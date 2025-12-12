Visszafogott nappal zárta a hetet a BÉT, nyugaton sem volt kirobbanó a hangulat
Gyenge, de emelkedést mutató nappal zárta a hetet a BÉT, a pesti parkett nagyjaiból szinte egységesen hiányzott a lendület a hét utolsó kereskedési napján. A BUX index 0,36 százalékkal 109 607 pontig emelkedett a nap végére, a parkett forgalma átlag alatti, 11,4 milliárd forint volt.
Az OTP 0,23 százalékkal 34 400 forintig, a Mol 0,07 százalékkal 2 940 forintig, a Richter 0,83 százalékkal 9 710 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,26 zsázalékkal 1 770 forinti emelkedett a nap végére.
A nyugat-európai tőzsdéken vegyes a kép, a német DAX és a francia CAC minimális pluszban jár a magyar zárás idején, a brit FTSE viszont 0,3 százalékos gödörben találta magát ezidőtájt. Az átfogó Euro Stoxx 50 0,1 százalékos értékvesztésben van. Az amerikai tőzsde sem kezdett túl szépen, a Nasdaq 1,1, az S&P 500 pedig 0,6 százalékot esett a nyitás után másfél órával, a Dow Jones ugyanott jár, ahol kezdte a napot.
A forint gyenge nappal zárja a hetet
A forintnak nem volt túl erős napja, mindkét fontosabb fronton értékvesztéssel zárja a hetet a hazai deviza. Az euróval szemben 0,6 százalékos a napi mínusz, 382,6-ról 385,0-ig gyengült a magyar pénz az esti órákra.
A dollárral szemben sem brillírozott az arany, a reggeli 326 környéki árfolyamról 328,2-ig gyengült a jegyzés a magyar tőzsdezárás idejére, ez szintén 0,6 százalék körüli napi lejtmenetnek felel meg.