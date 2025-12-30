Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX, de az éves teljesítménye briliáns volt

Szerényen erősödött a BUX kedden, az év utolsó kereskedési napján, a 2025-ös záróértékét 0,07 százalékkal, 111 032 pontra növelve. A blue chipek közül egyedül az OTP drágult.

Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság / Vémi Zoltán/Világgazdaság

A pesti börze meghatározó részvényei közül az OTP 35 100 forinton búcsúzott a parkettől, ami 0,3 százalékos emelkedésnek felel meg.

A Mol közel félszázalékkal, 2940 forintra erősödött.

A Richter kurzusa 0,2 százalékkal, 9865 forintra süllyedt.

A Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal, 1792 forintra gyengült.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint viszont szárnyra kapott. Az euró a tőzsdei kicsengetés magasságában 385,6 forint, míg a dollár 328,1 forint körül járt.