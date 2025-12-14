Szerb uralom alá került a BMW - megjósolta a debreceni csodát, de mégis ki az a Milan Nedeljkovic?
Csupán 2021-et írtunk még, azaz jóval azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia vállalati divatszóvá vált volna, amikor Milan Nedeljkovic, a BMW akkori termelési vezetője már az Nvidia technológiáját választotta a jövő gyárainak virtuális megtervezéséhez - írja a Bloomberg.
A BMW új főnöke megelőzte a korát
Kockázatos volt ugyan anno az Nvidia fotorealisztikus szimulációs megoldását választani a Siemens kipróbált és bevált gyári szoftvercsomagjával szemben, ám most – a vállalat történetének legnagyobb beruházását követően –, amikor a német autógyártó új elektromos járműcsaládjának, a Neue Klassének az első darabja legördült a debreceni gyártósorról, Nedeljkovicot igazolta az eredmény.
Nem véletlen tehát, hogy kedden a BMW Nedeljkovicot nevezte ki következő vezérigazgatójának, az 56 éves topmenedzser várhatóan jövő májusban veszi át a posztot a 61 éves Oliver Zipse-től.
Ő lesz zsinórban a negyedik termelési vezető, aki az operatív vezetés csúcsára kerül. Gyakorlatilag megkapta tehát a jutalmát az elektromos átállás levezénylésért, amely egyebek között magában foglalta a gyárak átszervezését is, hogy többféle hajtásláncot is gyárthassanak egyazon gyártósoron.
A Neue Klasse a BMW legnagyobb ugrása, akár a beruházások színvonalát, akár a technológiai fejlettséget vesszük alapul
- írta Stephen Reitman, az amerikai Bernstein brókercég elemzője befektetőknek szóló jegyzetében.
Jó, hogy az egyik fő építész fogja vezetni a vállalatot, ahogy az újdonságokat fokozatosan bevezetik
- tette hozzá.
A vihar kellős közepén veszi át a BMW kormányát Milan Nedeljkovic
A végzettsége szerint mérnök Nedeljkovic ugyanakkor roppant nehéz feladatok előtt áll. Az autóipart felkavaró földrengésszerű technológiai és piaci változások számos autógyártónál idéztek elő vezetőváltást. A Stellantis, a Renault, a Volvo Car és a Porsche, már mind új vezérigazgatót neveztek ki az elmúlt hónapokban.
A kínai árháború és az elhúzódó fogyasztói visszaesés, valamint a megemelt amerikai vámok Detroittól Tokión át Stuttgartig számos igazgatótanácsi teremben verték ki a biztosítékot.
Eközben odahaza, Németországban
- a gyártóbázist brutálisan magas energiaköltségek terhelik,
- packázik a gyártókkal a hivatal,
- és a romló demográfiai adatok is feladják a leckét a mély hazai gyökerekkel rendelkező bajor autógyártónak.
Szinte csodaszámba megy, hogy a körülmények dacára a BMW részvényei idén körülbelül 23 százalékkal drágultak.
Vélhetően tovább javítja ugyanakkor a BMW helyzetét, hogy Nedeljkovic kinevezésével ismét a saját soraiból választott elsőszámú vezetőt, biztosítva a zökkenőmentes és rendezett utódlást. Ezzel a bajorok elkerülhetik a versenytársaknál zajló küzdelmes átszervezéseket, amelyek rendre viharos átmeneti időszakokba torkollnak.
Nedeljkovic műszaki háttere más különben sok szempontból felkészítette a vezérigazgatói szerepre az iparágban zajló intenzív technológiai változások idején.
Manapság az autógyártók a hatékony méretezésről és az elektromos járművek gyártási költségeinek csökkentéséről szólnak, és egy olyan gyártási szakértő, mint Nedeljkovic, nagyon jól illik ehhez
– mondta Matthias Schmidt hamburgi autópiaci elemző.
Régebben az ikonikus autógyártók vezérigazgatói egyik tévéműsorból mentek a másikba, és nagyon aktívak voltak a közösségi médiában is, talán itt az ideje, hogy jöjjenek az „unalmasabbak”, akik a lényegre összpontosítanak.
Hogy került a csúcsra Nedeljkovic?
A volt Jugoszláviában, a jelenleg Szerbiához tartozó Krusevacban született Nedeljkovic a gépészmérnöki tanulmányait már Németország vezető mérnöki egyetemén, az aacheni RWTH-án és az amerikai MIT-n végezte, mielőtt doktori címet szerzett a müncheni Műszaki Egyetemen.
Több mint harmincéve, 1993-ban lépett be gyakornokként a BMW-hez, miközben a vállalat már az újonnan megnyílt közép- és keleteurópai piacok felé kacsintgatott, és a végül balul sikerült Rover-felvásárlásra készült, miközben újrapozícionálta magát a globalizált autóiparban.
A momentán is szerb-német kettős állampolgárságú Nedeljkovic folyamatosan emelkedett a BMW gyártási ranglétráján, különböző pozíciókat betöltve a karosszériaműhelyben, a sajtolási területen, később pedig a fényezési és az összeszerelési menedzsmentben is szerepet vállalt - Oxfordban, Regensburgban és Lipcsében is.
Termelési szakemberként egyre nőtt a hírneve, ahogy egyre összetettebb üzemegységeket vezetett, aminek az volt a csúcspontja amikor kinevezték a BMW müncheni zászlóshajó-gyára élére, ahol a vegyes hajtásláncra átállást felügyelte.
Hatalmas kihívás várja az új vezérigazgatót
Most pedig az ágazat, ha lehet, még mélyrehatóbb változásokon megy keresztül – az elektromos hajtásláncok és a szoftveresen definiált járművek térnyerésétől az automatizálás és az alkalmazott mesterséges intelligencia gyors fejlődéséig.
A gyártás átalakul, a BMW már a humanoid robotokat teszteli hatalmas spartanburgi (Dél-Karolina) üzemében, és Teslához hasonlóan folyamatosan kutatja, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt gépek hogyan tudnának bonyolultabb gyári feladatokat is ellátni.
Szóval a tét nem is lehetne nagyobb Nedeljkovic számára. A BMW most készíti elő a következő generációs Neue Klasse kínálatát – az elektromos járműarchitektúra, a szoftvercsomag és a gyártási rendszerek átfogó átalakítását.
A projektet hibátlanul kell kivitelezni, hiszen a legkisebb botlás is gyorsan ronthatja a jövedelmezőséget, miközben a versenytársak olcsóbb, technológiailag fejlett modellekkel áraszthatják el a globális piacokat.
Az elemzők sokat várnak az új BMW-től
Bár az első, Neue Klasse sorozatban gyártott modell, az iX3, rengeteg korai megrendelést kapott Európában, az igazi próbatétel Kínában várja a BMW-t, amikor 2026 tavaszán ott is bemutatkozik az új modell. A világ legnagyobb és legversengőbb piaca tudniillik telített az olyan olcsó elektromos járművekkel, mint például a BYD és a Xiaomi autói. Még egy minimális hiba is évekre visszavetné a BMW-t.
Az elemzők mindenesetre sokat várnak a Neue Klassétől.
A Neue Klasse-technológia küszöbön álló bevezetésével úgy véljük, hogy a BMW 2026-ban a technológiai fejlesztésekben és a szabad cash flow-termelésben is megelőzi versenytársait
– mondta a Bloombergnek Rella Suskin, az amerikai Morningstar elemzője.