BÉT: meglepte a befektetőket az OTP, a Mol viszont nagyot menetelt

A nyugat-európai tőzsdéken jó hangulatban telt a kereskedés, a német DAX 0,9, a francia CAC 0,5, a brit FTSE pedig 0,2 százalékos pluszban jár a pesti parkett zárása környékén. Az amerikai tőzsde visszafogottan rajtolt, a Nasdaq 0,3, az S&P pedig 0,2 százalékos gödörben nyitott, a Dow 0,1 százalékos pluszban kezdett.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forintnak nem volt túlzottan erős napja, mindkét fontosabb fronton kisebb napi értékvesztésbe csúszott a jegyzés. Az euró ellenében 0,3 százalékos a napi mínusz, 382,2 környékén keresi az irányt a kereszt.