Deviza
EUR/HUF387 +0,39% USD/HUF330,25 +0,66% GBP/HUF440,72 +0,04% CHF/HUF414,77 +0,54% PLN/HUF91,93 +0,46% RON/HUF76 +0,4% CZK/HUF15,9 +0,24% EUR/HUF387 +0,39% USD/HUF330,25 +0,66% GBP/HUF440,72 +0,04% CHF/HUF414,77 +0,54% PLN/HUF91,93 +0,46% RON/HUF76 +0,4% CZK/HUF15,9 +0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 351,27 -0,37% MTELEKOM1 802 +1,22% MOL2 878 +0,97% OTP34 360 -0,7% RICHTER9 735 -1,23% OPUS550 -0,91% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 087,54 -0,4% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 420,89 +0,3% BUX109 351,27 -0,37% MTELEKOM1 802 +1,22% MOL2 878 +0,97% OTP34 360 -0,7% RICHTER9 735 -1,23% OPUS550 -0,91% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 087,54 -0,4% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 420,89 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptopiac
kriptodeviza
token
bitcoin

Hiába minden, képtelen lendületet venni és az idei év egyik legnagyobb csalódása a bitcoin: továbbra is botladozik, csúnya évet zárhat a token

A legnagyobb kriptodeviza árfolyama egy hónapja nem tud tartósan elszakadni a 85 ezer dolláros szinttől, ha minden így marad, 7 százalékos mínuszban zárhatja az évet a token. Pedig nagyon szépen indult a bitcoin éve.
Mészáros Gergő
2025.12.17, 13:23
Frissítve: 2025.12.17, 13:23

Megpróbálta ugyan megtörni a gyenge szériáját a bitcoin december elején, de a token feltámadása csak ideig-óráig tartott: a legnagyobb kriptodeviza el tudott ugyan távolodni az idei mélypont környékét jelentő 80 ezer dolláros szinttől, ahová november végével szakadt, ám a futam 90 ezer dollár környékén ismét kifulladt, és december második felébe lépve ismét lefelé trendel az árfolyam, a 85 ezer dolláros lélektani határ jelenti számára jelenleg a támaszt látszólag. 

Bitcoin.,Bitcoin,Chart,Background,Concept.,Crypto,Money,News,Concept,Idea.
Átmenetinek bizonyult a bitcoin felpattanása / Fotó: Aricancaner / Shutterstock

Átmenetinek bizonyult a bitcoin felpattanása

Ritka rapszodikus éve volt a bitcoinnak: az első hetekben Trump beiktatásának és az általa a kriptopiacnak tett ígéreteknek köszönhetően történelmi csúcsra futott az árfolyam már január közepére, utána viszont gyorsan következett a nagy koppanás, a kriptós lépések ugyanis nem jöttek, a vámok viszont igen – ezek egy csapásra kirántották a talajt a befektetők lába alól világszerte, gyakorlatilag minden eszköz árfolyamán szélsebes szakadást idézve elő, a bitcoin pedig, mint a kockázatos eszközök között is egy extrém volatilis elem, nyomban földbe állt, és egészen 75 ezer dollárig szakadt napok leforgása alatt. 

 

Aztán ahogy a tágabb tőkepiac elkezdett talpra állni, a bitcoin ismét demonstrálta magas bétáját, és lekörözte az S&P 500-at, 

  • augusztusban már a 120 ezer, 
  • szeptemberben pedig a 125 ezer dolláros szinten adták a tokent, 
  • aztán ismét beütött a krach, 30 százalékot szakadt a kurzus, és november második fele óta képtelennek bizonyult tartósan talpra állni. 

Ugyan egy 10 százalékos rali belefért ebbe a bő három hétbe, az azonban, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan illant is el, és jelenleg ugyanott jár a token, ahova a 30 százalékos szakadás végével került. 

 

A bitcoin ismételt gyengélkedésének okát nehéz pontosan meghatározni, az amerikai tőzsde ugyanis óvatosan ugyan, de többnyire emelkedő pályán volt az elmúlt hetekben, és a nemzetközi hangulat sem volt kifejezetten rossz. Az azonban tény, hogy a VIX félelemindex hetek óta a 15–17-es sávban mozog, ami extrémnek nem tekinthető, de érezhető volatilitást és félelmet mutat a piacon, és ehhez társul, hogy a bitcoin amerikai tőzsdén jegyzett ETF-jei az elmúlt egy hónapban szinte csak vesztik a pénzt: november 20-án például a negatív rekordot közelítő 900 millió dollárt vontak ki az alapokból a befektetők, és bár azóta a minimális plusz és a minimális mínusz közt limbóznak a számok, az tisztán látszik, hogy az átütő vételi erő nincs meg a piacon, így az árfolyam sem számíthat sok támaszra ebből az irányból.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu