő évekre, miközben folyamatosan nő a telepített rendszerek száma. Stratégiai fókusza az innováción van, ideértve az új generációs, nagy hatékonyságú raktármegoldások fejlesztését és a kulcsfontosságú ügyfelekkel való partnerségek elmélyítését. Bár rövid távon jelentkezhetnek működési kihívások, a hosszú távú kilátások kifejezetten kedvezőek a logisztikai automatizáció és az intelligens, AI alapú megoldások iránti növekvő kereslet miatt.
A Banco Macro (BMA.US) az argentin gazdaság fokozatos stabilizációjának és a pénzügyi szektor javuló hangulatának egyik első számú nyertese lehet. A bank erős tőkehelyzettel és viszonylag alacsony kockázatú, lakossági fókuszú hitelezéssel tűnik ki, ami növeli ellenálló képességét és támogatja kamatmarzsát. A legutóbbi választásokat követő, kedvezőbb piaci hangulat és Javier Milei elnök erősödő politikai pozíciója külföldi tőkebeáramlást ösztönzött. A Banco Macro jelenleg körülbelül 7 százalékos osztalékhozamot kínál. A banki ár a könyv szerinti értékhez viszonyított mutatója (P/B) nagyjából 1,5 körül alakul. Ha az argentin makrogazdasági normalizáció folytatódik, és a hitelkereslet tovább élénkül, a helyi bankok értékeltsége visszatérhet a történelmi szintek közelébe, nagyjából háromszoros P/B értékhez, ami jelentős felértékelődési potenciált jelez a Banco Macro részvényei szempontjából.
A Cohort (CHRT.UK) speciális, kisebb brit hadiipari gyártókból álló csoport, amely fejlett katonai rendszereket fejleszt és szállít, többek között radarokat, szonárokat és kommunikációs megoldásokat. A vállalat a védelmi iparág speciális, magas hozzáadott értékű szegmenseire koncentrál, és a közelmúltban megvalósított földrajzi diverzifikációja lehetőséget adhat arra, hogy értékeltsége felzárkózzon a gyorsan növekvő szektor más szereplőihez. A cég már most is jelentős megrendelésállományból dolgozik: 614 millió font értékű szerződésállománnyal rendelkezik, miközben piaci kapitalizációja körülbelül 600 millió font. Emellett az Egyesült Királyság fegyveres erőinek tervezett bővítése szinte teljes egészében összhangban áll a Cohort termékkínálatával, ami további növekedési potenciált teremt.
A tőkepiaci kilátások elemzésekor hajlamosak vagyunk a sokat emlegetett trendekre és a legnagyobb vállalatokra koncentrálni. Ugyanakkor bőven van lehetőség arra, hogy mélyebbre ássunk, és felfedezzük azokat a szereplőket, amelyek csendben, de következetesen építik jövőjüket. Az itt bemutatott vállalatok jó példái annak, hogy az innováció, a stratégiai fókusz és a pénzügyi stabilitás hosszú távon komoly értéket teremthet – még akkor is, ha nem ők szerepelnek nap mint nap a címlapokon.