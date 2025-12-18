Nagyot ment az OTP, ismét csúnya pofonba futott az MBH
Felemás napja volt a pesti tőzsdének csütörtökön, a BÉT nagyjai közül az OTP nyerte a legnagyobbat a hét utolsó előtti kereskedési napján. A BUX index 0,7 százalékkal 109 547 pontig emelkedett a nap végére átlag felettinek mondható, 15,7 milliárd forintos forgalomban.
Felemás napot zárnak a BÉT nagyjai
Az OTP 1,6 százalékkal 34 860 forintig, a Richter 0,89 százalékkal 9680 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1802 forintig emelkedett a nap végére, a Mol viszont 1,46 százalékkal 2830 forintig süllyedt.
Az MBH részvénye továbbra sem talált magára a diszkonton értékesített saját részvények jóváírása után, a bankpapírt a szerdai 20 százalékos mínusz után csütörtökön is lefelé húzták a befektetők.
A nyugat-európai tőzsdék zöldben járnak a magyar zárás idején, a német DAX 0,9, a francia CAC 0,7, a brit FTSE 0,5, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,9 százalékos pluszban jár öt óra környékén. Az amerikai tőzsde erőteljes pluszban nyitott, a Nasdaq 1,8, az S&P 1,3, a Dow pedig 0,9 százalékkal jár a tegnapi zárás felett.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint gyengébb délelőtt után délutánra mindkét fronton nagyot tudott javítani, ebben nagy szerepe volt a vártnál enyhébb amerikai inflációs adatnak is. Az euróval szemben 0,4 százalékkal 378,7-ig erősödött a devizánk a pesti tőzsdezárás idejére.
A dollár ellenében 0,25 százalékos a napi nyerő, 330,5 környékén adják a zöldhasú egységét.