Az évtized ralijának indult, mérhetetlen csalódás lett belőle: sokat markolt 2025-re a bitcoin, de roppantul keveset fogott - ilyen volt a token idei éve

Amilyen erősen indult az év a kriptopiacon, akkora koppanást hozott a második fél év az alternatív devizapiac befektetői számára, Donald Trump ugyan elkezdte beváltani a szektornak tett ígéreteit, legnagyobb bánatukra azonban azokat az ígéreteit is megvalósította, amelyeket a világgazdaság felforgatásával kapcsolatban tett még a kampányban. És ugyan ennek az első hullámait még sikerrel vette a kriptopiac, az év végére azonban belefáradtak a befektetők a rengeteg kérdőjel okozta hatalmas kockázatba, és november végére kíméletlenül leütötték a bitcoin árfolyamát. Pedig az esztendő olyan szépen indult.

Erősen indult az év a bitcoinnak, de gyorsan jött a pofon / Fotó: ff-photo / Shutterstock

Az év első hónapjában a bitcoin abszolút felülteljesítette a piacot, Donald Trump beiktatásának örömére 16-18 százalékos pluszba került a token január végére, köröket verve ezzel minden más, most általunk vizsgált eszközre (arany, S&P 500, BUX index). Az eufória annak volt köszönhető, hogy a piac várta Trump kriptopiaccal kapcsolatos ígéreteinek beváltását, ezért csúcsról csúcsra spekulálták a tokent a piacon. A várva várt bejelentések azonban csak nem akartak megérkezni, hiszen Trump agendájában – érhető módon – nem a kriptós ígéretek beváltása foglalta el az első helyet, az örömujjongás így elcsöndesedett, és a bitcoin hirtelen alulteljesítővé vált a piacon.

A befektetők ekkor még nem sejtették, mekkora szakadás előtt is állnak pontosan.

Trump ugyanis elkezdte pedzegetni a globális kereskedelmet teljes egészében felforgató vámcsomagjának érkeztét, az ezzel kapcsolatos félelmek pedig nem csak a bitcoint rántották a mélybe, de az amerikai részvénypiacot is. A felszabadulás napjaként aposztrofált áprilisi széles körű vámbejelentés pedig feltette az i-re a pontot, ekkorra a bitcoin már 21 százalékos értékvesztésben volt az év elejétől fogva, a három hónappal korábbi lokális csúcsról pedig majdnem 40 százalékos szakadásba került a token.

„Innen szép nyerni” – a bitcoin pedig ezt magára vette

Ahogy a piac elkezdett magához térni a vámkatasztrófa állapotából, és világossá vált, hogy nem eszik olyan forrón azt a bizonyos kását, a bitcoin is magára talált: mint kimondottan magas bétájú befektetés, emelkedésével lekövette az amerikai részvénypiac irányváltását, majd hamarosan felül is múlta, május közepére visszaszerezte év eleji csúcsszintjeit, július 14-re pedig már olyan szédületes vevői nyomásban úszott a parkett, hogy a bitcoin 23 százalékpontot vert az amerikai tőzsdére, még a kiválóan teljesítő magyar részvénypiacot, sőt, az év legnagyobb sztárját, az aranyat is lenyomta – igaz, mint utóbb láttuk, csak átmenetileg.