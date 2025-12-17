Elképesztő forgalomban hatalmasat szakadt az MBH, 85 milliárdos forgalommal tépték a pesti parkettet a befektetők

A nyugat-európai tőzsdéken felemás hangulat uralkodott a nap során, a brit FTSE 1,1 százalékos pluszba került 17 óra környékére, a francia és a német tőzsdék viszont egyaránt pirosban járnak a zárás előtt fél órával. Az Euro Stoxx 50 0,2 százalékos gödörben jár. Az amerikai részvénypiac is ilyen formát mutat, a Nasdaq és az S&P nagyobb mínuszban, a Dow Jones 0,1 százalékos esésben jár.

Lejtőn a forint

A forintnak nincs jó napja, Varga Mihály jegybankelnök keddi kamatdöntést követő szavai ugyanis arra engednek következtetni, hogy az MNB hamarosan komolyan is megfontolhatja a kamatcsökkentést eshetőségét, ez pedig gyengítené a forint kamattámaszát, eladói nyomás alá helyezve ezzel a devizánkat. Az euróval szemben 0,7 százalékkal 388,4-ig gyengült a kereszt a nap során.