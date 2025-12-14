Szerb uralom alá került a BMW - megjósolta a debreceni csodát, de mégis ki az a Milan Nedeljkovic?

Csupán 2021-et írtunk még, azaz jóval azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia vállalati divatszóvá vált volna, amikor Milan Nedeljkovic, a BMW akkori termelési vezetője már az Nvidia technológiáját választotta a jövő gyárainak virtuális megtervezéséhez - írja a Bloomberg.

Milan Nedeljkovic, a BMW új vezérigazgatója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A BMW új főnöke megelőzte a korát

Kockázatos volt ugyan anno az Nvidia fotorealisztikus szimulációs megoldását választani a Siemens kipróbált és bevált gyári szoftvercsomagjával szemben, ám most – a vállalat történetének legnagyobb beruházását követően –, amikor a német autógyártó új elektromos járműcsaládjának, a Neue Klassének az első darabja legördült a debreceni gyártósorról, Nedeljkovicot igazolta az eredmény.

Nem véletlen tehát, hogy kedden a BMW Nedeljkovicot nevezte ki következő vezérigazgatójának, az 56 éves topmenedzser várhatóan jövő májusban veszi át a posztot a 61 éves Oliver Zipse-től.

Ő lesz zsinórban a negyedik termelési vezető, aki az operatív vezetés csúcsára kerül. Gyakorlatilag megkapta tehát a jutalmát az elektromos átállás levezénylésért, amely egyebek között magában foglalta a gyárak átszervezését is, hogy többféle hajtásláncot is gyárthassanak egyazon gyártósoron.

A Neue Klasse a BMW legnagyobb ugrása, akár a beruházások színvonalát, akár a technológiai fejlettséget vesszük alapul

- írta Stephen Reitman, az amerikai Bernstein brókercég elemzője befektetőknek szóló jegyzetében.

Jó, hogy az egyik fő építész fogja vezetni a vállalatot, ahogy az újdonságokat fokozatosan bevezetik

- tette hozzá.

A vihar kellős közepén veszi át a BMW kormányát Milan Nedeljkovic

A végzettsége szerint mérnök Nedeljkovic ugyanakkor roppant nehéz feladatok előtt áll. Az autóipart felkavaró földrengésszerű technológiai és piaci változások számos autógyártónál idéztek elő vezetőváltást. A Stellantis, a Renault, a Volvo Car és a Porsche, már mind új vezérigazgatót neveztek ki az elmúlt hónapokban.

A kínai árháború és az elhúzódó fogyasztói visszaesés, valamint a megemelt amerikai vámok Detroittól Tokión át Stuttgartig számos igazgatótanácsi teremben verték ki a biztosítékot.