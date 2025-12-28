Brutális döntés: leállítja a gyárát a világ első számú whiskey gyártója – hiába legendás az ital, csak áll a hordókban

Felfüggeszti a gyártást fő lepárló üzemében január elsején a James B. Beam Distilling Co. A népszerű kentuckyi bourbongyártó egyre növekvő érlelő hordókészlettel néz szembe, s aggasztja a Donald Trump elnök kereskedelmi háborúi miatti piaci bizonytalanság.

Fotó: Igor Normann

Gyárleállás leépítések nélkül

Kentucky raktáraiban még sohasem érleltek 16,1 millió hordóban bourbont

– közölte a Kentucky Distillers' Association októberben. A lepárlóktól az állam adót szed a hordók után. Kentucky lepárlói idén 75 millió dollárt fizettek hordóadóként, ami 27 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest.

A Suntory Global Spirits tulajdonában lévő Jim Beam a fő lepárlójában a leállás idején fejlesztésekbe fektet. Ugyanakkor folytatja a lepárlást a Fred B. Noe kézműves lepárlóban Clermontban, valamint a Booker Noe lepárlóban Bostonban.

A cég azt is közölte, hogy folyamatosan értékelik a termelési szinteket, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjanak a fogyasztói kereslethez.

A Suntory Global Spirits

nem jelentett be leépítéseket.

A cég szerint több mint 1000 embert foglalkoztatnak kentuckyi telephelyein.

A palackozás és raktározás folytatódik Clermontban, és a Jim Beam folytatja a tárgyalásokat az Egyesült Élelmiszer- és Kereskedelmi Munkások szakszervezetével. A szakszervezeti képviselők nem válaszoltak a kommentárkérésekre.

A kereskedelmi háború frontvonalában

A szeszesitalok gyártóinak meg kell birkózniuk a Trump elnök által kirobbantott kereskedelmi háború nyomán bevezetett megtorló vámokkal, valamint azzal, hogy

a fogyasztók csökkentik a diszkrecionális kiadásaikat.

Az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi háború következménye, hogy márciusban betiltották az amerikai szeszesitalok árusítását a kanadai üzletekben, ami egyes tartományokban még ma is érvényben van.

Az Európai Unió márciusban azzal fenyegetőzött, hogy az amerikai szeszesitalokra vonatkozó vámokat 50 százalékra emeli válaszként Trump acél- és alumínium vámjaira, majd augusztusban az hat hónapra megtorló vámokat állított be az amerikai importra, beleértve a lepárolt szeszesitalokat, a bort és használt hordókat is.

Nem lehet hosszú távra tervezni a mostani bizonytalan környezetben

- mondta Eric Gregory, a Kentucky Distillers' Association elnöke mé októberben. Szerinte az iparágnak szüksége van a vámmentes kereskedelem bizonyosságára ahhoz, hogy újra felvirágozzon.