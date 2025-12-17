Hiába minden, képtelen lendületet venni és az idei év egyik legnagyobb csalódása a bitcoin: továbbra is botladozik, csúnya évet zárhat a token

Megpróbálta ugyan megtörni a gyenge szériáját a bitcoin december elején, de a token feltámadása csak ideig-óráig tartott: a legnagyobb kriptodeviza el tudott ugyan távolodni az idei mélypont környékét jelentő 80 ezer dolláros szinttől, ahová november végével szakadt, ám a futam 90 ezer dollár környékén ismét kifulladt, és december második felébe lépve ismét lefelé trendel az árfolyam, a 85 ezer dolláros lélektani határ jelenti számára jelenleg a támaszt látszólag.

Átmenetinek bizonyult a bitcoin felpattanása / Fotó: Aricancaner / Shutterstock

Átmenetinek bizonyult a bitcoin felpattanása

Ritka rapszodikus éve volt a bitcoinnak: az első hetekben Trump beiktatásának és az általa a kriptopiacnak tett ígéreteknek köszönhetően történelmi csúcsra futott az árfolyam már január közepére, utána viszont gyorsan következett a nagy koppanás, a kriptós lépések ugyanis nem jöttek, a vámok viszont igen – ezek egy csapásra kirántották a talajt a befektetők lába alól világszerte, gyakorlatilag minden eszköz árfolyamán szélsebes szakadást idézve elő, a bitcoin pedig, mint a kockázatos eszközök között is egy extrém volatilis elem, nyomban földbe állt, és egészen 75 ezer dollárig szakadt napok leforgása alatt.

Aztán ahogy a tágabb tőkepiac elkezdett talpra állni, a bitcoin ismét demonstrálta magas bétáját, és lekörözte az S&P 500-at,

augusztusban már a 120 ezer,

szeptemberben pedig a 125 ezer dolláros szinten adták a tokent,

aztán ismét beütött a krach, 30 százalékot szakadt a kurzus, és november második fele óta képtelennek bizonyult tartósan talpra állni.

Ugyan egy 10 százalékos rali belefért ebbe a bő három hétbe, az azonban, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan illant is el, és jelenleg ugyanott jár a token, ahova a 30 százalékos szakadás végével került.

A bitcoin ismételt gyengélkedésének okát nehéz pontosan meghatározni, az amerikai tőzsde ugyanis óvatosan ugyan, de többnyire emelkedő pályán volt az elmúlt hetekben, és a nemzetközi hangulat sem volt kifejezetten rossz. Az azonban tény, hogy a VIX félelemindex hetek óta a 15–17-es sávban mozog, ami extrémnek nem tekinthető, de érezhető volatilitást és félelmet mutat a piacon, és ehhez társul, hogy a bitcoin amerikai tőzsdén jegyzett ETF-jei az elmúlt egy hónapban szinte csak vesztik a pénzt: november 20-án például a negatív rekordot közelítő 900 millió dollárt vontak ki az alapokból a befektetők, és bár azóta a minimális plusz és a minimális mínusz közt limbóznak a számok, az tisztán látszik, hogy az átütő vételi erő nincs meg a piacon, így az árfolyam sem számíthat sok támaszra ebből az irányból.