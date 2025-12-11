Kettészakadt a BÉT, nagy nyertesek és nagy vesztesek a ring két oldalán

Mozgalmas, de ellenkező előjelű izgalmakban sűrű napjuk volt a BÉT nagyjainak csütörtökön, a pesti parkett nagyjainak fele szép zöldben, másik fele jelentős pirosban zárta a napot. A BUX index 0,6 százalékkal, 109 213 pontig erősödött a nap végére, a magyar tőzsde forgalma átlag feletti, 17,7 milliárd forint volt.

Kettészakadt a mezőny a BÉT-en

Az OTP és a Mol tette ki a nyertes csapatot, előbbi 1,84 százalékkal, 34 320, utóbbi 0,4 százalékkal, 2938 forintig erősödött a nap végére, a Richter viszont 1,2 százalékkal, 9630 forintig süllyedt, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékos mínuszban, 1748 forinton zárta a napot.

A blue chipeken túl kiemelendő a 4iG részvénye is, amely nem zárt szép napot, az árfolyam 5 százalékos mínuszban, 4195 forinton végzett.