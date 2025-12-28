Már megkezdődött a visszaszámlálás Bulgáriában, ahol január elsejétől hivatalosan is az euró lesz a fizetőeszköz.

Bulgária beleőrül az euró bevezetésébe: most állnak át a leváról, leállítják a bankkártyás fizetést az egész országban – dupla pénzért vásárolják a bankjegyeket / Fotó: Nikolaj Doycsinov / AFP

Bulgária: a hivatalos ár dupláján forognak az euróbankók

A Bolgár Bankszövetség (BNB) megerősítette, hogy az eurós kezdőkészlet, amelynek értéke 10,23 euró 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhetők el az online piactereken. A hivatalos árfolyam 1,95583 leva lesz eurónként. A bolgár hatóságok december 1-jén kezdték el az euróérmék kezdőkészletének értékesítését bolgár nemzeti emblémával. Ezeket a készleteket magánszemélyek és jogi személyek egyaránt megvásárolhatják a BNB pénztáraiban, a kereskedelmi bankokban, illetve magánszemélyek a Bolgár Posta fiókjaiban is.

A bTV televízió riportja szerint az óvatos kiskereskedők jelentős kezdőkészletet halmoztak fel euróból, illetve a pénztárgépeknek csak egy részét frissítették, hogy az első napokban levát és eurót is tudjanak kezelni. A kereskedők nem bíznak benne, hogy minden gördülékeny lesz. Nem véletlenül, hiszen a bankrendszer is átáll, s ennek során

2025. december 31. 9:00 óra és 2026. január 1. 1:00 óra között felfüggesztik a kártyás fizetéseket,

ami egyaránt érinti az ATM-ekből, POS-terminálokból való pénzfelvételt és az online vásárlásokat.

A bTV riportja azt is leleplezte, hogy egyes eladók a hivatalos árfolyamnál jóval magasabb áron, gyakran dupla tarifával kínálnak euróérméket.

Mindenkit kényszerszabadságra küldtek

Bulgáriában az euró problémamentes bevezetése érdekében két nappal meghosszabbították az év végi munkaszünetet. Temenuzska Petkova pénzügyminiszter közölte, a két plusz munkaszüneti nap szükséges ahhoz, hogy az euró január elsejei bevezetésével kapcsolatos technológiai változásokat a pénzügyi és nem pénzügyi ágazatokban biztonsággal el tudják végezni.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik.

Érdemes emlékezni rá, hogy a belépés inflációs feltételét úgy sikerült teljesíteni, hogy a bolgár kormány manipulálta az áprilisi adatokat. Elképesztő döntéseket hozva csökkentették az államilag kontrollált árakat, a kórházi napidíjat például 82,8 százalékkal.