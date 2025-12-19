Jól indult a nap a tőzsdén, zöldbe borult a magyar parkett - a forint viszont nincs ilyen jó formában

Zöldben kezdett a pesti parkett pénteken, a magyar blue chipek mindegyike erősödni tudott a kezdő gongszó után. A BUX index 0,24 százalékkal, 109 805 pontig erősödött.

Erősen kezdte a pénteket a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Erősen kezdte a pénteket a BÉT

Az OTP 0,29 százalékkal, 34 960 forintig, a Mol 0,49 százalékkal, 2844 forintig, a Richter 0,21 százalékkal, 9700 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,33 százalékkal, 1808 forintig emelkedett a kereskedés első perceiben.

Az amerikai tőzsde meggyőző zöldben zárt csütörtökön, a nyugati piacok viszont iránykereséssel kezdtek a pénteki nyitásban, a legtöbb nagy index minimális, 0,1 százalék alatti mozgást mutatott csak az első percekben.

Megbotlott a forint, és ez annyira nem is meglepő

A forint nagyobb kilengésekkel, kisebb csúszással kezdte a napot, és ez a mozgás könnyen nagyobb trenddé is válhat a nap során: a japán jegybank ugyanis a magyar idő szerinti hajnali órákban megemelte az alapkamatot, ami a globális carry trade-ek visszahúzódásával járhat, ennek pedig a forint lehet az egyik legnagyobb vesztese. A magyar devizát ugyanis hazai oldalról a magas kamatkörnyezet tartja a jelenlegi szintjein, a devizánk keresletéhez ugyanakkor az is hozzájárul, hogy a carry kiinduló országaiban alacsony a ráta, így olcsón jutnak hitelhez a befektetők: Japán ezért az ilyen ügyletek egyik legjelentősebb kiindulópontja volt az elmúlt években, a dráguló hitelek viszont már pozícióik újragondolására bírhatják a befektetőket, főleg egy olyan, idén brutális árfolyamnyereséget is termelő pozíció kapcsán, mint a forint.

A reggeli, illikvid órákban az euróval szemben 0,2 százalékot gyengült már az euróval szemben a forint, 388,3-ig süllyedt a kereszt.