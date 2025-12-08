Új csúcsot ütött a BUX: menetel az OTP, jókora mozgás van kilátásban a Richternél

A vezető részvények közül elsősorban az OTP húzta a BUX indexet, de a bankpapír árfolyamában is enyhe korrekció indult az elmúlt napokban. A Richter egyelőre nem talál magára, de hamarosan nagyobb elmozdulás indulhat az árfolyamában. A Mol grafikonján egy potenciális fej és vállak alakzat jelent meg. A Magyar Telekom pedig a 200 napos mozgóátlaggal küzd.

Csúcson a BUX / fotó: VG

Csúcson a BUX

Az OTP árfolyama kis híján elérte a 35 ezer forintos szintet, kicsivel alatta fordult. Meghatározó támaszok 33 300 és 33 500 forint között húzódnak, melyre a következő napokban figyelni kell. Amennyiben nem kerül letörésre, később folytatódhat az emelkedés. Ugyanakkor az RSI indikátor negatív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, ez óvatosságra inthet.

Nem talál magára a Richter, lefelé csorog az árfolyam. A Bollinger-szalagok beszűkültek, hamarosan nagyobb, trendszerű elmozdulás indulhat. Alul 9500 és 9550 forint között húzódik erős támasz, míg felül 9870 forintnál adódhat az első komolyabb ellenállási szint. Az MACD ugyan enyhe vételi jelzésen, de ennek megerősítésére legalább egy határozott zöld gyertyára lenne szükség.

A Mol árfolyama visszakapaszkodott a 200 napos mozgóátlag fölé, mely 2938 forintnál jelent támaszt, ugyanakkor látható egy potenciális fej és vállak alakzat a grafikonon, 2885 forintos nyakvonallal. Amennyiben sikerülne tartósan a háromezer forintos szintet áttörni, a negatív forgatókönyv esélye jelentősen csökkenne.

Fotó: Equilor Trader

A Magyar Telekom árfolyama a 200 napos mozgóátlag alá került, de még nem szignifikáns a letörése, jelenleg 1754 forintnál húzódik. Tartós letörése esetén 1700 forintnál adódhat a következő erős támasz. Felül továbbra is a 30 és az 50 napos mozgóátlagok képeznek akadályt, 1762 és 1778 forintnál.